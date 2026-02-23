La star de Manchester City risque de manquer le match décisif pour le titre contre Arsenal en raison d'une suspension potentielle de deux matchs

La course au titre de Premier League s'intensifie avec Arsenal et Manchester City qui se disputent la première place. L'équipe de Pep Guardiola a mis la pression sur les Gunners samedi en battant Newcastle, réduisant ainsi l'écart à seulement deux points. Cependant, l'équipe d'Arteta a réagi en battant les Spurs 4-1 lors du derby du nord de Londres, relançant ainsi sa course au titre.

Le manager de City, Pep Guardiola, a prédit d'autres rebondissements dans la course au titre avant la fin de la saison. Il a déclaré : « Beaucoup de choses vont se passer. J'ai le sentiment que nous n'allons pas gagner tous nos matchs. Arsenal, je ne sais pas.

Mais j'ai ce sentiment, car avec la FA Cup, les matchs de Ligue des champions, les problèmes vont arriver. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Il y aura des blessures. Le mieux est de se détendre maintenant et de se concentrer sur Leeds, puis nous verrons. Tout dépendra de notre niveau, il faut être meilleur, meilleur, meilleur.

Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs, c'est pourquoi ils doivent vivre cela. Je leur ai dit : « Oubliez ça. Nous devons nous améliorer, ce n'est pas suffisant. Pour rivaliser et remporter la Premier League, il faut être là. Nous avons prouvé que nous pouvions remporter les trois points, mais nous devons faire mieux pour avoir une chance d'y parvenir.

Je dis aux gars : « Buvez beaucoup de caipirinhas et de daiquiris pendant ces trois jours, profitez de la vie. » Et après ça, faites trois séances d'entraînement comme il faut et allez à Leeds. C'est la bonne façon de faire. Je sais à quel point ce sera difficile. Si ça ne se passe pas bien, on continue, on n'abandonne jamais. Dix ou onze matchs, c'est beaucoup en Premier League. »