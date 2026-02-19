La star « folle » de Tottenham est considérée comme une « cible facile » par ses adversaires, comme l'explique l'ancien attaquant des Spurs, qui dévoile la principale raison des difficultés rencontrées par son ancienne équipe

Romero, qui porte le brassard de capitaine des Spurs, a fait les gros titres de manière moins glorieuse cette saison. Il a ouvertement critiqué la politique de recrutement de l'équipe après un match nul 2-2 contre Manchester City, lors duquel il a joué malgré son état de santé précaire. Après le match, il a publié sur les réseaux sociaux : « Je voulais être disponible pour les aider même si je ne me sentais pas bien, d'autant plus que nous n'avions que 11 joueurs disponibles - incroyable mais vrai et honteux. »

Lors du match suivant de Tottenham, Romero a reçu un carton rouge lors d'un affrontement avec Manchester United à Old Trafford. Cette expulsion s'est avérée coûteuse, les Spurs s'inclinant 2-0. L'entraîneur danois Thomas Frank n'a tenu qu'un match de plus, une défaite contre Newcastle, avant d'être démis de ses fonctions.

Les Spurs, désormais entraînés par Igor Tudor, ont chuté à la 16e place du classement de la Premier League, avec seulement cinq points d'avance sur la zone de relégation. La question se pose de savoir s'ils vont être entraînés dans une lutte pour le maintien.