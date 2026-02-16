Getty Images Sport
La troisième fois sera-t-elle la bonne ? Brighton fait une offre officielle pour Said El Mala, la star montante de la Bundesliga, après avoir déjà essuyé deux refus
Une quête incessante
L'intérêt du club anglais n'est pas nouveau. Brighton s'intéressait déjà à El Mala l'été dernier, mais son intérêt s'est intensifié suite à son ascension fulgurante cette saison.
En janvier, le club de Premier League aurait été prêt à offrir un montant total pouvant atteindre 30 millions d'euros, une somme qui aurait permis au joueur de rester en Allemagne sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours. Cependant, la direction de Cologne est restée ferme, le directeur sportif Thomas Kessler ayant catégoriquement rejeté la proposition lucrative venue d'Angleterre.
Les détails de l'offre géante rejetée
Selon Sky Sport, la première offre faite par Brighton en janvier était substantielle, avec un transfert garanti d'environ 25 à 26 millions d'euros. L'accord comprenait également une clause de revente de 10 % et aurait permis à El Mala de toucher un salaire brut pouvant atteindre 3,5 millions d'euros par saison en Premier League. Dans une tournure unique, les Seagulls ont même proposé de signer son frère, Malek, qui joue actuellement pour l'équipe réserve de Cologne, mais Kessler a refusé d'entamer des négociations afin de ne pas perturber l'équipe pendant sa lutte contre la relégation.
Kessler a clairement exprimé son désir de garder le jeune joueur, déclarant : « En règle générale, je ne commente pas en détail ce genre de spéculations. Ce qui compte pour nous, c'est que Said a fait des progrès très positifs en peu de temps et qu'il a largement contribué à notre saison jusqu'à présent grâce à ses performances. Il est important pour nous de le soutenir étroitement, de lui offrir une certaine stabilité et de franchir ensemble les prochaines étapes afin qu'il continue à nous aider pendant la deuxième moitié de la saison. »
La tension monte en coulisses
Alors que le club reste ouvertement provocateur, la situation du joueur à Domstadt devient de plus en plus complexe. Des problèmes mineurs auraient alimenté les tensions entre El Mala et l'entraîneur Lukas Kwasniok, notamment des commentaires publics et un manque d'opportunités de jouer en tant que titulaire. Bien qu'il ait marqué sept buts et réalisé trois passes décisives cette saison, l'ailier a été utilisé comme remplaçant dans 13 de ses 22 apparitions en Bundesliga, un rôle qui aurait frustré le talentueux joueur originaire de Krefeld et l'aurait poussé à rechercher un nouveau défi.
Abordant la question de l'engagement à long terme du joueur, Kessler a souligné que le club avait délibérément lié Said à un contrat à long terme jusqu'en 2030, sans clause de libération. Il a ajouté : « Nous avons délibérément lié Said au club à long terme avant le début de la saison, car nous sommes convaincus de son potentiel et avons un projet clair pour lui. Dans le même temps, il est de notre devoir de gérer les questions liées au marché. Nous le faisons avec sérieux et avec le calme nécessaire. Pour nous, l'important est que Said soit un élément important de notre concept sportif, et nous espérons qu'il poursuivra son chemin avec le FC Cologne. »
Brighton fait face à la concurrence des géants européens
Malgré l'offre officielle, Brighton fait actuellement pression pour obtenir une décision rapide, craignant que le prix de l'ailier ne grimpe en flèche jusqu'à 40 millions d'euros cet été. Le club allemand a de plus en plus le sentiment que des offres encore plus lucratives pourraient arriver lors du prochain mercato, en particulier de la part du Bayern Munich, l'un des poids lourds du championnat allemand. Le club le plus titré du pays suivrait de près El Mala, qu'il considère comme un remplaçant potentiel à long terme pour Luis Díaz. Brighton doit donc agir rapidement pour éviter de perdre le joueur.
Cette saga devrait connaître une conclusion dramatique cet été. Si la situation d'El Mala en termes de temps de jeu ne s'améliore pas sous Kwasniok, l'attaquant devrait faire pression pour partir. Qu'il se rende en Angleterre ou qu'il reste en Bundesliga, il est clair que la détermination de Cologne sera une nouvelle fois mise à l'épreuve. Brighton a fait son offre, mais avec les plus grands clubs du monde à l'affût, la course pour l'un des plus grands espoirs allemands ne fait que commencer.
