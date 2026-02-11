Getty Images Sport
La star de Tottenham souffre d'une blessure au ligament croisé antérieur qui met fin à sa saison, venant aggraver une semaine déjà difficile pour le club.
Odobert souffre d'une blessure au ligament croisé antérieur
Tottenham craint que le milieu de terrain Wilson Odobert ne puisse plus jouer jusqu'à la fin de la saison en raison d'une grave blessure au genou. Le joueur de 21 ans s'est blessé lors du match contre Newcastle et a subi des examens qui ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, selon L'Équipe. Odobert devrait désormais être absent des terrains pendant une longue période et pourrait même devoir subir une intervention chirurgicale. S'il passe sur le billard, il n'aura aucune chance de rejouer pour Tottenham cette saison. Cette nouvelle est un coup dur pour le jeune joueur, qui a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives en 33 apparitions pour les Spurs cette saison.
La crise des blessures s'aggrave à Tottenham
Odobert vient s'ajouter à la longue liste des blessés de Tottenham. Les Spurs ont été frappés par les blessures tout au long de la saison et comptent actuellement 11 joueurs de l'équipe première indisponibles, dont Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison, James Maddison, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Ben Davies et Lucas Bergvall. Cette situation a contraint Frank à composer avec un effectif réduit pendant une grande partie de la saison, ce qui a suscité les critiques du capitaine Cristian Romero. Ce dernier s'en est pris à la direction du club sur les réseaux sociaux, déclarant : « Tous mes coéquipiers ont fourni un effort formidable hier, ils ont tous été incroyables. Je voulais être disponible pour les aider même si je ne me sentais pas bien, d'autant plus que nous n'avions que 11 joueurs disponibles – incroyable mais vrai et honteux. »
Tottenham a été très actif lors du mercato de janvier, recrutant Conor Gallagher de l'Atlético Madrid et Souza, un jeune arrière gauche de 19 ans prometteur, de Santos. Le club du nord de Londres a également dit au revoir à Brennan Johnson, qui a rejoint Crystal Palace.
Tottenham invité à « faire jouer les jeunes »
L'ancienne star de Tottenham, Tim Sherwood, a exhorté les Spurs à faire jouer les jeunes du club jusqu'à la fin de la saison. Il a déclaré à Casinostugan: « Ce que j'aimerais voir, c'est que des clubs comme Tottenham, qui n'ont plus grand-chose à jouer en Premier League, rappellent leurs joueurs prêtés et donnent une chance aux jeunes de jouer. Ils sont éliminés de la FA Cup. Ils sont éliminés de la Carabao Cup. C'est la Ligue des champions ou rien. S'ils récupèrent leurs meilleurs joueurs comme Dejan Kulusevski, oui, ils peuvent gagner la Ligue des champions, mais vous n'allez pas signer quelqu'un maintenant pour faire la différence en Ligue des champions. Donnez une chance aux jeunes.
« Tottenham, avec la crise des blessures qu'ils traversent et leur situation actuelle, je n'ai aucune sympathie pour eux, car ils ont des joueurs et ils les ont renvoyés. Prenez Ashley Phillips, par exemple. Pourquoi l'avoir acheté ? Pourquoi l'avoir fait venir de Blackburn ? Je sais qu'il pourrait être un atout pour l'avenir, mais quand allez-vous découvrir ces garçons ? De nos jours, les joueurs sont prêts à jouer en équipe première de plus en plus tôt, alors donnons-leur leur chance.
Mikey Moore a passé une demi-saison aux Rangers. Il a fait des allers-retours. Ramenez-le. Il trouvera peut-être que la Premier League lui convient mieux, car le rythme y est un peu plus lent qu'en Écosse. Cela peut surprendre, mais c'est vrai. Entourez-le de meilleurs joueurs, et les fans l'apprécieront aussi, plutôt que d'envoyer ces joueurs sur le terrain et de continuer à perdre. Je pense que les fans seront d'accord avec cela aussi. De cette façon, nous tirons réellement quelque chose de cette saison plutôt que de la gâcher. »
Les Spurs recherchent un nouvel entraîneur avant le match contre Arsenal
Tottenham va désormais se mettre en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Frank avant de reprendre la compétition contre Arsenal en Premier League le dimanche 22 février.
