La star d'Arsenal Alessia Russo savoure la perspective « irréelle » d'affronter Chelsea en quarts de finale de l'UWCL
Russo propulse les Gunners en quarts de finale
Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine grâce à une victoire professionnelle 3-1 contre l'équipe belge. Ce résultat vient couronner une victoire écrasante 7-1 au score cumulé, permettant aux championnes en titre de rester en lice pour défendre leur couronne européenne. Russo a été la protagoniste de la soirée, marquant deux buts qui ont assuré la place des Gunners au tour suivant.
L'équipe du nord de Londres a dominé les débats à Meadow Park, Russo ouvrant le score avant que Mariona Caldentey ne rétablisse l'avance sur penalty. Russo a ensuite ajouté son deuxième but de la soirée pour étouffer tout espoir de remontée belge, préparant ainsi un quart de finale contre ses rivales de la capitale.
« C'est très excitant, c'est une équipe que nous connaissons bien », a déclaré Russo à Disney+ lorsqu'on lui a demandé son avis sur le tirage au sort à venir. « Quand on joue la Ligue des champions et qu'on se rapproche de la finale, on affronte des équipes vraiment difficiles. Jouer contre Chelsea, une équipe anglaise, ce qui n'est probablement pas habituel en quarts de finale, sera formidable. »
Une collision entre deux poids lourds entièrement anglophones
Le tirage au sort des quarts de finale a donné lieu à un match alléchant, Arsenal s'apprêtant à affronter Chelsea, son rival de la Super League féminine. Alors que les compétitions européennes offrent généralement une pause par rapport à la routine nationale, ce tirage au sort garantit un derby londonien à haut enjeu sur la scène continentale. Pour Russo et ses coéquipières, ce match représente un repère pour l'évolution du football anglais.
Le Chelsea de Sonia Bompastor mettra les Gunners à rude épreuve, les deux équipes étant désespérées de décrocher une place en demi-finale. L'histoire entre ces deux clubs ajoute une dimension supplémentaire à cette rencontre, qui voit les deux équipes troquer leurs habituelles batailles de championnat contre une lutte pour devenir les reines d'Europe.
« Deux équipes de haut niveau s'affrontent pour une place en demi-finale. C'est irréel », a ajouté Russo.
La confiance monte en flèche dans le camp d'Arsenal
« Nous jouons bien, nous pratiquons un bon football et cela renforce la confiance de tout le monde », a expliqué Russo en revenant sur la trajectoire actuelle de l'équipe. L'attaquante a souligné que l'ambiance à Meadow Park et au centre d'entraînement de London Colney avait changé, l'équipe ayant trouvé son rythme au moment idéal.
« Nous gagnons également, nous obtenons des résultats de différentes manières et tout le monde contribue à sa façon, donc je pense que le sentiment général au sein de l'équipe est vraiment positif », a-t-elle poursuivi.
L'entraîneur de l'équipe belge, Arno Van den Abbeel, n'a pas tardé à reconnaître la différence de qualité après le coup de sifflet final. « En première mi-temps, nous avons su saisir notre chance et nous avons eu de bonnes occasions. En deuxième mi-temps, elles ont tout donné et nous avons eu de bonnes occasions, mais malheureusement, on voit la qualité d'Arsenal », a-t-il admis.
« La moindre erreur que vous commettez ou le moment où vous devez modifier votre structure, et ils ont vraiment bien joué. Ils méritent clairement de passer au tour suivant et nous sommes très fiers du chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent. »
Le focus revient sur les tâches domestiques avant les soirées européennes
Arsenal va désormais se concentrer sur la compétition nationale, où il affrontera Bristol City dimanche lors du quatrième tour de la FA Cup. Le staff technique veillera à gérer la condition physique des joueuses clés telles que Russo et Caldentey afin que l'équipe soit au complet pour les semaines décisives à venir. Par ailleurs, le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions féminine entre Arsenal et Chelsea est prévu fin mars, le match retour ayant lieu la semaine suivante.
