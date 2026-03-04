Getty/GOAL
Traduit par
La star de Fulham et du Mexique, Raul Jimenez, se classe devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Harry Kane dans un domaine clé
Les talents de Jimenez en matière de penalties
Lors d'une interview révélatrice accordée à FOX Sports, viaMarca, le joueur de 34 ans a été invité à comparer ses prouesses sur le point de penalty à celles de certains des finisseurs les plus emblématiques du football. Lorsqu'on lui a présenté une liste comprenant des noms tels que Kane, Javier « Chicharito » Hernandez, Rogerio Ceni et le duo titanesque Messi-Ronaldo, le joueur de Fulham n'a pas hésité. Jimenez s'est déclaré favori, invoquant son taux de réussite supérieur tout au long de sa brillante carrière au Mexique, au Portugal et en Angleterre.
- AFP
Meilleurs que les GOAT ?
Jimenez s'est montré optimiste lorsqu'il a expliqué les raisons pour lesquelles il se plaçait en tête du classement, déclarant : « Que cela vous plaise ou non, j'ai un meilleur taux de réussite que tous ceux que vous avez mentionnés. Je ne sais pas si je suis le meilleur au monde, mais c'est quelque chose qui me caractérise. Je vais m'en tenir à moi-même. » C'est une affirmation audacieuse pour n'importe quel joueur, mais les statistiques suggèrent que l'ancien joueur des Wolves a de nombreuses preuves pour étayer sa confiance lorsqu'il se tient devant le ballon.
En effet, les chiffres montrent une différence flagrante en termes d'efficacité par rapport aux deux joueurs qui ont dominé le Ballon d'Or pendant près de deux décennies. Alors que Messi a récemment inscrit un brillant doublé pour l'Inter Miami, son taux de réussite sur penalty en carrière est d'environ 77,8 % (112 sur 144). De son côté, Ronaldo a été diagnostiqué avec une blessure aux ischio-jambiers après un match où il a manqué un penalty, ce qui est inhabituel pour lui, laissant sa moyenne en carrière à 83,5 % (182 sur 218) - des chiffres qui font pâle figure par rapport au taux de réussite stupéfiant de 96 % de Jimenez.
Un palmarès quasi parfait
Le bilan du buteur de Fulham est presque parfait, puisqu'il n'a raté que deux tirs sur 46 tentatives en compétition officielle. Son premier échec remonte à un match amical contre l'Uruguay en 2018, lorsque Fernando Muslera a réalisé un arrêt, tandis que son seul autre tir manqué s'est produit lors d'un quart de finale de Ligue Europa à haut risque contre Séville en 2020. Depuis, il a retrouvé son meilleur niveau, offrant aux Cottagers un sentiment d'inévitabilité chaque fois que l'arbitre désigne le point de penalty dans l'élite anglaise.
Sa fiabilité a été pleinement démontrée lorsque l'attaquant mexicain a ajouté à son palmarès parfait en Premier League contre Sunderland le mois dernier. Cette dernière réussite lui a permis d'atteindre 13 tirs réussis sur 13 tentatives dans l'élite, inscrivant ainsi une page unique dans l'histoire du football anglais. La légende de Manchester City, Yaya Touré, détenait auparavant un record parfait de 11 sur 11, mais le nouveau record de Jimenez pourrait être largement dépassé avant qu'il ne quitte la Premier League. Jimenez est désormais la référence en matière de régularité depuis le point de penalty, prouvant que sa confiance en lui est fondée sur des résultats tangibles.
- Getty Images Sport
L'arme fiable de Fulham
Cette confiance suprême sur le point de penalty se reflète dans la forme générale de Jimenez à Craven Cottage. Il affiche neuf buts toutes compétitions confondues cette saison, contribuant ainsi à propulser Fulham vers le haut du classement. Les supporters de Fulham en sont venus à considérer un penalty comme un but garanti dès que leur numéro neuf est sur le terrain.
Jimenez sait bien que se comparer à des joueurs plusieurs fois récompensés par le Ballon d'Or peut surprendre, mais il reste imperturbable face à l'ampleur de la tâche. Fulham espère voir le joueur international mexicain marquer à nouveau mercredi soir, lors du match contre West Ham, menacé de relégation, à Craven Cottage.
Publicité