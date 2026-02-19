La star d'Arsenal Alessia Russo savoure la perspective « irréelle » d'affronter Chelsea en quarts de finale de l'UWCL

Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine grâce à une victoire professionnelle 3-1 contre l'équipe belge. Ce résultat vient couronner une victoire écrasante 7-1 au score cumulé, permettant aux championnes en titre de rester en lice pour défendre leur couronne européenne. Russo a été la protagoniste de la soirée, marquant deux buts qui ont assuré la place des Gunners au tour suivant.

L'équipe du nord de Londres a dominé les débats à Meadow Park, Russo ouvrant le score avant que Mariona Caldentey ne rétablisse l'avance sur penalty. Russo a ensuite ajouté son deuxième but de la soirée pour étouffer tout espoir de remontée belge, préparant ainsi un quart de finale contre ses rivales de la capitale.

« C'est très excitant, c'est une équipe que nous connaissons bien », a déclaré Russo à Disney+ lorsqu'on lui a demandé son avis sur le tirage au sort à venir. « Quand on joue la Ligue des champions et qu'on se rapproche de la finale, on affronte des équipes vraiment difficiles. Jouer contre Chelsea, une équipe anglaise, ce qui n'est probablement pas habituel en quarts de finale, sera formidable. »