La star anglaise Missy Bo Kearns et son petit ami, également footballeur professionnel, annoncent leur grossesse. Les Lionesses Leah Williamson, Alessia Russo et d'autres se réjouissent de cette nouvelle
Révélation : la milieu de terrain anglaise Missy Bo Kearns annonce sa grossesse
Kearns a rendu la nouvelle publique dimanche soir, en publiant une vidéo sur Instagram dans laquelle on la voit, avec son petit ami, le milieu de terrain de Luton Town Liam Walsh, peindre les mots « maman et papa, 26 septembre » sur un mur de leur maison, tout en dévoilant des photos du bébé issues d'une échographie récente. Les commentaires ont rapidement été inondés de messages de stars anglaises, d'anciennes et actuelles coéquipières et de nombreuses autres personnes envoyant leurs vœux au couple, parmi lesquelles Leah Williamson, Lucy Bronze, Beth Mead, Ella Toone, Lauren James, Alessia Russo et Chloe Kelly, qui ont toutes partagé leur enthousiasme.
La patronne des Lionesses, Sarina Wiegman, enthousiasmée par la « bonne nouvelle » concernant Kearns
Interrogée lundi à ce sujet lors de sa conférence de presse avant le match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Ukraine, la sélectionneuse des Lionesses, Sarina Wiegman, a ajouté ses propres félicitations à l'intention de Kearns. « Bien sûr, je suis heureuse pour elle. C'est une excellente nouvelle », a-t-elle déclaré. « Nous avions bien sûr annoncé qu'elle ne serait pas disponible pour ce stage, mais maintenant, on comprend mieux pourquoi. Je suis très heureuse pour elle, pour eux. Je pense qu'elle s'en sort bien. Bien sûr, je ne l'ai pas vue récemment, mais je lui ai parlé. J'espère que tout se passera bien. C'est une nouvelle période formidable qui s'annonce pour elle. »
Georgia Stanway, qui s'est jointe à Wiegman pour la conférence de presse, a partagé son enthousiasme à l'idée d'avoir une petite Lionne dans le camp à l'avenir. « C'est quelque chose que nous n'avons jamais vraiment vécu auparavant, donc ce sera nouveau, mais ce sera vraiment cool. Une petite distraction. »
Une mère et une lionne : un nouveau terrain pour cette génération de joueurs anglais
Ce sera une nouveauté pour cette génération de joueuses anglaises. Certaines joueuses ont déjà eu des enfants alors qu'elles représentaient les Lionesses, et c'est devenu tout à fait normal dans des pays comme les États-Unis, dont l'équipe participant à la Coupe du monde féminine 2023 comptait trois mères : Alex Morgan, Julie Ertz et Crystal Dunn. Mais Katie Chapman, l'ancienne milieu de terrain de Chelsea et d'Arsenal, aujourd'hui à la retraite, qui a représenté l'Angleterre pour la dernière fois en 2026, est l'exemple le plus récent d'une Lioness qui a repris le chemin des terrains après avoir donné naissance, et Kearns pourrait bien suivre ses traces plusieurs années plus tard.
Une petite Lionne à la Coupe du monde ? Kearns toujours bien placée pour 2027
Kearns a toutes les chances de suivre les traces de Chapman en participant à une Coupe du monde en tant que mère, son terme étant prévu neuf mois avant le début du tournoi de 2027 au Brésil. Titulaire régulière dans les équipes de jeunes anglaises, la star d'Aston Villa s'est progressivement imposée dans l'équipe senior ces derniers temps, faisant ses débuts avec les Lionesses en juin dernier, lors d'un match contre l'Espagne, championne du monde en titre.
Elle n'a pas été sélectionnée pour l'équipe qui a participé au Championnat d'Europe quelques semaines plus tard, mais elle a été nommée remplaçante pour le tournoi. À l'issue de celui-ci, Kearns a ajouté à sa seule sélection en équipe d'Angleterre deux autres apparitions avant la fin de l'année 2025, lors de matchs amicaux contre l'Australie et le Ghana.
Les Lionesses ne disposent pas d'un effectif très fourni au milieu de terrain. Keira Walsh et Georgia Stanway occupent les deux places les plus reculées au milieu du terrain, tandis qu'Ella Toone occupe régulièrement le poste de numéro 10, que peuvent également occuper des joueuses telles que Lauren James et Jess Park. Mais il n'y a pas beaucoup de remplaçantes pour Walsh et Stanway, Kearns et sa coéquipière de Villa, Lucia Kendall, faisant partie des joueuses qui se sont récemment imposées comme des remplaçantes potentielles à ce poste.
Pour l'instant, Kearns se concentrera sur ce nouveau chapitre passionnant de sa vie. Elle manquera la prochaine campagne de qualification pour la Coupe du monde, qui débutera mardi contre l'Ukraine, ainsi que le reste de la saison 2025-26 de Villa, car elle se prépare à accueillir son premier enfant. Et lorsqu'elle envisagera de revenir sur le terrain, elle pourra écrire de nombreux autres chapitres passionnants, avec son petit bout de chou à ses côtés.
