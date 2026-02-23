Getty Images
La star de Ted Lasso limogée de son poste d'entraîneur principal de la Ligue nationale après seulement huit mois
Un diplômé de l'académie des Spurs licencié par une équipe de National League
À l'approche de matchs décisifs en championnat et en coupe, la décision a été prise de relever Cox de ses fonctions et de chercher l'inspiration auprès d'une nouvelle voix dans le banc des remplaçants. Une série décevante d'une seule victoire lors des 13 derniers matchs du club en National League a conduit à un licenciement dans l'ouest de Londres.
Cox, issu du centre de formation de Tottenham et ayant passé la majeure partie de sa carrière dans les rangs non professionnels, a représenté Wealdstone en tant que joueur entre 2016 et 2018. Son retour dans un environnement familier ne s'est pas déroulé comme prévu.
Pourquoi Wealdstone a décidé de se séparer de son entraîneur principal Cox
Le président du club, Rory Fitzgerald, a déclaré dans un communiqué confirmant le départ de Cox : « Avec autant de matchs encore à jouer cette saison, nous avons tous estimé qu'il était urgent d'apporter une nouvelle énergie et un nouvel élan afin de recentrer l'attention de tous sur les défis qui nous attendent en championnat et en coupe.
Comme toutes les équipes, nous avons dû faire face à des blessures en cours de route, mais nous pensons que notre équipe peut retrouver sa forme du début de saison, ce qui nous permettrait à la fois d'assurer notre place en National League et de nous donner une grande chance d'atteindre Wembley. Au nom du conseil d'administration, je souhaite à Sam beaucoup de succès dans sa future carrière d'entraîneur de football. »
Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Le conseil d'administration du Wealdstone FC a décidé cet après-midi à l'unanimité de démettre Sam Cox de ses fonctions d'entraîneur.
Ce changement entraîne également le départ immédiat de l'analyste Liam Badcock, qui rejoint Sam.
Le Wealdstone FC remercie sincèrement Sam et Liam pour leur dévouement et leur contribution aux Stones. L'entraîneur de l'équipe première, Danny Payne, ainsi que le reste de l'équipe dirigeante, prendront en charge les affaires de l'équipe pour le match à domicile de mardi contre Brackley Town. »
Cox voit son emploi du temps se libérer avant le retour de Ted Lasso
Wealdstone, qui participe au sixième tour du FA Trophy, occupe la 17e place du classement de la National League, avec six points d'avance sur la zone de relégation. Le club dispose d'un avantage sur ses rivaux les plus proches et affrontera Brackley Town, Braintree et Morecambe lors de ses trois prochains matchs. Ces équipes se trouvent soit juste au-dessus, soit juste en dessous de Wealdstone au classement.
Cox a vu son emploi du temps se libérer alors que les fans du monde entier attendent avec impatience le retour de Ted Lasso sur les services de streaming internationaux. La saison 4 de cette série est en cours de production, avec des intrigues qui prennent une direction différente.
Ted Lasso Saison 4 : de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues sont promis
Nick Mohammed, qui incarne Nathan Shelley, ancien intendant devenu entraîneur, a confié à Collider ce à quoi il fallait s'attendre dans le prochain épisode des aventures de l'AFC Richmond : « Je pense qu'il vaut mieux garder le secret. Écoutez, je sais qu'il s'agit d'un tout autre groupe de personnages. Je ne peux même pas en parler sans rien dévoiler ! Il faudra voir. Il faudra voir qui apparaît où et quand. Mais je sais qu'ils sont en train de tourner et j'ai passé du temps avec eux. Ils vont tous très bien, donc on verra bien ce qui se passera. »
Il avait précédemment déclaré à propos du retour de Ted Lasso, dont la troisième saison s'achèvera en mai 2023 : « Les intrigues de la saison 3 suggèrent qu'il y a un réel sentiment de finalité. Ted rentre chez lui, n'est-ce pas ? Mais il y a suffisamment d'éléments qui suggèrent qu'il y a une possibilité de retour. Nous n'en étions pas absolument certains, et c'était toujours à Jason de décider s'il voulait continuer. »
L'acteur hollywoodien Jason Sudeikis, qui incarne le personnage principal et est l'un des scénaristes de la série, a décidé qu'il y avait encore des histoires à raconter. Aucune date officielle n'a encore été annoncée pour la sortie de la saison 4 de Ted Lasso.
