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Gianluca Minchiotti

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La Stampa - L'Open VAR pourrait ne pas être confirmé, « source de confusion plutôt que de clarification »

La série documentaire de DAZN consacrée aux affaires de Vae en est à sa troisième saison : il se pourrait qu'il n'y ait pas de quatrième saison

Le système « Open VAR » de DAZN pourrait ne pas être reconduit la saison prochaine : selon La Stampa, la FIGC et l'AIA sont entrain d'y réfléchir, et une partie des responsables de l'arbitrage n'a aucun doute : « Open VAR » doit être abandonné. 

Dans l'article du quotidien turinois, on peut lire que « certains clubs commencent à penser que c'est surtout une source de confusion plutôt que de clarification. La FIGC et l'AIA sont en train de réfléchir. Une partie des dirigeants de l'arbitrage n'a aucun doute : il doit être abandonné. Cette saison pourrait bien être la dernière d'Open Var, l'émission de DAZN qui accueille chaque semaine des personnalités du monde de l'arbitrage appelées à analyser sans trop de filtres les incidents controversés de la journée de championnat, avec la diffusion des enregistrements audio entre le VAR à Lissone et les arbitres sur le terrain ».

  • C'est la troisième saison du programme, et il n'est pas certain qu'il y en ait une quatrième, poursuit La Stampa. Le sentiment de plus en plus répandu est que cette surexposition pourrait être contre-productive, avec pour conséquence d'alimenter l'insécurité des arbitres, finissant ainsi par favoriser les erreurs plutôt que de les réduire. C'est pourquoi la FIGC et l'AIA réfléchissent à l'opportunité de poursuivre avec l'Open VAR également la saison prochaine. 

    Il convient toutefois de préciser que ni les clubs ni la Ligue de Serie A n'ont leur mot à dire dans cette décision, qui revient à la FIGC et à l'AIA. Pour l'instant, la tendance semble être de ne pas reconduire Open VAR. 

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