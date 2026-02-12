La star de l'équipe nationale américaine Catarina Macario aurait reçu une offre de Barcelone, tandis que Manchester City et Arsenal surveillent l'avenir incertain de l'attaquante de Chelsea avec les Blues

Tom Garry, du Guardian, a rapporté la semaine dernière que Macario avait refusé une offre de prolongation de contrat à Chelsea, où elle évolue depuis son départ de Lyon en 2023.

Cette saison s'annonçait prometteuse pour la joueuse de 26 ans, qui avait déclaré à GOAL avant le début de la saison qu'elle « espérait être libérée » de la gestion minutieuse de son temps de jeu qui avait suivi une période de 21 mois passée sur le banc. Elle semblait prête à montrer régulièrement son talent de classe mondiale. Cependant, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Des blessures persistantes ont parfois gêné Macario, qui n'a pas encore joué en 2026 en raison d'un problème au talon. Lorsqu'elle est en forme, elle n'a pas encore marqué dans une saison de Super League féminine qui s'avère plutôt décevante pour Chelsea, qui a remporté les six derniers titres de cette compétition.

Il est difficile de ne pas penser que le passage de Macario chez les Blues touche à sa fin, et qu'elle pourrait peut-être retrouver sa meilleure forme dans un autre système ou un autre environnement.

Interrogée jeudi sur la situation de l'Américaine, au milieu de nombreuses spéculations, la manager de Chelsea, Sonia Bompastor, a déclaré : « Cat n'est pas disponible pour le moment en raison d'une blessure. Comme vous pouvez le constater, elle ne fait pas non plus partie de l'équipe qui dispute la Ligue des champions. Nous verrons bien. Nous évaluons Cat chaque semaine, afin de nous assurer qu'elle pourra jouer pour nous avant la fin de la saison. J'espère que ce sera le cas, mais aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question. »