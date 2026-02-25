Getty
La star anglaise et d'Arsenal Leah Williamson met en garde contre une éventuelle grève liée aux préoccupations concernant le bien-être des joueurs
Blessures à gogo : les Lionesses en proie aux absences depuis l'Euro 2025
Williamson fait son retour dans l'équipe d'Angleterre cette semaine pour la première fois depuis qu'elle a mené son pays à la victoire lors du Championnat d'Europe 2025 en juillet dernier. La défenseuse a été écartée des terrains en raison d'une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale, suite à un accident survenu pendant le tournoi. Elle n'a donc disputé que trois matchs avec Arsenal cette saison.
Elle n'est pas la seule star des Lionesses à avoir passé beaucoup de temps hors des terrains depuis l'Euro. Alex Greenwood, Hannah Hampton, Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Michelle Agyemang, Niamh Charles et Ella Toone ont toutes manqué au moins six semaines depuis qu'elles ont aidé l'Angleterre à conserver son titre européen, tandis que Lucy Bronze, Keira Walsh, Aggie Beever-Jones et Beth Mead, entre autres, ont également passé beaucoup de temps hors des terrains cette saison.
Pourquoi autant de blessures ? Le calendrier continue d'être un sujet de controverse.
Le calendrier a régulièrement été évoqué dans le passé comme une cause potentielle de nombreuses blessures, en particulier lors des discussions sur la prévalence inquiétante des blessures du LCA chez les femmes. Lorsque Williamson a elle-même subi une rupture du LCA en avril 2023, qui l'a empêchée de capitaner son pays lors de la Coupe du monde de cette année-là, elle a déclaré que les problèmes liés au calendrier avaient contribué à cette blessure. La star d'Arsenal a été, incroyablement, l'une des 37 joueuses à manquer la Coupe du monde féminine 2023 en raison d'une blessure au LCA.
« Aujourd'hui, quand on arrive au mois d'octobre, les filles disent : "Je suis fatiguée", parce qu'elles ont accumulé beaucoup de fatigue depuis la saison précédente », a-t-elle déclaré au Telegraph, soulignant l'absence d'une véritable intersaison pendant sa rééducation. « En fin de compte, je pense qu'avec la façon dont vous gérez le football féminin actuellement, vous ne pourrez pas augmenter le prix des billets ni attirer plus de spectateurs dans les stades, car vous n'aurez plus de joueuses à regarder. Nous nous épuisons à ce rythme, il faut donc trouver rapidement une solution en termes de calendrier, sinon cela ne sera pas viable.
Tout est fait à l'envers lorsque nous établissons le calendrier. J'ai assisté à certaines de ces réunions et j'ai écouté le processus, mais je ne comprends toujours pas pourquoi, lorsque quelque chose ne va pas, on ne le prend pas au sérieux. C'est clair et net : ce n'est pas la seule cause de toutes ces blessures, mais c'est à 100 % l'une des principales raisons.
Lorsque la FIFA, l'UEFA et tous les principaux responsables établissent le calendrier, ils devraient toujours donner la priorité au repos. [Ils devraient dire] : « En tant qu'athlète professionnel, pour pouvoir performer toute l'année, vous devez avoir quatre semaines de repos à la fin de la saison et six semaines avant la saison, afin de ne pas nuire à votre santé ». Mais à la fin de la Coupe du monde, certaines filles sont revenues et ont eu cinq jours de repos. Cinq jours, après avoir atteint la finale. »
Elle n'est pas la seule à soulever ces préoccupations, son ancienne coéquipière à Arsenal Vivianne Miedema et la sélectionneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman, entre autres, s'étant déjà exprimées de manière particulièrement virulente sur le sujet.
Les joueurs pourraient-ils faire grève pour exprimer leurs préoccupations ? Williamson n'exclut pas cette possibilité.
Compte tenu de la longue liste de blessures subies par les joueuses anglaises, il n'est pas surprenant que Williamson ait été interrogée mardi lors d'une conférence de presse sur les causes possibles de cette situation. « Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais je ne pense pas que les gens contestent le calendrier pour le plaisir », a-t-elle répondu. « Il y a des raisons derrière tout cela. Si vous écoutez le groupe de joueuses, bien sûr que nous voulons jouer tout le temps, mais plus vous avez de succès - et cette équipe a eu beaucoup de succès - moins vous avez de repos et plus le risque de blessure est élevé. C'est une accumulation. Je suis sûre que les joueuses aimeraient simplement se présenter et jouer au football, mais nous faisons entendre notre voix et nous essayons d'engager le dialogue avec la hiérarchie afin qu'elle ait au moins notre point de vue. Qu'elle l'écoute ou non, cela ne dépend pas de nous. »
Lorsqu'on lui a demandé si les joueurs envisageraient des mesures plus radicales, telles que la grève, Williamson a répondu : « Je n'ai pas encore eu de discussions à ce sujet, mais si un groupe de personnes a le sentiment de ne pas être écouté, l'histoire montre que c'est le seul moyen pour elles de se faire entendre. Je n'écarterais jamais cette possibilité. Je ne pense pas que nous en soyons là pour l'instant. Je pense que nous sommes encore dans une phase où nous pouvons collaborer, écouter et éduquer. »
Des blessures privent l'Angleterre de joueurs clés pour les éliminatoires de la Coupe du monde
L'Angleterre affrontera l'Ukraine et l'Islande la semaine prochaine lors de ses deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. En raison de ces blessures récentes, la sélectionneuse des Lionesses, Sarina Wiegman, devra faire attention au temps de jeu de certaines joueuses, dont Williamson, qui continuent de se remettre en forme. Il y a également quelques absences importantes, notamment Toone, Mead, Charles et Agyemang.
Cependant, les championnes d'Europe en titre devraient avoir largement les moyens de bien démarrer leur campagne de qualification, ce qui sera nécessaire si elles veulent terminer en tête d'un groupe qui comprend également l'Espagne et décrocher la seule place de qualification automatique disponible pour le tournoi au Brésil.
