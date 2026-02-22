Getty Images Sport
Traduit par
La star d'Arsenal Gabriel se moque sans pitié de Tottenham dans un message cinglant publié sur les réseaux sociaux après la victoire dans le derby du nord de Londres
Arsenal reprend la tête du classement de la Premier League
Arsenal a dominé son rival local du début à la fin au Tottenham Hotspur Stadium, enregistrant 20 tirs contre six pour les hôtes, dans une répétition de sa victoire 4-1 à l'Emirates en novembre dernier. Ce résultat permet aux Gunners de reprendre cinq points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League, même s'ils ont disputé un match de plus, et de redonner confiance à l'équipe de Mikel Arteta après le match nul en milieu de semaine contre les Wolves, derniers du classement.
Gabriel remue le couteau dans la plaie pour Tottenham
Arsenal a également condamné Tottenham à sa 12e défaite en 27 matchs de Premier League cette saison, l'équipe de Tudor se trouvant à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation. Gabriel n'a pas pu s'empêcher de remuer le couteau dans la plaie des joueurs, du staff et des supporters des Spurs en s'exprimant sur les réseaux sociaux après le match.
Le défenseur brésilien a publié une photo de lui dans le bus de l'équipe d'Arsenal, brandissant un quatre de cœur avec le trophée du meilleur joueur du match devant lui, accompagné d'une boisson Rio et d'un paquet de M&M's.
Un joueur d'Arsenal au cœur d'une controverse
Le message de Gabriel risque de mettre en colère les supporters des Spurs, compte tenu de son implication dans les deux moments les plus controversés du match. Certains fans ont estimé que le joueur d'Arsenal avait eu de la chance d'échapper à un carton rouge pour une faute en tant que dernier défenseur sur Kolo Muani en première mi-temps, et il a été accusé de simulation en début de seconde période. Alors que le score était de 2-1, Kolo Muani pensait avoir égalisé d'une frappe à bout portant, mais l'arbitre a signalé une faute dans la phase préparatoire. Le Français a été jugé coupable d'avoir poussé Gabriel dans le dos, bien que les ralentis aient montré qu'il y avait eu très peu de contact.
- AFP
La quête du quadruplé se poursuit pour les Gunners
Arteta va maintenant préparer son équipe d'Arsenal pour un autre derby londonien contre Chelsea dimanche prochain, trois jours avant leur déplacement à Brighton. Les Gunners se concentreront ensuite sur leur match du cinquième tour de la FA Cup contre Mansfield Town, équipe de League One, alors qu'ils continuent de viser un quadruplé sans précédent.
Publicité