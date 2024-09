La Super League est arrivée (en quelque sorte) ! Le nouveau format de la Ligue des champions hante déjà les joueurs et laisse les fans perplexes

La compétition phare du continent revient cette semaine et elle est plus consisante que jamais. Mais, sera-t-elle vraiment meilleure ?

L'ancien directeur général de l'UEFA, Gerhard Aigner, a qualifié l'idée d'une Super Ligue européenne d'« illusion », mais son pouvoir a toujours été bien réel. Comme l'a souligné l'ancien directeur de l'AC Milan, Umberto Gandini, « la naissance de la Ligue des champions en 1993 » était en fait la réponse de l'UEFA à la tentative de Silvio Berlusconi de créer une compétition séparée pour l'élite européenne.

Ce n'est pas non plus une coïncidence si, deux ans après que Berlusconi a soutenu une autre tentative de création d'une Super League, l'UEFA a augmenté le nombre d'équipes et de matches de la Ligue des champions, et a introduit une deuxième phase de groupes pour générer plus de matches.

« La menace d'une Super Ligue se termine toujours par la promesse de l'UEFA aux grands clubs d'augmenter leurs revenus », a déclaré Tsjalle van der Burg, professeur adjoint d'économie à l'université de Twente, à GOAL en janvier 2021. « Tant que l'UEFA agira de la sorte, il n'y aura pas de Super League. Cependant, en répondant constamment aux demandes des grands clubs en raison des menaces, nous finirons par avoir un format qui ressemble beaucoup à une Super League. »

Et c'est exactement à ce stade-là que nous nous trouvons aujourd'hui, avec la Ligue des champions élargie dont le coup d'envoi sera donné cette semaine avec un nouveau format qui fait ressembler la compétition à une Super League. En réalité, seule l'appellation diffère.