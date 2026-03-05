La star des Lionesses, Georgia Stanway, montre pourquoi elle sera une recrue d'élite cet été alors que le transfert à Arsenal se profile

Avant même que Stanway ne marque deux buts lors de la victoire convaincante des Lionesses contre l'Ukraine, elle avait déjà fait forte impression. Sortant régulièrement des zones centrales pour trouver des espaces plus larges et effectuant des courses dans les couloirs pour mettre à nouveau à l'épreuve la solide défense adverse, elle semblait également être une menace offensive et une créatrice tout au long du match, obligeant Kateryna Samson à effectuer un arrêt décisif en première mi-temps.

C'est ensuite en fin de match qu'elle a pu récolter les fruits de ses efforts. Un penalty transformé avec sang-froid a porté l'avance de l'Angleterre à 3-1 - et prolongé le record de 100 % de Stanway depuis le point de penalty pour son pays, avec ce 14e tir - suivi quelques minutes plus tard d'une frappe puissante qui a fini sa course dans la lucarne de Samson. Stanway a ensuite réalisé le genre d'assist qu'elle avait multiplié tout au long du match, en déboulant sur la droite, en atteignant la ligne de touche et en adressant un superbe centre à Jess Park qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Stanway a ainsi porté son total à 50 contributions (31 buts et 20 passes décisives) en seulement 88 sélections, se hissant à la neuvième place du classement des meilleures buteuses de tous les temps des Lionesses, dépassant la grande Marieanne Spacey.