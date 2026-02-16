La troisième fois sera-t-elle la bonne ? Brighton fait une offre officielle pour Said El Mala, la star montante de la Bundesliga, après avoir déjà essuyé deux refus

Alors que le club reste ouvertement provocateur, la situation du joueur à Domstadt devient de plus en plus complexe. Des problèmes mineurs auraient alimenté les tensions entre El Mala et l'entraîneur Lukas Kwasniok, notamment des commentaires publics et un manque d'opportunités de jouer en tant que titulaire. Bien qu'il ait marqué sept buts et réalisé trois passes décisives cette saison, l'ailier a été utilisé comme remplaçant dans 13 de ses 22 apparitions en Bundesliga, un rôle qui aurait frustré le talentueux joueur originaire de Krefeld et l'aurait poussé à rechercher un nouveau défi.

Abordant la question de l'engagement à long terme du joueur, Kessler a souligné que le club avait délibérément lié Said à un contrat à long terme jusqu'en 2030, sans clause de libération. Il a ajouté : « Nous avons délibérément lié Said au club à long terme avant le début de la saison, car nous sommes convaincus de son potentiel et avons un projet clair pour lui. Dans le même temps, il est de notre devoir de gérer les questions liées au marché. Nous le faisons avec sérieux et avec le calme nécessaire. Pour nous, l'important est que Said soit un élément important de notre concept sportif, et nous espérons qu'il poursuivra son chemin avec le FC Cologne. »