Lamine Yamal « nous surprend chaque jour » à Barcelone, tandis que Joan Laporta affirme que « tout est possible » pour cette jeune star
Un talent générationnel émergent
Laporta a exprimé son immense admiration pour le développement rapide de Yamal. L'ailier est passé du statut de jeune espoir issu du centre de formation La Masia à celui de pilier de l'attaque de l'équipe première, livrant régulièrement des performances décisives dans des environnements à forte pression. Son talent a été récemment mis en évidence lorsqu'il a inscrit son premier triplé pour le Barça lors d'une victoire 4-1 contre Villarreal.
Le candidat à la présidence du Barça a souligné que la capacité du jeune joueur à innover sur le terrain est devenue une source quotidienne d'admiration pour le staff technique et le conseil d'administration. Cette évolution est considérée comme la pierre angulaire du projet sportif du club, qui privilégie actuellement les talents locaux plutôt que les acquisitions externes coûteuses.
Tout est possible
Laporta n'a pas tari d'éloges à l'égard de Yamal, insistant sur le fait que l'international espagnol surprend tout le monde chaque jour par ses progrès. « Le ciel est la limite, comme on dit, non ? Chaque jour, il nous surprend avec quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. « L'autre jour, du côté opposé à celui où il joue habituellement, il a réalisé cette action qui nous a permis de marquer le premier but contre l'Atlético. C'était spectaculaire. Le but qu'il a marqué contre Villarreal était d'une qualité fantastique. »
Il a souligné que le succès de Yamal est le résultat d'un travail minutieux au sein du célèbre centre de formation du club. « C'est un joueur génial et nous l'avons au Barça. C'est un joueur qui a été formé, qui a été encadré, qui a été formé à La Masia. De plus, c'est un joueur engagé et doté d'une maturité hors du commun pour son âge. Nous sommes ravis d'avoir Iain Yamal et tout son entourage, et la vérité, c'est que l'équipe est un véritable trésor. »
Performance record
Le triplé de Yamal contre Villarreal a fait de lui le plus jeune joueur à avoir réalisé son premier triplé dans l'élite espagnole (18 ans et 230 jours) au XXIe siècle. Cet exploit fait également de lui le premier joueur de son âge à avoir réalisé un triplé dans l'élite espagnole depuis 1967. Seuls deux joueurs ont marqué un triplé à un âge plus jeune, mais il faut remonter près de 100 ans en arrière pour trouver une performance record : José Iraragorri à 17 ans et 337 jours en 1930 et Pablo Pombo à 18 ans et 200 jours en 1934.
Cette saison, Yamal a continué sur sa lancée, marquant 18 buts et délivrant 15 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Yamal a également aidé le Barça à se hisser en tête du classement de la Liga et à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Maintenir l'élan
Bien qu'ils aient récemment été éliminés en demi-finale de la Copa del Rey après une défaite 4-3 face à l'Atlético Madrid, Yamal et ses coéquipiers tenteront de remporter les titres encore en jeu cette saison.
Les Blaugrana occupent actuellement la première place de la Liga, avec quatre points d'avance sur leurs rivaux du Real Madrid. Ils affronteront l'Athletic Club ce week-end, avant de jouer contre Newcastle United lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
