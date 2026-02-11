La star d'Everton Jack Grealish condamné à payer une lourde amende après avoir grillé un feu rouge au volant de sa Lamborghini d'une valeur de 210 000 £.

Grealish s'est vu infliger une lourde amende et des points de pénalité sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route impliquant sa supercar de luxe. Le joueur de 30 ans, actuellement prêté par Manchester City à Goodison Park, a été poursuivi par la police du Merseyside après que sa Lamborghini ait été filmée en train de commettre une infraction au code de la route à la fin de l'année dernière.

L'affaire a été jugée la semaine dernière au tribunal de première instance de Liverpool dans le cadre d'une « procédure judiciaire unique » à huis clos, une méthode utilisée pour traiter les infractions pénales mineures sans que le prévenu ait besoin d'être présent au tribunal. Grealish a été reconnu coupable non pas de l'infraction au code de la route elle-même, mais de ne pas avoir fourni les informations relatives à l'identification du conducteur lorsque les autorités le lui ont demandé.

Le magistrat Paul Farquhar a infligé six points de pénalité au permis de conduire de l'international anglais. En plus des points, Grealish a été condamné à une amende totale de 1 044 £. Cette somme comprenait une amende de 660 £, 120 £ de frais de justice et 264 £ de suramende compensatoire. L'accusation initiale de franchissement d'un feu rouge a été retirée par la police après que la condamnation pour non-identification du conducteur a été prononcée.