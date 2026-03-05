Goal.com
En direct
Georgia Stanway England GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

La star des Lionesses, Georgia Stanway, montre pourquoi elle sera une recrue d'élite cet été alors que le transfert à Arsenal se profile

Les supporters d'Arsenal qui ont suivi la victoire 6-1 de l'Angleterre contre l'Ukraine mardi ont dû trouver beaucoup de raisons d'apprécier ce match. Leah Williamson a été excellente en possession du ballon alors qu'elle continue de retrouver sa pleine forme, Lotte Wubben-Moy a été formidable à ses côtés au cœur de la défense et Alessia Russo a été redoutable devant le but, marquant deux fois. Mais la performance de Georgia Stanway, sur le point de rejoindre ce trio dans le nord de Londres, a été la cerise sur le gâteau.

Le contrat de Stanway avec le Bayern Munich expire cet été, et depuis qu'elle a annoncé qu'elle ne signerait pas de nouveau contrat avec le club allemand, il est devenu évident qu'elle rejoindra Arsenal dans le cadre d'un transfert gratuit. Interrogée en début de semaine sur l'état d'avancement de ses négociations, la milieu de terrain a répondu : « Elles sont très avancées. J'ai eu de nombreuses discussions avec différentes personnes, notamment avec Sarina [Wiegman], et vous le saurez tôt ou tard. »

C'est l'un des secrets les moins bien gardés du football féminin, tout comme l'arrivée apparemment imminente à Londres nord d'Ona Batlle, en provenance de Barcelone, dans le cadre d'un autre transfert gratuit. Mais le fait que ces deux transferts ne surprendront personne lorsqu'ils seront enfin annoncés ne signifie pas qu'il ne s'agit pas de belles recrues. Bien au contraire, en fait, puisque les deux buts marqués par Stanway pour l'Angleterre cette semaine ne font que souligner davantage pourquoi ce transfert est une excellente chose tant pour elle que pour Arsenal.

  • Georgia Stanway England Ukraine Women 2026Getty Images

    Commencer l'année 2026 avec style

    Avant même que Stanway ne marque deux buts lors de la victoire convaincante des Lionesses contre l'Ukraine, elle avait déjà fait forte impression. Sortant régulièrement des zones centrales pour trouver des espaces plus larges et effectuant des courses dans les couloirs pour mettre à nouveau à l'épreuve la solide défense adverse, elle semblait également être une menace offensive et une créatrice tout au long du match, obligeant Kateryna Samson à effectuer un arrêt décisif en première mi-temps.

    C'est ensuite en fin de match qu'elle a pu récolter les fruits de ses efforts. Un penalty transformé avec sang-froid a porté l'avance de l'Angleterre à 3-1 - et prolongé le record de 100 % de Stanway depuis le point de penalty pour son pays, avec ce 14e tir - suivi quelques minutes plus tard d'une frappe puissante qui a fini sa course dans la lucarne de Samson. Stanway a ensuite réalisé le genre d'assist qu'elle avait multiplié tout au long du match, en déboulant sur la droite, en atteignant la ligne de touche et en adressant un superbe centre à Jess Park qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

    Stanway a ainsi porté son total à 50 contributions (31 buts et 20 passes décisives) en seulement 88 sélections, se hissant à la neuvième place du classement des meilleures buteuses de tous les temps des Lionesses, dépassant la grande Marieanne Spacey.

    • Publicité
  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Quelque chose de différent

    Si l'on examine l'effectif actuel d'Arsenal, on constate qu'il ne compte aucune milieu de terrain aussi prolifique dans le dernier tiers que Stanway. Frida Maanum est toujours dangereuse devant le but et a inscrit sept buts cette saison, mais elle évolue beaucoup plus haut sur le terrain, plutôt que dans le duo défensif que Stanway forme avec une autre joueuse en équipe d'Angleterre et qu'Arsenal utilise également.

    Mariona Caldentey, qui a terminé deuxième du Ballon d'Or Féminin l'année dernière, marque et crée toujours des occasions, mais elle ne le fait certainement pas aussi souvent que lors des saisons précédentes, maintenant qu'elle est alignée dans un rôle plus défensif. Ce n'est tout simplement plus sa principale responsabilité dans cette équipe, ce qui vaut également pour Kim Little, Victoria Pelova et Kyra Cooney-Cross, les autres options d'Arsenal à ces postes plus reculés.

    Stanway, cependant, semble accumuler ces contributions offensives presque naturellement. Son palmarès avec l'Angleterre parle de lui-même, tandis que son total de sept buts et huit passes décisives jusqu'à présent cette saison pour le Bayern représente un meilleur rendement en termes de passes décisives et de contributions offensives directes que n'importe quel milieu de terrain d'Arsenal, seule Maanum, plus avancée, pouvant égaler son nombre de buts.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Une polyvalence à toute épreuve

    Et tout cela alors que Stanway joue un rôle plus défensif au Bayern qu'auparavant. La joueuse de 27 ans a toujours su s'adapter à différents postes au milieu de terrain ; elle a déjà remplacé Keira Walsh au poste de milieu défensive pour l'Angleterre, alors qu'elle semblait destinée à devenir numéro 10 dans ses premières années, avant de s'installer de manière assez constante dans un rôle de milieu relayeur. Cette saison, elle a donc rappelé sa polyvalence.

    Personne dans l'effectif du Bayern n'a remporté plus de duels que Stanway en Frauen-Bundesliga cette saison, avec 12 d'avance sur ses poursuivantes. Elle a également effectué plus de passes que toute autre joueuse du championnat et se classe troisième parmi les joueuses du Bayern pour le nombre de passes décisives. Elle n'est donc pas seulement sûre en possession du ballon.

    À cela s'ajoutent ses buts et ses passes décisives, qui sont ses meilleurs résultats depuis qu'elle a marqué 11 buts pour Manchester City lors de la saison 2018-19. Elle est également en bonne voie pour dépasser son total de contributions offensives de cette campagne.

  • FBL-ENG-CHN-WOMEN-FRIENDLYAFP

    Variété utile

    Cette polyvalence est toujours précieuse, mais elle pourrait être particulièrement utile à Arsenal, notamment en ce qui concerne la planification future. Après tout, Little ne sera pas là éternellement, même si les Gunners aimeraient qu'elle le soit. La capitaine fêtera ses 36 ans cet été, et même si beaucoup s'attendent à ce que l'Écossaise prolonge son séjour au sein du club alors que son contrat arrive à expiration, il est tout à fait logique qu'Arsenal réfléchisse à l'après-Little. Stanway, grâce à sa capacité à jouer différents rôles au milieu de terrain, peut aider.

    Une autre milieu de terrain pourrait également partir cet été, car Pelova est en fin de contrat et a eu du mal à trouver du temps de jeu cette saison. L'arrivée de Stanway apporte de nombreuses qualités et caractéristiques différentes, tout en garantissant que, quelle que soit la joueuse qui quittera le club cet été, Arsenal ne sera pas obligé de recruter des profils spécifiques au milieu de terrain, compte tenu de la capacité d'adaptation de l'internationale anglaise.

  • Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Relève de la garde

    L'été s'annonce chargé pour Arsenal. Les Gunners comptent dans leurs rangs toute une série de joueuses en fin de contrat, notamment Little, Pelova, Emily Fox, Williamson, Stina Blackstenius, Steph Catley, Laia Codina, Caitlin Foord, Katie McCabe, Beth Mead et Manuela Zinsberger. Si certains d'entre eux devraient signer de nouveaux contrats et seront prioritaires dans les négociations du club, comme Little, Fox et Williamson, beaucoup d'autres partiront, comme semble le confirmer McCabe cette semaine.

    On assiste à un changement de garde dans le nord de Londres, avec un renouvellement majeur de l'équipe actuellement la plus âgée de la Super League féminine. Pour certains, cela sera passionnant, mais ces scénarios suscitent toujours une certaine inquiétude chez les fans, car il est absolument essentiel de prendre les bonnes décisions.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Signes prometteurs

    Mais les premiers signes indiquent qu'Arsenal est sur le point de prendre les bonnes décisions. Un accord avec Batlle, une défenseuse de classe mondiale qui a prouvé depuis plusieurs années qu'elle méritait d'être tenue en si haute estime, avec Levante, Manchester United et maintenant Barcelone, serait une excellente affaire, surtout s'il s'agit d'un transfert gratuit. Tout porte à croire que cet accord sera conclu très prochainement.

    On peut en dire autant de Stanway. L'une des meilleures joueuses au monde à son poste, tout comme Batlle, elle peut encore améliorer une équipe d'Arsenal qui semble devoir attendre encore sept ans avant de remporter un nouveau titre de champion. C'est ce qu'elle prouve à chaque fois qu'elle entre sur le terrain, quel que soit son rôle, pour le Bayern et pour l'Angleterre.

World Cup Qualification UEFA
Angleterre crest
Angleterre
ENG
Islande crest
Islande
ISL
WSL Série printemps
London City Lionesses crest
London City Lionesses
LCL
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
0