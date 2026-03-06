Lamine Yamal « nous surprend chaque jour » à Barcelone, tandis que Joan Laporta affirme que « tout est possible » pour cette jeune star

Laporta a exprimé son immense admiration pour le développement rapide de Yamal. L'ailier est passé du statut de jeune espoir issu du centre de formation La Masia à celui de pilier de l'attaque de l'équipe première, livrant régulièrement des performances décisives dans des environnements à forte pression. Son talent a été récemment mis en évidence lorsqu'il a inscrit son premier triplé pour le Barça lors d'une victoire 4-1 contre Villarreal.

Le candidat à la présidence du Barça a souligné que la capacité du jeune joueur à innover sur le terrain est devenue une source quotidienne d'admiration pour le staff technique et le conseil d'administration. Cette évolution est considérée comme la pierre angulaire du projet sportif du club, qui privilégie actuellement les talents locaux plutôt que les acquisitions externes coûteuses.