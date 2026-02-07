La star de l'équipe nationale américaine Catarina Macario aurait refusé un nouveau contrat avec Chelsea après avoir été écartée de l'UWCL, alors que plusieurs clubs internationaux s'intéressaient à elle

La star de l'équipe nationale américaine aurait rejeté une nouvelle offre de Chelsea, ce qui la rapproche d'un éventuel départ. Macario avait rejoint le club en 2023 après avoir quitté Lyon en tant que joueuse libre, son contrat initial devant prendre fin cet été.

Sa décision de ne pas signer ce dernier contrat va certainement mettre les clubs du monde entier en alerte. Macario est fortement pressentie pour rejoindre la NWSL, où elle n'a encore jamais joué après avoir choisi de débuter sa carrière en Europe. Les clubs européens seront certainement intéressés eux aussi, car Macario a également fait ses preuves au plus haut niveau dans cette partie du monde.

Elle n'aura toutefois pas l'occasion de le prouver dans un avenir proche. Macario a récemment été écartée de l'équipe de Chelsea pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui ne fait que renforcer les spéculations sur son départ.

