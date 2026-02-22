La star d'Arsenal Gabriel se moque sans pitié de Tottenham dans un message cinglant publié sur les réseaux sociaux après la victoire dans le derby du nord de Londres

Arsenal a également condamné Tottenham à sa 12e défaite en 27 matchs de Premier League cette saison, l'équipe de Tudor se trouvant à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation. Gabriel n'a pas pu s'empêcher de remuer le couteau dans la plaie des joueurs, du staff et des supporters des Spurs en s'exprimant sur les réseaux sociaux après le match.

Le défenseur brésilien a publié une photo de lui dans le bus de l'équipe d'Arsenal, brandissant un quatre de cœur avec le trophée du meilleur joueur du match devant lui, accompagné d'une boisson Rio et d'un paquet de M&M's.