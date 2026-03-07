La star du Real Madrid Kylian Mbappé « aperçu » en train de flirter avec l'actrice espagnole Ester Exposito à Paris alors que les rumeurs d'une romance s'intensifient

Alors que ses coéquipiers du Real Madrid se battaient pour gagner des points en Liga, Mbappé aurait été vu en train de profiter des attractions touristiques de Paris en compagnie de la star espagnole Ester. L'international français se remet actuellement d'une entorse complexe au genou, mais ses activités en dehors du terrain ont rapidement fait le buzz à Madrid et dans la capitale de la mode.

Les réseaux sociaux se sont enflammés après la publication d'images sur le compte AQABABE, qui semblent montrer le couple en train de se câliner. Malgré la mauvaise qualité des images, ces clichés ont ajouté du poids aux spéculations en cours concernant leur relation.