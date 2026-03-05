La star des Lionesses, Georgia Stanway, montre pourquoi elle sera une recrue d'élite cet été alors que le transfert à Arsenal se profile

Le contrat de Stanway avec le Bayern Munich expire cet été, et depuis qu'elle a annoncé qu'elle ne signerait pas de nouveau contrat avec le club allemand, il est devenu évident qu'elle rejoindra Arsenal dans le cadre d'un transfert gratuit. Interrogée en début de semaine sur l'état d'avancement de ses négociations, la milieu de terrain a répondu : « Elles sont très avancées. J'ai eu de nombreuses discussions avec différentes personnes, notamment avec Sarina [Wiegman], et vous le saurez tôt ou tard. »
C'est l'un des secrets les moins bien gardés du football féminin, tout comme l'arrivée apparemment imminente à Londres nord d'Ona Batlle, en provenance de Barcelone, dans le cadre d'un autre transfert gratuit. Mais le fait que ces deux transferts ne surprendront personne lorsqu'ils seront enfin annoncés ne signifie pas qu'il ne s'agit pas de belles recrues. Bien au contraire, en fait, puisque les deux buts marqués par Stanway pour l'Angleterre cette semaine ne font que souligner davantage pourquoi ce transfert est une excellente chose tant pour elle que pour Arsenal.