La star du Real Madrid manquera le match décisif de la Liga en raison d'une visite chez le dentiste, un nouveau coup dur alors que l'équipe d'Alvaro Arbeloa cherche à réduire l'écart avec Barcelone
Une absence inattendue frappe le milieu de terrain madrilène
Madrid a subi un revers inattendu avant son match crucial de Liga contre Getafe, le milieu de terrain français Camavinga ayant été officiellement déclaré forfait. Dans une semaine où chaque point compte pour l'équipe d'Arbeloa dans sa course-poursuite derrière le leader du championnat, Barcelone, la perte de l'un de ses atouts les plus polyvalents est un coup dur à encaisser. Son absence a été confirmée lundi matin, obligeant à modifier en dernière minute les plans tactiques préparés à Valdebebas.
La raison de l'exclusion de l'ancien joueur de Rennes est certainement peu conventionnelle dans le monde du sport de haut niveau. Le journaliste Manu Sainz, du quotidien espagnol AS, a rapporté cette nouvelle inhabituelle. Lundi soir, Arbeloa ne pourra pas compter sur le Français en raison d'un problème dentaire soudain. Le milieu de terrain a dû se rendre d'urgence chez le dentiste samedi dernier, ce qui rend très incertaine sa participation au match contre l'équipe de José Bordalas.
Arbeloa contraint à des changements tactiques de dernière minute
Malgré les espoirs initiaux que le joueur de 23 ans serait capable de surmonter la douleur ou que l'intervention dentaire se résorberait rapidement, la réalité s'est avérée différente. Lundi matin, il a finalement été écarté des plans et n'apparaissait pas dans la liste officielle de l'équipe madrilène pour le duel. Ce retrait tardif laisse un vide important au milieu du terrain qu'Arbeloa doit désormais combler avec les options qui lui restent.
Cette nouvelle est une source de frustration pour le Real Madrid, qui a récemment été confronté à ce qui a été décrit comme une situation « nébuleuse » en matière de blessures dans son infirmerie. Alors que les enjeux ne cessent de croître dans la compétition nationale, perdre un joueur qui assure une couverture aussi intense est loin d'être idéal. Cependant, le vide soudain créé par l'absence du Français offre une opportunité significative à ceux qui se trouvent en périphérie du onze de départ de faire leurs preuves.
Des opportunités se présentent pour Brahim et Cestero
Comme le souligne le rapport initial d'AS, le malheur des uns fait le bonheur des autres, ce qui représente une opportunité pour Brahim Diaz ou Cestero. Arbeloa tente depuis quelque temps déjà de donner plus de temps de jeu à Brahim, notamment en le positionnant au milieu de terrain dans un rôle similaire à celui de Jude Bellingham. La capacité de l'ancien joueur prêté par l'AC Milan à mener le ballon pourrait être la clé pour déjouer la défense tenace de Getafe, réputée pour être difficile à percer.
De plus, la profondeur de l'effectif sera mise à l'épreuve, car Arbeloa se tourne vers la jeune génération de talents formés au sein du centre de formation. L'absence de Camavinga augmente de manière exponentielle les options de Thiago Pitarch, qui a participé aux récentes victoires contre Benfica . Arbeloa a clairement montré qu'il souhaitait miser davantage sur lui, comme il l'a fait lors du match retour contre Benfica aux côtés de Cesar Palacios, marquant ainsi un tournant potentiel pour l'intégration des jeunes.
Composition probable pour le choc au sommet
Avec la liste des joueurs désormais publique et le milieu de terrain titulaire sur la touche, le staff technique a dû rapidement s'adapter. Si cette urgence dentaire est un obstacle insolite, les attentes élevées au Santiago Bernabeu restent inchangées. Le Real Madrid sait que tout résultat inférieur à trois points porterait un coup dur à ses aspirations au titre national. Alors qu'ils s'apprêtent à accueillir Getafe, une équipe connue pour donner du fil à retordre à ses adversaires, les hommes d'Arbeloa devront prouver leur résilience. Tous les regards se tournent désormais vers la pelouse du Bernabeu pour voir si cette perturbation de dernière minute va briser leur élan.
