Pavlovic, 21 ans, a disputé 32 matches avec le Bayern toutes compétitions confondues cette saison, dont 25 en tant que titulaire, alors que le Bayern continue d'impressionner en Bundesliga, en Ligue des champions et en DFB-Pokal. Son ascension au sein du grand club bavarois témoigne de son talent, mais il insiste sur le fait que le sélectionneur belge Kompany mérite une grande partie du mérite.

Dans une interview accordée à Sky Sport, Pavlovic a souligné le rôle déterminant joué par le coach belge dans l'amélioration de son jeu, en particulier sur le plan défensif. « Vincent Kompany a une très grande influence. Il connaît tout simplement ma façon de jouer au football, mon fonctionnement, et il m'a également permis d'atteindre un autre niveau sur le plan défensif. C'est pourquoi il est très important et c'est très agréable de jouer sous ses ordres », a expliqué le milieu de terrain.