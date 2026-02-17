Getty Images
Traduit par
La star de l'Inter Alessandro Bastoni présente ses excuses après avoir reçu des menaces de mort pour avoir acheté un carton rouge à la Juventus, ce qui a déclenché une énorme polémique en Serie A
Bastoni au cœur de la polémique du Derby d'Italia
Malgré leur victoire 3-2, l'ambiance au sein et autour des Nerazzurri était mitigée en raison du carton rouge controversé qui a fait les gros titres sur les réseaux sociaux. Kalulu a été expulsé pour deux fautes passibles d'un carton, le deuxième carton jaune ayant été donné après que Bastoni ait plongé en anticipation d'un tacle du joueur de la Juventus, qui n'est jamais venu.
Le Français est resté stupéfait et a quitté le terrain à contrecœur. Bastoni avait déjà reçu un carton jaune, et si l'arbitre avait remarqué la simulation, c'est lui qui aurait été expulsé. Ce qui a aggravé la situation, c'est la réaction de l'Italien à ce carton rouge. Bastoni a ouvertement célébré cette décision, suscitant de vives critiques en ligne et dans la presse, alors que les yeux du monde entier se tournent vers la division, et en particulier vers les normes d'arbitrage, qui sont devenues un sujet de plus en plus populaire parmi les fans cette saison.
Un joueur de l'Inter s'exprime sur un incident controversé
Depuis le match de samedi, Bastoni est resté silencieux, mais mardi après-midi, il a rejoint son entraîneur, Cristian Chivu, pour la conférence de presse d'avant-match avant le match de barrage de la Ligue des champions contre Bodo/Glimt mercredi. Devant les médias, il s'est excusé pour la façon dont il a célébré son but, mais pas pour l'incident lui-même.
Il a déclaré : « Je voulais venir ici parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup plus de choses que je ne l'aurais pensé ou imaginé après samedi. J'ai attendu quelques jours pour revoir ce qui s'était passé.
Ce que j'ai ressenti, c'est un contact avec mon bras, qui a été mis en évidence lorsque j'ai revu les images. Je suis ici pour assumer mes responsabilités. Ce que je regrette, c'est mon comportement après coup. Un être humain a le droit de faire des erreurs, mais il a également le devoir de les reconnaître. C'est pourquoi je suis ici. Je suis désolé d'avoir réagi ainsi, il est juste que je le reconnaisse.
Mais ma carrière et ma personnalité ne devraient pas être définies par un incident comme celui-ci. Je ne pensais pas que cela créerait un tel tollé, j'ai remarqué beaucoup d'hypocrisie, j'ai entendu des initiés dire des choses qui ne devraient être dites ni au paradis ni sur terre. Je remercie ceux qui m'ont simplement traité de « stupide » et en sont restés là. »
Un international italien révèle avoir reçu des menaces de mort
Bastoni a ensuite révélé que lui et sa famille, y compris sa femme et sa fille, avaient reçu des menaces de mort après l'incident à Milan. Le joueur de 26 ans a affirmé que les insultes en ligne ne l'avaient pas beaucoup affecté, et que c'était la raison pour laquelle il n'était pas intervenu plus tôt pour clarifier la situation.
Il a ajouté : « Non, cela ne m'a pas beaucoup affecté. Nous sommes exposés en tant que personnes. Nous sommes habitués à ce type d'acharnement médiatique et le président (du club) l'a très bien expliqué.
Je suis capable de gérer la situation, je suis plus désolé pour ma femme et ma fille qui ont été victimes de menaces de mort. Je suis également désolé pour l'arbitre, La Penna, et pour tous ceux qui sont moins habitués à être exposés de cette manière. »
Et ensuite ?
L'Inter et Bastoni espèrent mettre le passé derrière eux et se concentrer pleinement sur les prochaines semaines décisives de leur campagne européenne. Malgré huit points d'avance sur leur rival, l'AC Milan, en tête de la Serie A, les géants italiens ont terminé hors du top 8 en Ligue des champions, ce qui les a relégués en barrages contre Bodo/Glimt.
Ils disputeront le match aller en Norvège mercredi, avant de rentrer en Italie pour le match retour. Les Nerazzurri ne sous-estimeront pas leurs adversaires, qui ont pris des points contre Manchester City plus tôt dans la campagne.
