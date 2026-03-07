Getty/ GOAL
La star du Real Madrid Kylian Mbappé « aperçu » en train de flirter avec l'actrice espagnole Ester Exposito à Paris alors que les rumeurs d'une romance s'intensifient
Rendez-vous parisien pour la star madrilène ?
Alors que ses coéquipiers du Real Madrid se battaient pour gagner des points en Liga, Mbappé aurait été vu en train de profiter des attractions touristiques de Paris en compagnie de la star espagnole Ester. L'international français se remet actuellement d'une entorse complexe au genou, mais ses activités en dehors du terrain ont rapidement fait le buzz à Madrid et dans la capitale de la mode.
Les réseaux sociaux se sont enflammés après la publication d'images sur le compte AQABABE, qui semblent montrer le couple en train de se câliner. Malgré la mauvaise qualité des images, ces clichés ont ajouté du poids aux spéculations en cours concernant leur relation.
Les rumeurs romantiques atteignent leur paroxysme
Il ne semble pas s'agir d'une rencontre éphémère entre l'athlète et la star d'« Elite ». Selon certaines informations, le couple aurait également été vu ensemble le 25 février à Madrid. Au cours de cette soirée, ils se seraient retrouvés pour prendre un verre au bar sur le toit de l'hôtel Pullman. Les apparitions se sont poursuivies à Paris, où d'autres photos ont fait surface, montrant le couple potentiel dans un restaurant offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel. Exposito, qui compte un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, a partagé un aperçu de la soirée sur son profil Instagram, mais elle a soigneusement recadré l'image afin que le visage de son compagnon reste caché à ses 2,4 millions d'abonnés.
Rencontres à la Fashion Week de Paris
La principale raison de la présence d'Exposito dans la Ville Lumière est son invitation au Grand Dîner du Louvre. Ce gala exclusif, qui accueille plus de 300 invités VIP internationaux, est considéré comme l'un des événements les plus prestigieux du calendrier de la Fashion Week de Paris. Il semble qu'elle ait profité de l'occasion pour concilier ses engagements professionnels et son temps libre aux côtés de la superstar madrilène.
Bien que les preuves s'accumulent, ni le footballeur international français ni l'actrice espagnole n'ont officiellement confirmé leur relation. Malgré l'absence de déclaration publique, les apparitions régulières et la nature des photos suggèrent un lien entre les deux. Dans ce cas précis, les rencontres répétées dans différentes capitales européennes suggèrent que ces rencontres sont bien plus qu'une simple coïncidence.
Course de remise en forme avant des rencontres cruciales
Malgré l'attention médiatique portée sur sa vie privée, Mbappé reste concentré sur son rétablissement et son retour à son meilleur niveau physique, alors que Madrid entre dans une phase cruciale de la saison. Le vainqueur de la Coupe du monde viserait un retour sur les terrains lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 17 mars, qui opposera les Merengues à Manchester City.
