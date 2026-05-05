En déplacement sur la pelouse de l’Espanyol (0-2), Vinicius Júnior a perdu son sang-froid face à un adversaire et a répondu par plusieurs insultes.
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La star du Real Madrid, Vinicius Júnior, a exprimé sa frustration en insultant un adversaire
La victoire du Real Madrid face à l’Espanyol a été éclipsée par une violente altercation sur le terrain entre Vinicius et le défenseur El Hilali. La tension est montée très tôt dans la rencontre lorsque l’ailier brésilien s’est irrité du jeu physique du défenseur, notamment lors des reprises de jeu, qui donnaient lieu à de vives bousculades. Les caméras de Movistar Plus+ Deportes ont capté leurs échanges verbaux tout au long de la rencontre.
La tension est montée d’un cran au fil des minutes. El Hilali a d’abord écopé d’un carton rouge direct pour un tacle sur Vinicius, avant que l’arbitre, après consultation du VAR, ne revienne sur sa décision et ne brandisse un carton jaune, une volte-face qui a ulcéré les joueurs madrilènes.
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Selon Marca, l’attaquant du Real Madrid s’est emporté lors de l’altercation et a lancé au défenseur de l’Espanyol : « Arrête tes conneries. Et après, tu as le culot de me demander d’échanger nos maillots... Tu es stupide, tu cherches la bagarre. Je ne changerai pas de maillot avec toi », aurait lancé l’attaquant du Real Madrid, selon Marca. Alors que l’affrontement s’intensifiait, il aurait crié à nouveau : « Idiot. Tu es un idiot. »
El Hilali lui aurait alors lancé : « Idiot ! » Plus tard dans la rencontre, Vinicius s’est adressé à Carlos Romero, également joueur de l’Espanyol, en commentant : « Il est stupide, mec. Il veut se comporter comme un idiot devant les caméras. »
L'ambiance au stade RCDE s'est enflammée lorsque les supporters locaux ont commencé à scander « Vinicius, ballon de plage ! », une allusion ironique aux ambitions de Ballon d'Or du Brésilien.
Le Brésilien a alors lancé une pique sur le classement des Pericos en répondant à El Hilali : « Vous allez redescendre en deuxième division, mec. » L’incident a ensuite dégénéré : Vinicius aurait lancé « Tu es horrible », avant que son adversaire ne réplique « Et toi, tu es une pute ».
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Malgré la polémique qui a perduré, Vinicius a finalement laissé son jeu parler pour lui. L'ailier a marqué deux buts, offrant ainsi la victoire à l'équipe d'Álvaro Arbeloa. On ignore encore si ces propos entraîneront des sanctions de la part de la Liga à l'encontre de Vinicius ou d'El Hilali.