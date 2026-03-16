La Stampa - L'Open VAR pourrait ne pas être confirmé, « source de confusion plutôt que de clarification »

Le système « Open VAR » de DAZN pourrait ne pas être reconduit la saison prochaine : selon La Stampa, la FIGC et l'AIA sont entrain d'y réfléchir, et une partie des responsables de l'arbitrage n'a aucun doute : « Open VAR » doit être abandonné.

Dans l'article du quotidien turinois, on peut lire que « certains clubs commencent à penser que c'est surtout une source de confusion plutôt que de clarification. La FIGC et l'AIA sont en train de réfléchir. Une partie des dirigeants de l'arbitrage n'a aucun doute : il doit être abandonné. Cette saison pourrait bien être la dernière d'Open Var, l'émission de DAZN qui accueille chaque semaine des personnalités du monde de l'arbitrage appelées à analyser sans trop de filtres les incidents controversés de la journée de championnat, avec la diffusion des enregistrements audio entre le VAR à Lissone et les arbitres sur le terrain ».