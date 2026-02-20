Goal.com
Lamine Yamal porte trop de responsabilités à Barcelone, alors que les failles habituelles du plan de jeu de Hansi Flick menacent de compromettre les espoirs de trophée

La sage mise en garde de l'oncle Ben à Peter Parker, alias Spiderman, « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », s'applique également à Lamine Yamal, un véritable surhomme encore au début de sa carrière. À seulement 18 ans, le jeune prodige du FC Barcelone a déjà accompli plus que la plupart des joueurs ne peuvent rêver, et il est considéré comme le symbole de l'excellence qui sous-tend la quête du Blaugrana pour une nouvelle ère de succès nationaux et européens.

Tout comme l'immortel Lionel Messi, Yamal est traité différemment lorsqu'il entre sur un terrain de football. Barcelone compte sur cet ailier nerveux pour ouvrir le jeu, lui passant le ballon à chaque occasion dans l'espoir que quelque chose de magique se produise.

Yamal assume admirablement cette responsabilité, faisant souvent preuve d'une maturité supérieure à son âge. Il n'est toutefois pas censé se battre seul contre le monde entier, comme cela semble être le cas lorsque l'on regarde le Barça jouer en 2026. Son immense talent a ses limites dans un sport d'équipe.

Il y aura inévitablement des jours où les choses ne se passeront pas comme prévu pour Yamal, et c'est là que les autres stars du Barça devront prendre le relais. Mais ces derniers temps, elles ont lamentablement échoué. L'équipe de Hansi Flick risque sérieusement de perdre ses titres de championne de Liga et de la Copa del Rey après une semaine désastreuse, tandis que la gloire en Ligue des champions restera également hors de portée si elle ne s'améliore pas rapidement.

Si l'entraîneur doit assumer une grande partie de la responsabilité, ses tactiques risquées continuant à exposer la défense, la pression qui pèse sur les épaules de Yamal devient tout aussi importante. Le jeune talent semble soudainement épuisé mentalement, ce qui est tout à fait compréhensible et devrait tirer la sonnette d'alarme à l'approche de la fin de la saison.

    La fatigue s'installe

    Yamal a enregistré 28 participations à des buts en 32 apparitions pour le Barça jusqu'à présent en 2025-26, dont huit depuis le début de l'année. On peut dire sans se tromper qu'il a parfois porté le Barça, notamment lors du match décisif de Ligue des champions contre Copenhague, de la victoire peu convaincante à domicile contre le Real Oviedo en Liga et du succès étroit contre Albacete, club de deuxième division, en quarts de finale de la Copa del Rey.

    Mais il était évident que cela allait être extrêmement difficile à maintenir. Après avoir de nouveau marqué lors de la victoire 3-0 contre Majorque, Yamal a demandé à être remplacé à 12 minutes de la fin du match, montrant des signes évidents de fatigue. Bien que Flick ait ensuite insisté sur la nécessité de gérer le temps de jeu du jeune joueur, celui-ci a disputé chaque minute des deux derniers matchs du Barça, à commencer par le match aller de la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid.

    Yamal a continué à se donner à fond, enregistrant trois passes décisives, cinq dribbles consécutifs et six récupérations, tout en remportant 13 duels au sol, mais ses efforts ont finalement été vains, l'Atlético l'ayant tenu à l'écart de la zone de danger. L'équipe de Diego Simeone s'est imposée 4-0 après avoir exploité sans pitié la ligne haute de Flick, laissant les tenants du titre dans l'obligation de réaliser un miracle lors du match retour au Camp Nou.

    Cauchemar

    Les Blaugrana se sont ensuite rendus à Gérone lundi pour un derby catalan, où l'entraîneur adverse Michel a cherché à copier le plan de Simeone pour neutraliser Yamal.

    « Leur flanc droit est l'une de leurs armes, grâce à Lamine Yamal. Il est très difficile à arrêter car, en plus de ses qualités individuelles, il possède également une excellente capacité de passe », a déclaré Michel. « La plupart des dribbleurs ont du mal à voir loin devant eux et à délivrer ce centre ou cette passe en avant, mais avec Lamine, si vous lui laissez un centimètre pour qu'il ne puisse pas vous faire face, il délivrera la passe.

    Il effectuera la passe avec l'extérieur du pied et délivrera le centre. Et puis, si vous restez trop près de lui, il vous dribblera. Nous parlons donc d'un joueur qui peut changer le cours d'un match. Je ne veux pas vous donner d'indices, mais il est évident que la manière dont vous exercez la pression est très importante. Vous devez mettre Lamine Yamal en difficulté. »

    Gérone n'y est pas vraiment parvenu, puisque Yamal a tiré sept fois au but et créé plus d'occasions que n'importe quel autre joueur sur le terrain (quatre). Le club a toutefois réussi à remporter une victoire mémorable 2-1 qui a fait chuter le Barça de la première place de la Liga, et Yamal a été coupable d'avoir baissé son niveau de jeu.

    Malgré toute l'énergie déployée par le joyau de La Masia, il a manqué de son sang-froid habituel dans le dernier tiers, perdant 24 fois le ballon et frappant le poteau sur penalty alors que le score était de 0-0. Yamal semblait épuisé, ses décisions étaient peu judicieuses et ses actions irrégulières. Cela a été confirmé après le coup de sifflet final par Bojan Krkic Sr, qui est au courant de ce qui se passe au Barça car son fils occupe actuellement le poste de coordinateur footballistique et de liaison pour le club.

    « Lamine jouait avec de la fièvre et sous médicaments », a-t-il déclaré à Cadena SER. « Il avait mal au ventre avant le match, il ne se sentait pas bien. »

    Les seconds rôles ne sont pas assez cohérents.

    Flick a manifestement estimé qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser Yamal au repos, alors qu'il venait tout juste d'accueillir le retour de Raphinha après une blessure et que son meneur de jeu principal, Pedri, était toujours absent en raison d'un problème aux ischio-jambiers. Il suffisait toutefois au technicien du Barça de consulter les statistiques pour se rendre compte que cette décision était contre-productive. Lorsque Yamal est en manque de réussite ou qu'il n'est pas à 100 % de ses capacités, l'équipe a tendance à faiblir.

    En effet, le Barça a perdu quatre des neuf matchs dans lesquels Yamal n'a pas marqué ou délivré de passe décisive cette saison, notamment contre le Paris Saint-Germain et à l'extérieur contre le Real Madrid, alors qu'il jouait malgré la gêne causée par un problème chronique de pubalgie. Flick doit tirer davantage parti de ses coéquipiers pour remédier à cette situation.

    Ferran Torres est le seul joueur du Barça à avoir marqué plus de buts que Yamal (16 contre 15) toutes compétitions confondues, ce qui montre que l'équipe dépend trop de l'adolescent pour faire la différence. Cela s'explique principalement par les problèmes physiques persistants de Raphinha, qui n'a marqué que 12 buts après avoir manqué 13 matchs.

    Le Brésilien a été tout aussi influent que Yamal lors du triplé national remporté par les Blaugrana la saison dernière, et son absence a créé un vide créatif que Yamal ne peut combler à lui seul. Le vétéran Robert Lewandowski étant réduit au rôle de remplaçant de luxe, Marcus Rashford, Dani Olmo et Fermin Lopez doivent se montrer plus réguliers ; la responsabilité ne doit pas toujours incomber à un joueur de 18 ans.

    Les pièges d'une ascension rapide

    Yamal risque de s'épuiser. Au milieu des comparaisons constantes avec Messi, tout le monde semble avoir oublié que l'icône du FC Barcelone a mis du temps avant de libérer tout son potentiel, restant dans l'ombre de stars telles que Ronaldinho et Samuel Eto'o après ses débuts en 2004. On ne s'attendait pas à ce que Messi remporte des matchs à lui seul jusqu'à l'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur en 2008, qui a construit l'équipe autour du petit Argentin.

    Pour illustrer davantage ce point, Messi n'a disputé que 34 matchs au cours de ses deux premières saisons complètes dans l'équipe senior du Barça, contre les 103 matchs impressionnants auxquels Yamal a participé depuis ses débuts à l'âge de 15 ans. Il est devenu le talisman incontesté de l'équipe beaucoup plus rapidement que ne l'avait fait le huit fois vainqueur du Ballon d'Or.

    Ce succès fulgurant s'accompagne d'autres inconvénients, tels que des excès en dehors du terrain, dont Yamal a fait les frais lors de sa somptueuse fête d'anniversaire pour ses 18 ans. Il a également montré à plusieurs reprises les symptômes révélateurs d'un ego surdimensionné, notamment lorsqu'il a accusé son grand rival, le Real Madrid, de toujours « voler et se plaindre » avant le premier Clasico de la saison, se mettant ainsi dans le collimateur et contribuant finalement à la défaite du Barça.

    Tout cela n'a rien d'anormal, et Yamal continuera à faire des erreurs, à apprendre et à grandir. C'est au Barça de faciliter ce processus. Cela signifie qu'il faut modérer sa charge de travail à un moment où l'augmentation du nombre de matchs représente une réelle menace pour son développement. Flick doit tenir sa promesse d'être plus prudent avec Yamal, sinon celui-ci risque de perdre totalement confiance en lui et de se blesser gravement.

    Besoin de s'adapter

    Une chose qui aiderait certainement Yamal serait que le Barça règle ses problèmes défensifs flagrants. La philosophie de Flick consistant à « marquer plus que tout le monde » fonctionne bien lorsque Yamal et ses coéquipiers jouent à leur maximum, mais dès que leur niveau baisse, les champions d'Espagne sont plus vulnérables que n'importe quelle autre équipe d'élite.

    L'obsession de Flick pour le contrôle territorial pousse les quatre défenseurs jusqu'à la ligne médiane, ce qui les rend trop faciles à contourner. Leur pressing haut échoue, le milieu de terrain étant débordé à volonté, en particulier depuis la perte de Pedri, blessé aux ischio-jambiers le 1er janvier. Gavi, absent de longue date, a également manqué à l'équipe, Frenkie de Jong et Olmo s'étant révélés incompatibles.

    Mais tout cela n'est pas nouveau. Le Barça a été éliminé de la Ligue des champions la saison dernière en demi-finale après une contre-attaque magistrale de l'Inter sur les deux matchs, et il a été battu 4-1 à Séville en octobre après une performance tout aussi naïve. La réintégration de Joao Cancelo en prêt en janvier n'a rien changé ; le Barça doit complètement remanier sa défense et recruter un milieu de terrain de type Rodri.

    Malheureusement, le club n'est pas en mesure financièrement de le faire, et c'est donc à Flick de s'adapter pour mieux exploiter les points forts des joueurs dont il dispose. Pau Cubarsi, Alejandro Balde et Gerard Martin sont tous trop inexpérimentés pour la configuration actuelle, tandis qu'Eric Garcia est plus à l'aise dans la construction du jeu que dans la montée offensive et que Ronald Araujo n'est pas assez habile dans le placement. Pendant ce temps, les meilleures qualités de Jules Koundé continuent d'être gâchées dans un rôle de latéral droit qui ne lui convient pas.

    Le Barça a une identité claire, mais il est en train de régresser à cause de l'obstination de Flick. Ses matchs ressemblent souvent à des matchs de basket-ball sans aucun contrôle, ce qui entraîne une fatigue généralisée dans le vestiaire.

    Gardez Yamal en forme et heureux

    Flick devrait toutefois continuer à miser sur son attaque de choc. Avec le retour de Raphinha et celui prévu de Pedri pour le match à domicile de Barcelone contre Levante dimanche, aux côtés de Rashford, après s'être remis d'un léger problème au genou, ils devraient pouvoir éviter une troisième défaite consécutive qui déclencherait une véritable crise, après avoir perdu deux points derrière Madrid en tête du classement.

    Levante n'a récolté qu'un seul point lors de ses quatre derniers matchs et occupe la 19e place, menacé de relégation. S'il y a bien un match qui permettrait à Yamal de souffler un peu, c'est celui-ci. Flick a besoin qu'il soit à 100 % pour le match contre Villarreal, troisième du classement, le 28 février, et pour le match retour de la Copa contre l'Atlético cinq jours plus tard - qui pourrait encore être sauvé compte tenu de la forme irrégulière des Rojiblancos ces dernières semaines - sans parler des huitièmes de finale de la Ligue des champions à la mi-mars.

    Garder Yamal en forme et heureux doit être la priorité absolue du club. Ce n'est pas parce qu'il est déjà considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde qu'il doit être au centre de l'attention à chaque minute de chaque match. Le sélectionneur de l'équipe nationale espagnole, Luis de la Fuente, partagera sans doute cet avis alors qu'il se prépare pour la Coupe du monde 2026.

    Il est rafraîchissant de constater que le nouveau héros de Barcelone n'est pas animé par le désir d'être toujours le personnage principal. « Mon objectif n'est pas de battre tous les records, de marquer un million de buts ou de disputer un million de matchs. Je suis un athlète qui veut prendre du plaisir », a déclaré Yamal dans une interview accordée à CBS en décembre. « J'espère que les enfants voudront être comme moi. Au final, l'objectif est que les gens prennent du plaisir et offrent un peu de spectacle dans le football. »

    Tant que Yamal prendra du plaisir à jouer au football, tout le monde continuera à suivre le spectacle. C'est au Barça de veiller à ce que son sourire ne s'efface pas sous le poids d'attentes injustes.

