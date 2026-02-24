La sécurité d'Everton a failli expulser le fils de Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, en raison d'une confusion d'identité

Carrick senior a connu un début incroyable à son poste d'entraîneur intérimaire de Manchester United, et beaucoup se demandent s'il occupera ce poste de manière permanente si les bons résultats continuent.

Il a été félicité par Matheus Cunha, qui a récemment rappelé à quel point il avait été impressionné par le courage de l'ancien milieu de terrain avant la victoire contre Arsenal fin janvier.

Il a déclaré : « C'est quelqu'un qui a remporté plusieurs titres avec Manchester United en tant que joueur. Il a gagné plusieurs fois la Premier League. Il a été entraîné par Alex Ferguson, qui est une légende de ce sport. Il sait ce qu'il faut pour gagner ici. Je pense que, plus que sur le plan tactique, Carrick apporte beaucoup en tant que personne qui connaît bien le club.

« Ils [Arsenal] sont une équipe très forte, mais nous avons joué avec beaucoup de courage à l'Emirates Stadium. Même lorsque nous étions menés au score, nous n'avons à aucun moment baissé les bras ou abandonné notre plan de jeu. Il s'agit d'avoir une mentalité de gagnant, de croire en ce que l'entraîneur a préparé pendant la semaine. Nous avons besoin de cela, de croire que nous pouvons affronter n'importe qui. C'était l'un de ces matchs qui marquent une carrière. Je ne l'oublierai jamais. »

Carrick espère certainement que les bons moments se poursuivront d'ici la fin de la saison. Le prochain match au programme pour United est une confrontation avec Crystal Palace à Old Trafford, avant de se rendre à St James' Park pour affronter Newcastle United.