Pour célébrer la fête nationale, adidas a lancé une nouvelle paire de F50 signature pour Yamal, la sensation du FC Barcelone et de l'Espagne, l'un de ses athlètes les plus en vue de l'ère moderne et, bien sûr, originaire de Catalogne.

Les chaussures arborent un motif floral complexe sur une couleur blanche éclatante, avec le logo « Football's Heartbreaker » sur le talon, que le géant allemand de l'habillement sportif décrit comme « un clin d'œil ludique au style de jeu électrisant de Yamal : briser le cœur des défenseurs et laisser une rose dans son sillage après chaque moment décisif sur le terrain ».

Il s'agit déjà de la troisième paire de chaussures signature que l'attaquant a reçue de la part d'adidas, alors qu'il n'a encore que 18 ans. C'est là que l'on sait qu'il est vraiment doué.