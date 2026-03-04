La star de Fulham et du Mexique, Raul Jimenez, se classe devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Harry Kane dans un domaine clé

Jimenez s'est montré optimiste lorsqu'il a expliqué les raisons pour lesquelles il se plaçait en tête du classement, déclarant : « Que cela vous plaise ou non, j'ai un meilleur taux de réussite que tous ceux que vous avez mentionnés. Je ne sais pas si je suis le meilleur au monde, mais c'est quelque chose qui me caractérise. Je vais m'en tenir à moi-même. » C'est une affirmation audacieuse pour n'importe quel joueur, mais les statistiques suggèrent que l'ancien joueur des Wolves a de nombreuses preuves pour étayer sa confiance lorsqu'il se tient devant le ballon.

En effet, les chiffres montrent une différence flagrante en termes d'efficacité par rapport aux deux joueurs qui ont dominé le Ballon d'Or pendant près de deux décennies. Alors que Messi a récemment inscrit un brillant doublé pour l'Inter Miami, son taux de réussite sur penalty en carrière est d'environ 77,8 % (112 sur 144). De son côté, Ronaldo a été diagnostiqué avec une blessure aux ischio-jambiers après un match où il a manqué un penalty, ce qui est inhabituel pour lui, laissant sa moyenne en carrière à 83,5 % (182 sur 218) - des chiffres qui font pâle figure par rapport au taux de réussite stupéfiant de 96 % de Jimenez.