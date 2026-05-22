Zakaria Labyad en est convaincu : l’ailier des Corinthians recommande au grand club brésilien de prolonger le contrat de son coéquipier Memphis Depay.
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« Cette célébration était évidemment un hommage à Memphis Depay »
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Le milieu de terrain marocain a permis à son équipe d'arracher un match nul crucial lors de la rencontre de la Copa Libertadores contre Peñarol à Montevideo, puis s'est immédiatement penché sur l'avenir de Memphis au Corinthians.
Labyad a célébré son but égalisateur en imitant la célébration emblématique de Depay, doigts dans les oreilles, puis a aussitôt utilisé les médias brésiliens pour mettre la pression sur la direction du club concernant l’avenir de l’international néerlandais. Le contrat de l’ancien attaquant du FC Barcelone arrivant bientôt à échéance, le groupe s’est donc exprimé d’une seule voix pour réclamer son maintien au club.
En revenant sur son but, dont la célébration était un hommage à Memphis, et sur l’importante transformation culturelle et sportive initiée par le joueur originaire d’Utrecht depuis son arrivée en Amérique du Sud, Labyad a exprimé le sentiment général du vestiaire. Dans une interview accordée à ESPN, il a déclaré : « Oui, bien sûr, cette célébration était un hommage à Memphis. »
« Il est crucial pour le club de passer à l’étape supérieure afin qu’il reste. Nous avons vu ce qu’il a accompli ces deux dernières années avec les joueurs et pour le club : trois trophées remportés et une relégation évitée. Il a réalisé un travail remarquable pour l’équipe, et nous, les joueurs, nous serions ravis qu’il poursuive l’aventure avec le Corinthians », a-t-il déclaré à la direction du club.
Sous contrat jusqu’à la fin juillet, Memphis pourrait prolonger son aventure avec le club, à condition que les dirigeants concluent rapidement des accords de sponsoring avec trois partenaires extérieurs pour financer cette prolongation.
L’attaquant, absent depuis fin mars en raison d’une blessure, a connu un léger revers : une élongation musculaire à la jambe gauche lors de l’entraînement de lundi a temporairement suspendu sa rééducation. Le staff médical estime toutefois cet accroc normal pour un sportif de haut niveau qui reprend l’entraînement après une longue période d’inactivité.
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Les Corinthians s’apprêtent à enchaîner trois matchs en une semaine, un programme aussi éprouvant que crucial. Tout commencera le dimanche 24 mai avec la réception de l’Atlético-MG dans le cadre du Campeonato Brasileiro. L’équipe enchaînera aussitôt avec une rencontre décisive de la phase de groupes de la Copa Libertadores face à Platense, avant de se déplacer sur la pelouse du Grêmio le 30 mai.
Pendant que la direction finalise les détails d’un nouveau contrat, Memphis se consacre entièrement à sa convalescence : une fois cette série décisive avec Corinthians achevée, la Coupe du monde l’attend.