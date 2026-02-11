Getty Images Sport
La star d'Everton Jack Grealish condamné à payer une lourde amende après avoir grillé un feu rouge au volant de sa Lamborghini d'une valeur de 210 000 £.
Grealish condamné pour ne pas avoir identifié le conducteur
Grealish s'est vu infliger une lourde amende et des points de pénalité sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route impliquant sa supercar de luxe. Le joueur de 30 ans, actuellement prêté par Manchester City à Goodison Park, a été poursuivi par la police du Merseyside après que sa Lamborghini ait été filmée en train de commettre une infraction au code de la route à la fin de l'année dernière.
L'affaire a été jugée la semaine dernière au tribunal de première instance de Liverpool dans le cadre d'une « procédure judiciaire unique » à huis clos, une méthode utilisée pour traiter les infractions pénales mineures sans que le prévenu ait besoin d'être présent au tribunal. Grealish a été reconnu coupable non pas de l'infraction au code de la route elle-même, mais de ne pas avoir fourni les informations relatives à l'identification du conducteur lorsque les autorités le lui ont demandé.
Le magistrat Paul Farquhar a infligé six points de pénalité au permis de conduire de l'international anglais. En plus des points, Grealish a été condamné à une amende totale de 1 044 £. Cette somme comprenait une amende de 660 £, 120 £ de frais de justice et 264 £ de suramende compensatoire. L'accusation initiale de franchissement d'un feu rouge a été retirée par la police après que la condamnation pour non-identification du conducteur a été prononcée.
L'incident s'est produit la veille du match contre Aston Villa.
Le tribunal a entendu des détails spécifiques concernant la nuit de l'incident, qui s'est produit quelques heures avant que Grealish ne participe à un match très médiatisé de la Premier League. Kevin Scott, responsable de l'unité chargée de la sécurité routière au sein de la police du Merseyside, a fourni une déclaration de témoin précisant que la Lamborghini bleu ciel d'une valeur de 210 000 livres sterling avait été aperçue sur Leeds Street et Vauxhall Road, à la périphérie du centre-ville de Liverpool.
« À 23 h 36, le 12 septembre 2025, une Lamborghini... circulait sur Leeds Street/Vauxhall Road, à Liverpool, dans le Merseyside, lorsqu'elle a franchi le feu de signalisation 1,4 seconde après qu'il soit passé au rouge », a déclaré Scott dans son témoignage écrit.
L'infraction a eu lieu la veille du match à domicile d'Everton contre Aston Villa, l'ancien club de Grealish. Le milieu de terrain a joué ce match le lendemain, qui s'est soldé par un match nul 0-0. À la suite de cet incident, la police a envoyé un avis d'intention de poursuites à une adresse à Manchester, demandant au propriétaire enregistré d'identifier le conducteur. En l'absence de réponse, une deuxième lettre a été envoyée en novembre à une propriété de 5,6 millions de livres sterling dans le Cheshire. Grealish n'a pas donné suite à ces demandes, ce qui a conduit à des poursuites judiciaires.
Saison terminée pour la star prêtée
Ce casse-tête juridique vient couronner une semaine difficile pour le milieu offensif, qui a confirmé lundi que sa saison 2025-26 avait pris fin prématurément. Grealish a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture de stress au pied, une blessure qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à la fin de son prêt aux Toffees.
Depuis son lit d'hôpital, Grealish a partagé une sombre nouvelle avec ses millions d'abonnés sur Instagram. « Je ne voulais pas que la saison se termine comme ça, mais c'est le football, je suis déçu », a-t-il écrit, accompagnant sa légende d'une photo de lui en convalescence après l'opération.
Cette blessure est un coup dur pour Everton, qui espérait que la créativité de ce joueur de 100 millions de livres sterling aiderait à les éloigner du danger dans les derniers mois de la saison. Au lieu de cela, Grealish doit faire face à une longue période de rééducation alors qu'il se prépare à retourner dans son club d'origine, Manchester City, cet été.
Transfert record et incertitude quant à l'avenir
Grealish reste le footballeur britannique le plus cher de l'histoire après son transfert de 100 millions de livres sterling d'Aston Villa à l'Etihad Stadium en 2021. Cependant, son passage à Merseyside a été mitigé, et cette dernière distraction hors du terrain s'ajoute à une période turbulente de sa carrière.
Si l'amende de 1 044 livres sterling ne représente qu'une fraction du salaire hebdomadaire de la star, l'accumulation de six points de pénalité constitue une sanction importante. Grealish était l'un des 2 101 prévenus poursuivis pour des infractions similaires la semaine dernière, ce qui souligne la répression en matière de sécurité routière dans la région.
Alors qu'il commence à se remettre de son opération, l'attention se portera sur son avenir au niveau du club. Son prêt à Everton étant désormais terminé et des questions subsistant quant à son rôle à long terme à Manchester City, le joueur de 30 ans devra faire face à un été crucial une fois qu'il aura retrouvé sa pleine forme physique. Pour l'instant, cependant, il doit faire face aux conséquences d'une nuit coûteuse sur les routes de Liverpool.
