La star anglaise et d'Arsenal Leah Williamson met en garde contre une éventuelle grève liée aux préoccupations concernant le bien-être des joueurs

Le calendrier a régulièrement été évoqué dans le passé comme une cause potentielle de nombreuses blessures, en particulier lors des discussions sur la prévalence inquiétante des blessures du LCA chez les femmes. Lorsque Williamson a elle-même subi une rupture du LCA en avril 2023, qui l'a empêchée de capitaner son pays lors de la Coupe du monde de cette année-là, elle a déclaré que les problèmes liés au calendrier avaient contribué à cette blessure. La star d'Arsenal a été, incroyablement, l'une des 37 joueuses à manquer la Coupe du monde féminine 2023 en raison d'une blessure au LCA.

« Aujourd'hui, quand on arrive au mois d'octobre, les filles disent : "Je suis fatiguée", parce qu'elles ont accumulé beaucoup de fatigue depuis la saison précédente », a-t-elle déclaré au Telegraph, soulignant l'absence d'une véritable intersaison pendant sa rééducation. « En fin de compte, je pense qu'avec la façon dont vous gérez le football féminin actuellement, vous ne pourrez pas augmenter le prix des billets ni attirer plus de spectateurs dans les stades, car vous n'aurez plus de joueuses à regarder. Nous nous épuisons à ce rythme, il faut donc trouver rapidement une solution en termes de calendrier, sinon cela ne sera pas viable.

Tout est fait à l'envers lorsque nous établissons le calendrier. J'ai assisté à certaines de ces réunions et j'ai écouté le processus, mais je ne comprends toujours pas pourquoi, lorsque quelque chose ne va pas, on ne le prend pas au sérieux. C'est clair et net : ce n'est pas la seule cause de toutes ces blessures, mais c'est à 100 % l'une des principales raisons.

Lorsque la FIFA, l'UEFA et tous les principaux responsables établissent le calendrier, ils devraient toujours donner la priorité au repos. [Ils devraient dire] : « En tant qu'athlète professionnel, pour pouvoir performer toute l'année, vous devez avoir quatre semaines de repos à la fin de la saison et six semaines avant la saison, afin de ne pas nuire à votre santé ». Mais à la fin de la Coupe du monde, certaines filles sont revenues et ont eu cinq jours de repos. Cinq jours, après avoir atteint la finale. »

Elle n'est pas la seule à soulever ces préoccupations, son ancienne coéquipière à Arsenal Vivianne Miedema et la sélectionneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman, entre autres, s'étant déjà exprimées de manière particulièrement virulente sur le sujet.