La star du Real Madrid manquera le match décisif de la Liga en raison d'une visite chez le dentiste, un nouveau coup dur alors que l'équipe d'Alvaro Arbeloa cherche à réduire l'écart avec Barcelone

Madrid a subi un revers inattendu avant son match crucial de Liga contre Getafe, le milieu de terrain français Camavinga ayant été officiellement déclaré forfait. Dans une semaine où chaque point compte pour l'équipe d'Arbeloa dans sa course-poursuite derrière le leader du championnat, Barcelone, la perte de l'un de ses atouts les plus polyvalents est un coup dur à encaisser. Son absence a été confirmée lundi matin, obligeant à modifier en dernière minute les plans tactiques préparés à Valdebebas.

La raison de l'exclusion de l'ancien joueur de Rennes est certainement peu conventionnelle dans le monde du sport de haut niveau. Le journaliste Manu Sainz, du quotidien espagnol AS, a rapporté cette nouvelle inhabituelle. Lundi soir, Arbeloa ne pourra pas compter sur le Français en raison d'un problème dentaire soudain. Le milieu de terrain a dû se rendre d'urgence chez le dentiste samedi dernier, ce qui rend très incertaine sa participation au match contre l'équipe de José Bordalas.