La star de Ted Lasso limogée de son poste d'entraîneur principal de la Ligue nationale après seulement huit mois

Le président du club, Rory Fitzgerald, a déclaré dans un communiqué confirmant le départ de Cox : « Avec autant de matchs encore à jouer cette saison, nous avons tous estimé qu'il était urgent d'apporter une nouvelle énergie et un nouvel élan afin de recentrer l'attention de tous sur les défis qui nous attendent en championnat et en coupe.

Comme toutes les équipes, nous avons dû faire face à des blessures en cours de route, mais nous pensons que notre équipe peut retrouver sa forme du début de saison, ce qui nous permettrait à la fois d'assurer notre place en National League et de nous donner une grande chance d'atteindre Wembley. Au nom du conseil d'administration, je souhaite à Sam beaucoup de succès dans sa future carrière d'entraîneur de football. »

Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Le conseil d'administration du Wealdstone FC a décidé cet après-midi à l'unanimité de démettre Sam Cox de ses fonctions d'entraîneur.

Ce changement entraîne également le départ immédiat de l'analyste Liam Badcock, qui rejoint Sam.

Le Wealdstone FC remercie sincèrement Sam et Liam pour leur dévouement et leur contribution aux Stones. L'entraîneur de l'équipe première, Danny Payne, ainsi que le reste de l'équipe dirigeante, prendront en charge les affaires de l'équipe pour le match à domicile de mardi contre Brackley Town. »