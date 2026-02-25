Getty/Instagram
Lamine Yamal aurait une relation amoureuse avec Lily Rowland, mannequin et influenceuse britannique
La vie amoureuse de Yamal à nouveau sous les feux de la rampe
Yamal a fait la une des journaux grâce à sa précédente relation avec Nicki Nicole, l'adolescente ayant confirmé à la fin de l'année dernière que le couple s'était séparé. Le jeune homme de 18 ans est désormais lié sentimentalement à Rowland, une mannequin et influenceuse née à Londres.
Selon ABC, la journaliste Anna Gurguí a analysé la situation dans le podcast « En todas las salsas » et a révélé quelques indices qui, selon elle, suggèrent une relation potentielle entre les deux.
Elle a déclaré : « Lamine Yamal, comme tous les footballeurs, ne suit pas les filles qui lui plaisent. Mais j'ai vu quelques likes et « pouces levés » de Lamine Yamal sur les publications de Lily Rowland, et je me suis dit : « Waouh, c'est étrange. J'ai remarqué que Lily aime aussi les publications de Lamine Yamal. »
Le travail de détective de Gurgui a également révélé que l'activité de Rowland sur les réseaux sociaux envers l'ex de Yamal, Nicole, avait changé. Elle a révélé : « Il y a tout juste un mois, Lily a cessé d'aimer ses publications. Les gens spéculent dans les commentaires de ses publications qu'elle pourrait avoir une relation avec lui. Dernièrement, ses photos la montrent au stade du Barça ou lors de matchs, vêtue du maillot de l'équipe. Gardez un œil sur elle, car c'est une relation similaire à celle qu'il avait avec Nicki Nicole. Ce n'est pas confirmé, mais les indices sont intrigants. »
Qui est Lily Rowland ?
Rowland est une mannequin et influenceuse d'origine britannique qui a travaillé avec des marques telles que Casablanca, Yves Saint Laurent, Dior et Armani Beauty. Elle compte plus de quatre millions d'abonnés sur Instagram et TikTok et partage des contenus axés sur la beauté, le maquillage, la mode et le lifestyle.
L'influenceuse porte régulièrement des maillots du FC Barcelone sur son profil Instagram et a évoqué son parcours jusqu'à présent dans une interview accordée au magazine Wonderland.
« J'ai toujours aimé l'art et la créativité. J'ai commencé à expérimenter des looks de maquillage en ligne, en recréant des looks plus « extravagants » (pensez à Avatar). J'étais naturellement douée pour le maquillage grâce à mon intérêt pour la peinture et l'art, et avant même de m'en rendre compte, j'avais commencé à développer une communauté sur TikTok », a-t-elle déclaré.
« À mesure que mon audience grandissait, des marques et des agences ont commencé à me proposer de petits contrats, qui sont passés de produits offerts à des fins promotionnelles à des contrats rémunérés. La pression pour « trouver un emploi » était forte, alors j'ai franchi le pas et j'ai commencé à travailler à plein temps sur mes réseaux sociaux, et les choses ont continué à évoluer à partir de là. »
Yamal se concentre sur le football
Yamal fait la une des journaux du monde entier après avoir connu la gloire avec Barcelone et l'Espagne. Il reste concentré sur le football, mais a révélé comment il essaie de se déconnecter en dehors du terrain.
« Je fais ce que font tous les jeunes de 18 ans : je passe du temps avec mes amis, je m'occupe de mon frère, je joue à la PlayStation, je me promène... des choses comme ça », a-t-il déclaré à ESPN.
« J'essaie de passer du temps avec mes amis et de vivre ma vie. J'essaie de ne pas me concentrer uniquement sur le football, de ne pas penser constamment au match ou de regarder des vidéos du défenseur que je vais affronter, rien de tout ça. J'essaie de profiter de chaque journée et, quand je suis sur le terrain, je donne tout, mais quand je quitte le terrain, je fais la même chose, je me déconnecte autant que possible du football. »
Une grande année pour Yamal
Barcelone et l'Espagne espèrent que Yamal ne sera pas distrait par des activités extra-sportives avant les mois chargés qui attendent l'adolescent. L'équipe de Hansi Flick a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne en 2026 et est toujours en lice en Liga, en Copa del Rey et en Ligue des champions. Après la saison nationale, Yamal devrait jouer un rôle clé avec l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026. L'équipe de Luis de la Fuente se rendra en Amérique du Nord, au Mexique et au Canada pour participer au tournoi en tant que l'une des favorites après une campagne de qualification impressionnante.
