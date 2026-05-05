La star du Real Madrid, Vinicius Júnior, a exprimé sa frustration en insultant un adversaire

La victoire du Real Madrid face à l’Espanyol a été éclipsée par une violente altercation sur le terrain entre Vinicius et le défenseur El Hilali. La tension est montée très tôt dans la rencontre lorsque l’ailier brésilien s’est irrité du jeu physique du défenseur, notamment lors des reprises de jeu, qui donnaient lieu à de vives bousculades. Les caméras de Movistar Plus+ Deportes ont capté leurs échanges verbaux tout au long de la rencontre.

La tension est montée d’un cran au fil des minutes. El Hilali a d’abord écopé d’un carton rouge direct pour un tacle sur Vinicius, avant que l’arbitre, après consultation du VAR, ne revienne sur sa décision et ne brandisse un carton jaune, une volte-face qui a ulcéré les joueurs madrilènes.