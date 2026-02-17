La star de l'Inter Alessandro Bastoni présente ses excuses après avoir reçu des menaces de mort pour avoir acheté un carton rouge à la Juventus, ce qui a déclenché une énorme polémique en Serie A

Depuis le match de samedi, Bastoni est resté silencieux, mais mardi après-midi, il a rejoint son entraîneur, Cristian Chivu, pour la conférence de presse d'avant-match avant le match de barrage de la Ligue des champions contre Bodo/Glimt mercredi. Devant les médias, il s'est excusé pour la façon dont il a célébré son but, mais pas pour l'incident lui-même.

Il a déclaré : « Je voulais venir ici parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup plus de choses que je ne l'aurais pensé ou imaginé après samedi. J'ai attendu quelques jours pour revoir ce qui s'était passé.

Ce que j'ai ressenti, c'est un contact avec mon bras, qui a été mis en évidence lorsque j'ai revu les images. Je suis ici pour assumer mes responsabilités. Ce que je regrette, c'est mon comportement après coup. Un être humain a le droit de faire des erreurs, mais il a également le devoir de les reconnaître. C'est pourquoi je suis ici. Je suis désolé d'avoir réagi ainsi, il est juste que je le reconnaisse.

Mais ma carrière et ma personnalité ne devraient pas être définies par un incident comme celui-ci. Je ne pensais pas que cela créerait un tel tollé, j'ai remarqué beaucoup d'hypocrisie, j'ai entendu des initiés dire des choses qui ne devraient être dites ni au paradis ni sur terre. Je remercie ceux qui m'ont simplement traité de « stupide » et en sont restés là. »