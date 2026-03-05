adidas
Lamine Yamal, le « briseur de cœurs » ! L'amour est dans l'air pour le jeune prodige du FC Barcelone alors qu'adidas lance ses nouvelles chaussures signature
adidas célèbre la Saint-Georges
La nouvelle F50 « Heartbreaker » s'inspire du Dia de Sant Jordi (Saint-Georges en France) de la région, une fête catalane célébrant l'amour, la culture et la littérature qui a lieu le 23 avril. Dans toute la région, les amoureux s'échangent des roses et des livres pour marquer l'occasion, les hommes offrant traditionnellement une rose aux femmes et les femmes offrant un livre aux hommes en retour.
La F50 « Heartbreaker » de Yamal
Pour célébrer la fête nationale, adidas a lancé une nouvelle paire de F50 signature pour Yamal, la sensation du FC Barcelone et de l'Espagne, l'un de ses athlètes les plus en vue de l'ère moderne et, bien sûr, originaire de Catalogne.
Les chaussures arborent un motif floral complexe sur une couleur blanche éclatante, avec le logo « Football's Heartbreaker » sur le talon, que le géant allemand de l'habillement sportif décrit comme « un clin d'œil ludique au style de jeu électrisant de Yamal : briser le cœur des défenseurs et laisser une rose dans son sillage après chaque moment décisif sur le terrain ».
Il s'agit déjà de la troisième paire de chaussures signature que l'attaquant a reçue de la part d'adidas, alors qu'il n'a encore que 18 ans. C'est là que l'on sait qu'il est vraiment doué.
Yamal est-il vraiment un bourreau des cœurs ?
Malgré son jeune âge, Yamal a déjà fait la une des journaux en raison de sa vie amoureuse, rompant avec la rappeuse argentine Nicki Nicole en novembre 2025 après une relation très médiatisée avec la jeune femme de 25 ans, qui se rendait souvent à Barcelone pour le voir jouer. Leur séparation s'est déroulée sur fond d'allégations d'infidélité à l'encontre de l'adolescent.
Conçu pour la performance
Yamal a co-créé ses nouvelles chaussures avec adidas. Elles offrent un « ajustement seconde peau sans distraction » qui permet à celui qui les porte de se concentrer uniquement sur son jeu. Grâce à leur conception sans lacets, les joueurs bénéficient d'une surface de frappe nette, tandis que le col « Primeknit » s'adapte à la forme du pied pour plus de confort et de sécurité. La tige légère « Fibretouch » offre un bon maintien et une sensation de douceur, tandis que la technologie « Sprintweb » procure une surface texturée qui améliore le contact avec le ballon, en particulier lors des dribbles à grande vitesse, la spécialité de Yamal.
L'ailier a inauguré les nouvelles F50 en milieu de semaine contre l'Atlético Madrid en Copa del Rey, réalisant une passe décisive alors que le Barça échouait de peu à réaliser un remarquable comeback lors du match retour de la demi-finale. Il espère que ces chaussures lui apporteront davantage de succès à l'avenir.
Les adidas F50 « Heartbreaker » sont disponibles dès maintenant sur adidas.com.
