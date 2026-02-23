Getty Images Sport
La star de Manchester City risque de manquer le match décisif pour le titre contre Arsenal en raison d'une suspension potentielle de deux matchs
La course au titre de la Premier League s'intensifie
La course au titre de Premier League s'intensifie avec Arsenal et Manchester City qui se disputent la première place. L'équipe de Pep Guardiola a mis la pression sur les Gunners samedi en battant Newcastle, réduisant ainsi l'écart à seulement deux points. Cependant, l'équipe d'Arteta a réagi en battant les Spurs 4-1 lors du derby du nord de Londres, relançant ainsi sa course au titre.
Le manager de City, Pep Guardiola, a prédit d'autres rebondissements dans la course au titre avant la fin de la saison. Il a déclaré : « Beaucoup de choses vont se passer. J'ai le sentiment que nous n'allons pas gagner tous nos matchs. Arsenal, je ne sais pas.
Mais j'ai ce sentiment, car avec la FA Cup, les matchs de Ligue des champions, les problèmes vont arriver. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Il y aura des blessures. Le mieux est de se détendre maintenant et de se concentrer sur Leeds, puis nous verrons. Tout dépendra de notre niveau, il faut être meilleur, meilleur, meilleur.
Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs, c'est pourquoi ils doivent vivre cela. Je leur ai dit : « Oubliez ça. Nous devons nous améliorer, ce n'est pas suffisant. Pour rivaliser et remporter la Premier League, il faut être là. Nous avons prouvé que nous pouvions remporter les trois points, mais nous devons faire mieux pour avoir une chance d'y parvenir.
Je dis aux gars : « Buvez beaucoup de caipirinhas et de daiquiris pendant ces trois jours, profitez de la vie. » Et après ça, faites trois séances d'entraînement comme il faut et allez à Leeds. C'est la bonne façon de faire. Je sais à quel point ce sera difficile. Si ça ne se passe pas bien, on continue, on n'abandonne jamais. Dix ou onze matchs, c'est beaucoup en Premier League. »
Bernardo risque une suspension
Manchester City pourrait être privé de Bernardo Silva pour le match contre Arsenal, car il risque une suspension de deux matchs. Le joueur international portugais a déjà reçu huit cartons jaunes en Premier League cette saison et deux cartons jaunes supplémentaires entraîneraient une suspension.
Silva est un joueur essentiel pour Pep Guardiola et a disputé les 27 matchs de Premier League cette saison, dont 23 en tant que titulaire. Il est également l'un des joueurs les plus titrés de l'effectif de City, puisqu'il a remporté six titres de Premier League, deux FA Cups, quatre League Cups et la Ligue des champions pendant son séjour au club.
Il a également reçu les éloges de son entraîneur cette saison. Guardiola a déclaré en novembre : « Il ne marque pas beaucoup de buts et ne participe pas à toutes les passes décisives. Il ne l'a jamais fait, mais il nous apporte, à nous et à lui-même, quelque chose qui ne figure pas dans les statistiques, et beaucoup de choses qui sont incroyablement précieuses pour nous. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraînés dans ma carrière. »
Guardiola « dort mieux » quand Bernardo joue
La star de Manchester City est également confrontée à un avenir incertain, son contrat expirant à la fin de la saison. Guardiola a toutefois clairement indiqué qu'il souhaitait que le joueur de 31 ans reste. Il a déclaré aux journalistes : « J'aimerais beaucoup, pour Man City comme pour moi-même, que Bernardo reste pour toujours. Mais nous avons beaucoup discuté avec Bernie et c'est à lui de décider ce qui est le mieux pour lui et sa famille. Et quoi qu'il arrive cette saison, la saison prochaine, dans 10 ans, il restera l'un des plus grands joueurs que ce club ait connus au cours de sa longue histoire.
Je dors mieux quand je décide d'aligner Bernardo dans l'équipe, je me couche et je dors mieux. Je dois prendre soin de ma santé et, bien sûr, il est différent. C'est un compétiteur. Il a toujours la flamme dans les yeux. Il ne cherche jamais d'excuses. Jamais. Et c'est pourquoi il est un joueur si spécial, par sa façon de se battre à chaque match. »
Et ensuite ?
Bernardo a reçu des cartons lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League et voudra éviter de prolonger cette série samedi, lorsque Manchester City poursuivra sa course au titre à l'extérieur, contre Leeds United.
