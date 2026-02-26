La star de Manchester City, Erling Haaland, cite l'attaquant culte de la Premier League aux côtés de Zlatan Ibrahimovic comme ses principales sources d'inspiration durant son enfance

Pour Haaland, la volonté de rester au sommet de son sport est alimentée par un sentiment de gratitude et les normes élevées fixées par son environnement actuel. Travailler sous la direction de Pep Guardiola a clairement aiguisé sa concentration, lui permettant de ne jamais se reposer sur ses lauriers malgré son immense succès individuel. Il ne considère pas sa routine quotidienne comme une corvée, mais comme un privilège que des millions de personnes lui envient, et cette perspective est sa principale source de motivation.

« La motivation doit toujours venir de moi-même », conclut Haaland. « La façon dont j'aborde chaque journée, dont je me réveille avec le bon état d'esprit, en me disant : "C'est un nouveau jour, je joue pour Man City". Je vis en fait le rêve de centaines de millions de personnes dans le monde, donc pour moi, c'est une motivation en soi. Être ici pour parler de mes objectifs et de mes records est une façon de me motiver. Le fait que les gens m'admirent est également une source de motivation en soi. Pour moi, il s'agit donc de continuer, de ne pas me blesser, de faire les bonnes choses, de rester entouré des bonnes personnes et de persévérer. Quand je parle des bonnes personnes qui m'entourent, je ne parle pas seulement de mes amis, mais aussi des membres du club. J'ai la chance d'être dans un club où il y a tant de bonnes personnes, et avec Pep qui nous pousse chaque jour. J'ai la chance de travailler avec Pep depuis trois ans et demi. Comme nous le savons tous, cela a été une période formidable, et quoi qu'il arrive à l'avenir, nous devons continuer à nous dépasser. Je dois continuer à me dépasser, et à pousser ceux qui m'entourent, pour m'améliorer. »