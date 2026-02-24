La star de l'équipe nationale américaine Weston McKennie s'apprête enfin à signer un nouveau contrat avec la Juventus et deviendra l'un des joueurs les mieux payés de l'Allianz Stadium

L'ancienne star de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si McKennie pouvait devenir la vedette d'une grande équipe de Premier League, après avoir connu une période difficile lors de son prêt à Leeds : « Il devrait atterrir dans un club incroyable. Il aime jouer dur sur le terrain et en dehors, c'est certain. Mais c'est un talent, vraiment. Je ne pense pas que la Premier League ait pu s'en rendre compte, car son passage à Leeds n'a pas été des plus brillants, mais je ne pense pas que les gens devraient le juger uniquement sur cette base, car il a beaucoup de talent. »

Une autre légende américaine, Tab Ramos, a ajouté à GOAL en discutant du même sujet : « Weston McKennie est un joueur qui peut jouer n'importe où, à n'importe quel poste sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait pour la Juve ces derniers mois, ils l'ont fait jouer partout, de l'arrière droit au milieu de terrain central, en passant par le milieu offensif. Il finit toujours dans la surface et est toujours dangereux. Il a toujours fait la différence. Pour être honnête, le redressement de la Juventus repose en partie sur les épaules de Weston McKennie, il a été tellement bon pour eux.

« Est-ce que j'aimerais le voir rejoindre la Premier League ? La Juventus est l'un de ces clubs - vous parlez d'un grand club mondial. Je pense vraiment que Weston McKennie peut améliorer n'importe quelle équipe. Personnellement, j'aimerais le voir revenir en Premier League pour jouer dans un club qui se bat pour le titre. »