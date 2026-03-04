Getty Images Sport
La star du Bayern Munich affirme que Vincent Kompany « sait ce qui me motive » et révèle le rôle « important » joué par l'entraîneur dans son ascension vers la célébrité
L'effet Kompany : faire passer Pavlovic au niveau supérieur
Pavlovic, 21 ans, a disputé 32 matches avec le Bayern toutes compétitions confondues cette saison, dont 25 en tant que titulaire, alors que le Bayern continue d'impressionner en Bundesliga, en Ligue des champions et en DFB-Pokal. Son ascension au sein du grand club bavarois témoigne de son talent, mais il insiste sur le fait que le sélectionneur belge Kompany mérite une grande partie du mérite.
Dans une interview accordée à Sky Sport, Pavlovic a souligné le rôle déterminant joué par le coach belge dans l'amélioration de son jeu, en particulier sur le plan défensif. « Vincent Kompany a une très grande influence. Il connaît tout simplement ma façon de jouer au football, mon fonctionnement, et il m'a également permis d'atteindre un autre niveau sur le plan défensif. C'est pourquoi il est très important et c'est très agréable de jouer sous ses ordres », a expliqué le milieu de terrain.
Démentir les rumeurs de départ
Malgré son statut actuel de figure clé du club allemand aux multiples records, Pavlovic a dû répondre à des rumeurs persistantes concernant son passage dans le centre de formation du club. Selon certaines informations, le milieu de terrain aurait envisagé de quitter le club lorsqu'il évoluait dans les catégories U15 et U16 en raison d'un retard de développement physique par rapport à ses camarades.
Cependant, le joueur de 21 ans s'est empressé de démentir ces rumeurs, affirmant que sa loyauté envers le club n'avait jamais faibli. « C'est une fausse rumeur. Je n'ai jamais envisagé de quitter le Bayern. J'ai toujours voulu réussir ici, je n'ai jamais abandonné et j'ai toujours continué. Même lorsque j'ai traversé une période plus difficile parce que j'étais petit, physiquement encore trop petit. Mais pour moi, quitter le FC Bayern n'était pas une option », a déclaré Pavlovic avec fermeté.
La mentalité gagnante
Cette résilience s'inscrit dans un cadre psychologique plus large que Pavlovic attribue à son éducation. Le milieu de terrain estime que son refus obstiné d'accepter la défaite a été le principal moteur de sa transition d'un jeune espoir de l'académie à un international allemand à part entière. Cette mentalité de « gagnant » l'accompagne chaque fois qu'il entre sur le terrain pour le compte du géant de la Bundesliga.
« Cela a toujours été ma devise, même quand j'étais petit. Je veux toujours gagner, toujours tout accomplir. C'est aussi quelque chose que j'ai hérité de l'éducation que m'ont donnée mes parents. C'est pourquoi j'ai toujours une devise : être un gagnant, pas un perdant », ajoute-t-il, illustrant l'état d'esprit d'élite nécessaire pour survivre dans un club comme le Bayern Munich.
Éloges pour Lennart Karl
Pavlovic a également pris le temps de discuter de l'émergence de la dernière sensation adolescente du Bayern, Lennart Karl. Le jeune attaquant a récemment fait son entrée dans l'équipe première, et Pavlovic, qui a suivi un parcours similaire, suit de près son évolution tout en lui donnant des conseils sur la manière de gérer les pressions inévitables du football professionnel à un si jeune âge.
« Je pense que personne n'a jamais atteint aussi rapidement le niveau professionnel ici, ni été titulaire dans autant de matchs. C'est pourquoi c'est très remarquable, surtout à cet âge. Je lui répète sans cesse qu'il ne doit pas se reposer sur ses lauriers et qu'il doit continuer à travailler chaque jour. Il doit jouer et simplement donner le meilleur de lui-même. Bien sûr, il y a aussi des phases plus difficiles, par exemple quand on ne joue pas aussi souvent. Mais cela fait partie du jeu et tout le monde passe par là à un moment ou à un autre », a conclu Pavlovic.
