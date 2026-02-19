Getty
Traduit par
La star « folle » de Tottenham est considérée comme une « cible facile » par ses adversaires, comme l'explique l'ancien attaquant des Spurs, qui dévoile la principale raison des difficultés rencontrées par son ancienne équipe
Romero a critiqué les transferts et a été expulsé à Old Trafford.
Romero, qui porte le brassard de capitaine des Spurs, a fait les gros titres de manière moins glorieuse cette saison. Il a ouvertement critiqué la politique de recrutement de l'équipe après un match nul 2-2 contre Manchester City, lors duquel il a joué malgré son état de santé précaire. Après le match, il a publié sur les réseaux sociaux : « Je voulais être disponible pour les aider même si je ne me sentais pas bien, d'autant plus que nous n'avions que 11 joueurs disponibles - incroyable mais vrai et honteux. »
Lors du match suivant de Tottenham, Romero a reçu un carton rouge lors d'un affrontement avec Manchester United à Old Trafford. Cette expulsion s'est avérée coûteuse, les Spurs s'inclinant 2-0. L'entraîneur danois Thomas Frank n'a tenu qu'un match de plus, une défaite contre Newcastle, avant d'être démis de ses fonctions.
Les Spurs, désormais entraînés par Igor Tudor, ont chuté à la 16e place du classement de la Premier League, avec seulement cinq points d'avance sur la zone de relégation. La question se pose de savoir s'ils vont être entraînés dans une lutte pour le maintien.
- Getty Images Sport
Zamora explique pourquoi le capitaine des Spurs est devenu une « cible facile ».
L'ancien attaquant de Tottenham Zamora, s'exprimant via Northerner, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé pourquoi les Spurs rencontraient tant de difficultés : « Pour moi, je continue à regarder leur défense, et c'est probablement ainsi que je les vois depuis quatre ou cinq ans. Je ne regarde jamais les défenseurs centraux ou les quatre défenseurs et je me dis « vous formez une unité bien organisée ».
Romero est fou. Chaque semaine, je pense qu'on peut lui arracher un penalty, ou qu'on a toujours une chance de le provoquer et de le faire expulser. Pour moi, en tant qu'attaquant, ce serait une cible facile chaque semaine : il suffit de le bousculer, il va riposter et il sera expulsé, et on se retrouve à 10 contre 11.
Ils ne semblent tout simplement pas assez solides et il faut construire ses fondations à partir de là. On a beaucoup parlé des buts encaissés par l'équipe d'Arsenal, et de l'équipe de Chelsea - [John] Terry, [Ricardo] Carvalho, [William] Gallas, c'était une bonne défense à quatre et il faut construire à partir d'un aspect défensif, puis aller de l'avant et avoir quelques joueurs capables de créer des occasions et de marquer des buts. »
Tottenham doit retirer le brassard de capitaine à Romero
Zamora n'est pas le seul observateur à avoir repéré de graves défauts dans le jeu de Romero. L'ancien entraîneur de Premier League Sam Allardyce estime que le vainqueur de la Coupe du monde devrait être démis de ses fonctions de capitaine.
L'ancien sélectionneur de l'Angleterre a déclaré : « Cristian Romero fait partie de ces joueurs typiques qui n'apprennent tout simplement pas. Il a beaucoup de talent, mais aussi de nombreux défauts qu'il n'a pas corrigés. Il commet toujours les mêmes erreurs que lorsqu'il a signé à Tottenham.
Soit on lui retire le brassard de capitaine, soit quelqu'un lui dit : « Reste debout, je ne veux plus que tu te jettes au sol quand tu tacles », et s'il continue à le faire, alors il faut le retirer de l'équipe.
Il donne une mauvaise réputation à ses entraîneurs, qui ne parviennent pas à le contrôler. Si vous êtes défenseur central, votre priorité est d'abord d'être un défenseur, pas d'être bon avec le ballon – cela n'est qu'un bonus supplémentaire. »
- (C)Getty Images
Calendrier des matchs de Tottenham pour la saison 2025-26 : date du derby contre Arsenal lors du premier match de Tudor
Zamora a averti les Spurs qu'ils ne pourraient « probablement passer inaperçus que pendant deux ans » avant de ne plus être considérés comme faisant partie du légendaire « Big Six » de la Premier League. Ils ont terminé 17e la saison dernière, malgré leur victoire en Ligue Europa sous la houlette d'Ange Postecoglou.
La saison actuelle s'annonce à nouveau difficile et les choses ne vont pas s'améliorer, puisque le premier match de Tudor à la tête de l'équipe sera un derby du nord de Londres contre leur grand rival Arsenal, dimanche.
Publicité