Lamine Yamal aurait une relation amoureuse avec Lily Rowland, mannequin et influenceuse britannique

Yamal a fait la une des journaux grâce à sa précédente relation avec Nicki Nicole, l'adolescente ayant confirmé à la fin de l'année dernière que le couple s'était séparé. Le jeune homme de 18 ans est désormais lié sentimentalement à Rowland, une mannequin et influenceuse née à Londres.

Selon ABC, la journaliste Anna Gurguí a analysé la situation dans le podcast « En todas las salsas » et a révélé quelques indices qui, selon elle, suggèrent une relation potentielle entre les deux.

Elle a déclaré : « Lamine Yamal, comme tous les footballeurs, ne suit pas les filles qui lui plaisent. Mais j'ai vu quelques likes et « pouces levés » de Lamine Yamal sur les publications de Lily Rowland, et je me suis dit : « Waouh, c'est étrange. J'ai remarqué que Lily aime aussi les publications de Lamine Yamal. »

Le travail de détective de Gurgui a également révélé que l'activité de Rowland sur les réseaux sociaux envers l'ex de Yamal, Nicole, avait changé. Elle a révélé : « Il y a tout juste un mois, Lily a cessé d'aimer ses publications. Les gens spéculent dans les commentaires de ses publications qu'elle pourrait avoir une relation avec lui. Dernièrement, ses photos la montrent au stade du Barça ou lors de matchs, vêtue du maillot de l'équipe. Gardez un œil sur elle, car c'est une relation similaire à celle qu'il avait avec Nicki Nicole. Ce n'est pas confirmé, mais les indices sont intrigants. »