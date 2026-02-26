Getty Images Sport
La star de Manchester City, Erling Haaland, cite l'attaquant culte de la Premier League aux côtés de Zlatan Ibrahimovic comme ses principales sources d'inspiration durant son enfance
Les légendes qui ont créé un monstre
Haaland a souvent été considéré comme une anomalie biologique spécialement conçue pour marquer des buts, mais il reconnaît volontiers que son style est le fruit d'une observation minutieuse. Pendant son enfance, Ibrahimovic, originaire de Scandinavie, était sa principale référence, mais c'est la Premier League qui lui a apporté les nuances tactiques qu'il recherchait en étudiant le sens clinique du jeu de Van Persie, la domination dans la surface de Sergio Aguero et les courses incroyables de Jamie Vardy. Ces légendes ont été les éléments clés de son apprentissage du football pendant ses années de formation à Bryne.
Haaland révèle ses favoris
Dans une interview accordée à TNT Sports, Haaland a donné un aperçu de son parcours footballistique : « Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Zlatan. Il était suédois et agréable à regarder. Bien sûr, j'ai aussi beaucoup regardé [Sergio] Agüero en suivant les matchs de City. »
L'attaquant de Manchester City a ensuite détaillé ses influences en Premier League : « Il y avait aussi Robin [van Persie] en Premier League. Lui aussi était gaucher et avait des finitions incroyables. Je me souviens d'une saison qu'il a passée à Arsenal, où il a marqué environ 38 buts. C'était une saison incroyable. »
Dans un clin d'œil surprenant à Jamie Vardy, il a ajouté : « Même Jamie Vardy... ses courses étaient incroyables à voir. J'ai regardé beaucoup d'attaquants. »
La logique simple de Haaland pour marquer des buts
Alors que les fans et les experts s'émerveillent devant ses statistiques, Haaland conserve une philosophie simple et rafraîchissante concernant son métier. Il estime que compliquer à l'excès le rôle d'un attaquant peut être préjudiciable, et préfère se concentrer sur le plaisir fondamental du jeu. Il cite la légende d'Arsenal Thierry Henry comme une autre source d'inspiration, s'inspirant de certains détails techniques du répertoire du Français pour ajouter de la variété à ses propres finitions.
Réfléchissant à son évolution, Haaland a déclaré : « La manière de marquer des buts peut parfois être, ne vous méprenez pas, « facile ». Il suffit de mettre le ballon derrière, de courir et de marquer. Le but que j'ai marqué contre Galatasaray en est un parfait exemple. Mais cela dépend en grande partie de moi-même. J'ai observé les autres, j'ai regardé les buts de joueurs comme Thierry Henry. On retient des petits détails de certains des buts qu'il a marqués, ainsi que de ceux de nombreux autres attaquants. Mais ensuite, on suit en quelque sorte sa propre voie, ce qui est une bonne chose, je pense. Quand on est jeune et qu'on veut s'améliorer... J'ai toujours voulu m'améliorer... mais je voulais aussi simplement prendre du plaisir à jouer au football quand j'étais jeune. Je ne me disais pas : « Oh, je dois m'entraîner dur, apprendre à faire ceci ou cela ». Je jouais au football parce que c'était agréable, et quand on fait des choses agréables, on a envie de les faire davantage. »
Quelle est la prochaine étape pour Haaland ?
Pour Haaland, la volonté de rester au sommet de son sport est alimentée par un sentiment de gratitude et les normes élevées fixées par son environnement actuel. Travailler sous la direction de Pep Guardiola a clairement aiguisé sa concentration, lui permettant de ne jamais se reposer sur ses lauriers malgré son immense succès individuel. Il ne considère pas sa routine quotidienne comme une corvée, mais comme un privilège que des millions de personnes lui envient, et cette perspective est sa principale source de motivation.
« La motivation doit toujours venir de moi-même », conclut Haaland. « La façon dont j'aborde chaque journée, dont je me réveille avec le bon état d'esprit, en me disant : "C'est un nouveau jour, je joue pour Man City". Je vis en fait le rêve de centaines de millions de personnes dans le monde, donc pour moi, c'est une motivation en soi. Être ici pour parler de mes objectifs et de mes records est une façon de me motiver. Le fait que les gens m'admirent est également une source de motivation en soi. Pour moi, il s'agit donc de continuer, de ne pas me blesser, de faire les bonnes choses, de rester entouré des bonnes personnes et de persévérer. Quand je parle des bonnes personnes qui m'entourent, je ne parle pas seulement de mes amis, mais aussi des membres du club. J'ai la chance d'être dans un club où il y a tant de bonnes personnes, et avec Pep qui nous pousse chaque jour. J'ai la chance de travailler avec Pep depuis trois ans et demi. Comme nous le savons tous, cela a été une période formidable, et quoi qu'il arrive à l'avenir, nous devons continuer à nous dépasser. Je dois continuer à me dépasser, et à pousser ceux qui m'entourent, pour m'améliorer. »
