La star de l'équipe nationale américaine Catarina Macario aurait reçu une offre de Barcelone, tandis que Manchester City et Arsenal surveillent l'avenir incertain de l'attaquante de Chelsea avec les Blues
L'avenir de Macario à Chelsea sérieusement remis en question à l'expiration de son contrat
Tom Garry, du Guardian, a rapporté la semaine dernière que Macario avait refusé une offre de prolongation de contrat à Chelsea, où elle évolue depuis son départ de Lyon en 2023.
Cette saison s'annonçait prometteuse pour la joueuse de 26 ans, qui avait déclaré à GOAL avant le début de la saison qu'elle « espérait être libérée » de la gestion minutieuse de son temps de jeu qui avait suivi une période de 21 mois passée sur le banc. Elle semblait prête à montrer régulièrement son talent de classe mondiale. Cependant, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Des blessures persistantes ont parfois gêné Macario, qui n'a pas encore joué en 2026 en raison d'un problème au talon. Lorsqu'elle est en forme, elle n'a pas encore marqué dans une saison de Super League féminine qui s'avère plutôt décevante pour Chelsea, qui a remporté les six derniers titres de cette compétition.
Il est difficile de ne pas penser que le passage de Macario chez les Blues touche à sa fin, et qu'elle pourrait peut-être retrouver sa meilleure forme dans un autre système ou un autre environnement.
Interrogée jeudi sur la situation de l'Américaine, au milieu de nombreuses spéculations, la manager de Chelsea, Sonia Bompastor, a déclaré : « Cat n'est pas disponible pour le moment en raison d'une blessure. Comme vous pouvez le constater, elle ne fait pas non plus partie de l'équipe qui dispute la Ligue des champions. Nous verrons bien. Nous évaluons Cat chaque semaine, afin de nous assurer qu'elle pourra jouer pour nous avant la fin de la saison. J'espère que ce sera le cas, mais aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question. »
Barcelone, Manchester, Londres ? Où pourrait être la prochaine destination de Macario ?
Macario ne semble pas non plus manquer d'offres pour sa prochaine destination. Selon Kathryn Batte du Telegraph, l'attaquante polyvalente a reçu une offre de Barcelone, tandis que Manchester City, Arsenal et les London City Lionesses font partie des autres clubs européens qui ont manifesté leur intérêt pour la joueuse de 26 ans.
Ce n'est pas étonnant. Lors de sa dernière saison à Lyon, avant sa terrible blessure au ligament croisé antérieur, Macario s'est imposée comme l'une des meilleures joueuses au monde grâce au rôle qu'elle a joué dans l'incroyable huitième victoire du club français en Ligue des champions. Depuis, elle a dû se battre pour se remettre de graves blessures, mais elle a tout de même montré des aperçus de son talent sous le maillot bleu de Chelsea, contribuant à neuf buts malgré seulement huit titularisations en WSL la saison dernière, par exemple.
Le Barça s'intéresse-t-il vraiment à Macario ? Pourquoi un transfert en Catalogne pourrait ne pas être judicieux
Cependant, le journal espagnol Sport contredit les affirmations selon lesquelles le Barça aurait fait une offre pour Macario, invoquant le salaire élevé de la joueuse, dans un contexte de restrictions financières pour le club catalan, comme l'une des raisons pour lesquelles un tel transfert n'aurait pas beaucoup de sens, le club ayant davantage besoin de renforcer sa défense que son attaque.
En effet, la défenseuse Ona Batlle semble prête à rejoindre Arsenal à l'expiration de son contrat cet été, et l'avenir de la défenseuse centrale Mapi Leon est également incertain, son contrat actuel touchant à sa fin. Les inquiétudes concernant la défense se sont accrues la semaine dernière avec l'annonce de la rupture du ligament croisé antérieur de Laia Aleixandri, une blessure qui l'écartera des terrains pendant la majeure partie de l'année 2026.
Sport désigne Martina Fernandez, d'Everton, et Camilla Kuver, de Wolfsburg, comme des cibles potentielles pour le Barça. Martinez est une joueuse issue de La Masia qui évolue très bien dans le Merseyside depuis qu'elle a été transférée définitivement des Toffees cet été. Le Barça dispose d'une option de rachat abordable sur cette défenseuse, qui n'a encore que 21 ans. Kuver, quant à elle, arrive en fin de contrat à Wolfsburg cet été et a joué à un très haut niveau pour le géant allemand cette saison, après s'être remise de blessures incroyables ces dernières années.
Une autre possibilité pour la NWSL : un club a déjà tenu des « discussions préliminaires ».
Il est également possible que Macario retourne aux États-Unis et signe dans un club de la NWSL. L'attaquante n'a jamais joué dans l'élite outre-Atlantique, ayant signé à Lyon dès la fin de ses études universitaires au lieu de se présenter à la draft de la NWSL, mais de nombreux clubs américains chercheront sans aucun doute à changer cela, Macario étant une option potentielle intéressante à l'approche de la saison 2026, qui débutera le mois prochain.
La joueuse de 26 ans ne figure pas dans la liste des joueuses sélectionnées par Chelsea pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Les Blues devraient affronter Arsenal en quarts de finale à la fin du mois de mars, après la victoire 4-0 des Gunners contre OH Leuven lors du match aller des barrages mercredi soir. Macario pourrait donc être tentée de partir avant l'expiration de son contrat, car une exclusion des compétitions européennes ne serait pas de bon augure pour la fin de la saison avec Chelsea.
En décembre, le San Diego Chronicle a rapporté que Macario était en « pourparlers préliminaires » avec le Bay FC. Si ces discussions devaient aboutir, un retour en Californie, où l'attaquante a grandi après avoir quitté le Brésil lorsqu'elle était enfant et où elle a joué au football universitaire pour Stanford, pourrait être envisagé.
