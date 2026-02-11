La star de Tottenham souffre d'une blessure au ligament croisé antérieur qui met fin à sa saison, venant aggraver une semaine déjà difficile pour le club.

L'ancienne star de Tottenham, Tim Sherwood, a exhorté les Spurs à faire jouer les jeunes du club jusqu'à la fin de la saison. Il a déclaré à Casinostugan: « Ce que j'aimerais voir, c'est que des clubs comme Tottenham, qui n'ont plus grand-chose à jouer en Premier League, rappellent leurs joueurs prêtés et donnent une chance aux jeunes de jouer. Ils sont éliminés de la FA Cup. Ils sont éliminés de la Carabao Cup. C'est la Ligue des champions ou rien. S'ils récupèrent leurs meilleurs joueurs comme Dejan Kulusevski, oui, ils peuvent gagner la Ligue des champions, mais vous n'allez pas signer quelqu'un maintenant pour faire la différence en Ligue des champions. Donnez une chance aux jeunes.

« Tottenham, avec la crise des blessures qu'ils traversent et leur situation actuelle, je n'ai aucune sympathie pour eux, car ils ont des joueurs et ils les ont renvoyés. Prenez Ashley Phillips, par exemple. Pourquoi l'avoir acheté ? Pourquoi l'avoir fait venir de Blackburn ? Je sais qu'il pourrait être un atout pour l'avenir, mais quand allez-vous découvrir ces garçons ? De nos jours, les joueurs sont prêts à jouer en équipe première de plus en plus tôt, alors donnons-leur leur chance.

Mikey Moore a passé une demi-saison aux Rangers. Il a fait des allers-retours. Ramenez-le. Il trouvera peut-être que la Premier League lui convient mieux, car le rythme y est un peu plus lent qu'en Écosse. Cela peut surprendre, mais c'est vrai. Entourez-le de meilleurs joueurs, et les fans l'apprécieront aussi, plutôt que d'envoyer ces joueurs sur le terrain et de continuer à perdre. Je pense que les fans seront d'accord avec cela aussi. De cette façon, nous tirons réellement quelque chose de cette saison plutôt que de la gâcher. »