La star de l'équipe nationale américaine Catarina Macario aurait refusé un nouveau contrat avec Chelsea après avoir été écartée de l'UWCL, alors que plusieurs clubs internationaux s'intéressaient à elle
Que s'est-il passé ?
La star de l'équipe nationale américaine aurait rejeté une nouvelle offre de Chelsea, ce qui la rapproche d'un éventuel départ. Macario avait rejoint le club en 2023 après avoir quitté Lyon en tant que joueuse libre, son contrat initial devant prendre fin cet été.
Sa décision de ne pas signer ce dernier contrat va certainement mettre les clubs du monde entier en alerte. Macario est fortement pressentie pour rejoindre la NWSL, où elle n'a encore jamais joué après avoir choisi de débuter sa carrière en Europe. Les clubs européens seront certainement intéressés eux aussi, car Macario a également fait ses preuves au plus haut niveau dans cette partie du monde.
Elle n'aura toutefois pas l'occasion de le prouver dans un avenir proche. Macario a récemment été écartée de l'équipe de Chelsea pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui ne fait que renforcer les spéculations sur son départ.
La nouvelle du refus de Macario de l'offre de Chelsea a été rapportée pour la première fois par The Guardian.
Le passage de Macario à Chelsea
Macario a connu beaucoup de succès depuis son arrivée à Chelsea, remportant quatre trophées, dont deux titres de la Super League féminine. De plus, elle a aidé les Blues à remporter la FA Cup et la League Cup, permettant à Chelsea de réaliser le triplé lors de la saison 2024-25.
Au cours de cette saison 2024-25, Macario s'est imposée comme la troisième meilleure buteuse de Chelsea avec 11 buts, derrière Guro Reiten (12) et Aggie Beever-Jones (13) dans le classement des buteuses du club. Plus important encore, la saison 2025-26 a vu Macario disputer 32 matchs, après avoir apparemment surmonté ses nombreuses blessures. Elle n'avait disputé que 16 matchs la saison précédente après son retour d'une blessure au ligament croisé antérieur subie lors de son passage à Lyon.
Cette saison, Macario a disputé 12 matchs pour les Blues. Elle n'a pas encore marqué en championnat, mais a délivré deux passes décisives en neuf matchs. Elle a toutefois inscrit deux buts en seulement trois apparitions en Ligue des champions.
Le point de vue de l'équipe nationale féminine américaine
Après avoir manqué toute l'année 2023 et la majeure partie de 2024 en raison de ces blessures, Macario a consolidé sa place au sein de l'équipe nationale américaine en 2025, menant l'équipe au classement des buteuses avec huit buts en dix matchs disputés. Jouant à un poste plus avancé en raison de l'absence du célèbre trio « Triple Espresso » de l'équipe, Macario s'est imposée comme la figure de proue de l'attaque de l'équipe nationale américaine, revendiquant sa place dans la perspective de la prochaine Coupe du monde.
La renaissance de Macario s'est produite sous la houlette de la sélectionneuse nationale Emma Hayes, la même entraîneuse qui l'avait fait venir à Chelsea avant de signer pour diriger l'équipe nationale américaine en vue des Jeux olympiques de 2024.
Et ensuite ?
Actuellement troisième du championnat anglais, Chelsea affrontera Tottenham dimanche prochain lors de son prochain match de championnat. Outre la Ligue des champions, les Blues sont également encore en lice en FA Cup et en Coupe de la Ligue, et disputeront la finale de cette dernière le 15 mars contre Manchester United.
