La star anglaise Missy Bo Kearns et son petit ami, également footballeur professionnel, annoncent leur grossesse. Les Lionesses Leah Williamson, Alessia Russo et d'autres se réjouissent de cette nouvelle

Kearns a toutes les chances de suivre les traces de Chapman en participant à une Coupe du monde en tant que mère, son terme étant prévu neuf mois avant le début du tournoi de 2027 au Brésil. Titulaire régulière dans les équipes de jeunes anglaises, la star d'Aston Villa s'est progressivement imposée dans l'équipe senior ces derniers temps, faisant ses débuts avec les Lionesses en juin dernier, lors d'un match contre l'Espagne, championne du monde en titre.

Elle n'a pas été sélectionnée pour l'équipe qui a participé au Championnat d'Europe quelques semaines plus tard, mais elle a été nommée remplaçante pour le tournoi. À l'issue de celui-ci, Kearns a ajouté à sa seule sélection en équipe d'Angleterre deux autres apparitions avant la fin de l'année 2025, lors de matchs amicaux contre l'Australie et le Ghana.

Les Lionesses ne disposent pas d'un effectif très fourni au milieu de terrain. Keira Walsh et Georgia Stanway occupent les deux places les plus reculées au milieu du terrain, tandis qu'Ella Toone occupe régulièrement le poste de numéro 10, que peuvent également occuper des joueuses telles que Lauren James et Jess Park. Mais il n'y a pas beaucoup de remplaçantes pour Walsh et Stanway, Kearns et sa coéquipière de Villa, Lucia Kendall, faisant partie des joueuses qui se sont récemment imposées comme des remplaçantes potentielles à ce poste.

Pour l'instant, Kearns se concentrera sur ce nouveau chapitre passionnant de sa vie. Elle manquera la prochaine campagne de qualification pour la Coupe du monde, qui débutera mardi contre l'Ukraine, ainsi que le reste de la saison 2025-26 de Villa, car elle se prépare à accueillir son premier enfant. Et lorsqu'elle envisagera de revenir sur le terrain, elle pourra écrire de nombreux autres chapitres passionnants, avec son petit bout de chou à ses côtés.