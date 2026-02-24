Getty
La star de l'équipe nationale américaine Weston McKennie s'apprête enfin à signer un nouveau contrat avec la Juventus et deviendra l'un des joueurs les mieux payés de l'Allianz Stadium
McKennie prolonge son contrat avec la Juventus jusqu'en 2030
La Gazzetta dello Sport rapporte que McKennie a accepté une prolongation de contrat avec la Juve jusqu'à l'été 2030. Son précédent contrat devait expirer à la fin de la saison 2025-26. Les spéculations concernant son avenir font rage depuis un certain temps.
Les conditions personnelles auraient été convenues, et une annonce officielle serait prévue après le match de Ligue des champions opposant la Juve à Galatasaray mercredi. Les Bianconeri sont menés 5-2 au score cumulé avant d'accueillir leurs adversaires turcs à Turin.
La polyvalence de la star de l'équipe nationale américaine de football mise à profit
On dit que McKennie « croit au projet » que la Juve est en train de mettre en place et qu'il n'a pas envie de relever un nouveau défi. Il a joué un rôle important au sein du club géant de la Serie A sous la direction de l'entraîneur Luciano Spalletti.
La capacité de McKennie à occuper plusieurs postes différents a été mise à profit, le joueur de 27 ans étant capable de passer sans difficulté de la défense à l'attaque. Cette saison, il a joué comme arrière latéral, ailier, milieu de terrain central et « faux numéro 9 » en retrait.
Ces qualités auraient attiré l'attention de clubs du monde entier. Un retour surprenant dans son pays natal, en MLS, a été évoqué à un moment donné, tandis que des équipes espagnoles et anglaises auraient également manifesté leur intérêt.
Les discussions sur les transferts en Premier League touchent à leur fin
L'ancienne star de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si McKennie pouvait devenir la vedette d'une grande équipe de Premier League, après avoir connu une période difficile lors de son prêt à Leeds : « Il devrait atterrir dans un club incroyable. Il aime jouer dur sur le terrain et en dehors, c'est certain. Mais c'est un talent, vraiment. Je ne pense pas que la Premier League ait pu s'en rendre compte, car son passage à Leeds n'a pas été des plus brillants, mais je ne pense pas que les gens devraient le juger uniquement sur cette base, car il a beaucoup de talent. »
Une autre légende américaine, Tab Ramos, a ajouté à GOAL en discutant du même sujet : « Weston McKennie est un joueur qui peut jouer n'importe où, à n'importe quel poste sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait pour la Juve ces derniers mois, ils l'ont fait jouer partout, de l'arrière droit au milieu de terrain central, en passant par le milieu offensif. Il finit toujours dans la surface et est toujours dangereux. Il a toujours fait la différence. Pour être honnête, le redressement de la Juventus repose en partie sur les épaules de Weston McKennie, il a été tellement bon pour eux.
« Est-ce que j'aimerais le voir rejoindre la Premier League ? La Juventus est l'un de ces clubs - vous parlez d'un grand club mondial. Je pense vraiment que Weston McKennie peut améliorer n'importe quelle équipe. Personnellement, j'aimerais le voir revenir en Premier League pour jouer dans un club qui se bat pour le titre. »
Quête de la Coupe du monde : McKennie fera partie des plans de Pochettino
McKennie semble prêt à remporter d'autres trophées avec la Juventus, après avoir déjà contribué à deux victoires en Coppa Italia et à un succès en Supercoupe. Il évolue avec les Bianconeri depuis 2020, totalisant 217 apparitions à ce jour.
Sa valeur pour l'équipe est reconnue, la Gazzetta rapportant que McKennie est en passe d'obtenir une augmentation de salaire significative. Il ne sera pas aligné sur Kenan Yildiz et Jonathan David, qui sont en tête de l'échelle salariale de la Juve, mais il devrait gagner près de 4 millions d'euros (3 millions de livres sterling/5 millions de dollars) par an, ces chiffres étant revus à la hausse chaque année.
Tout en espérant terminer la saison 2025-26 sur une note positive au niveau du club, alors que la Juve poursuit sa course à la qualification pour la Ligue des champions, McKennie compte également les jours qui le séparent de la Coupe du monde à domicile avec les États-Unis, où il deviendra un leader sur le terrain dans les plans de Mauricio Pochettino.
