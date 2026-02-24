Getty Images Sport
La sécurité d'Everton a failli expulser le fils de Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, en raison d'une confusion d'identité
Manchester United renforce ses chances de qualification pour la Ligue des champions
Manchester United reste en lice pour se qualifier pour la Ligue des champions après une victoire spectaculaire contre Everton lundi. Le match était sans but jusqu'à la 71e minute, lorsque le remplaçant Sesko a marqué après son entrée en jeu, propulsant les Red Devils dans le top 4, avec trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool, respectivement cinquième et sixième.
Cette victoire prolonge la série d'invincibilité de Carrick depuis sa nomination au poste d'entraîneur de United jusqu'à la fin de la saison, suite au limogeage de Ruben Amorim. Il a remporté cinq des six matchs qu'il a dirigés jusqu'à présent.
Le fils de Carrick a failli être expulsé du stade
Parmi ceux qui ont assisté aux célébrations dans le camp de Manchester United, il y avait Jacey Carrick, qui fait partie de l'équipe des moins de 18 ans de Manchester United et qui s'était rendu dans le Merseyside pour voir jouer l'équipe senior.
À la fin du match, le jeune homme de 15 ans attendait que son père termine ses obligations d'après-match lorsqu'il a été abordé par un membre de l'équipe de sécurité d'Everton, qui lui a demandé s'il avait les autorisations nécessaires pour être présent.
Au cours de cette rencontre quelque peu embarrassante, Jacey a simplement répondu : « Je suis avec Michael Carrick. » Il aurait été emmené pendant un court moment avant d'être autorisé à revenir pour célébrer la victoire avec son père.
Jacey espère imiter l'impressionnante carrière de son père.
Jacey a beaucoup à faire s'il veut connaître une carrière aussi brillante que celle de son père. Michael s'est d'abord fait un nom à West Ham United avant de rejoindre Tottenham Hotspur, où il est resté deux saisons avant de signer à United en 2006.
Carrick senior a remporté cinq titres de Premier League sous les ordres de Sir Alex Ferguson avec United, ainsi que la Ligue des champions 2007-08, parmi de nombreuses autres distinctions. Il a également joué 34 fois pour l'Angleterre, et de nombreux fans estiment qu'il aurait dû être sélectionné plus souvent au niveau international.
Jacey, quant à lui, a déjà été capitaine de l'équipe des moins de 16 ans de United et a joué aux côtés de Kai Rooney, le fils de Wayne, légende de United et de l'Angleterre.
Le « courage » de Michael salué par une star de Manchester United
Carrick senior a connu un début incroyable à son poste d'entraîneur intérimaire de Manchester United, et beaucoup se demandent s'il occupera ce poste de manière permanente si les bons résultats continuent.
Il a été félicité par Matheus Cunha, qui a récemment rappelé à quel point il avait été impressionné par le courage de l'ancien milieu de terrain avant la victoire contre Arsenal fin janvier.
Il a déclaré : « C'est quelqu'un qui a remporté plusieurs titres avec Manchester United en tant que joueur. Il a gagné plusieurs fois la Premier League. Il a été entraîné par Alex Ferguson, qui est une légende de ce sport. Il sait ce qu'il faut pour gagner ici. Je pense que, plus que sur le plan tactique, Carrick apporte beaucoup en tant que personne qui connaît bien le club.
« Ils [Arsenal] sont une équipe très forte, mais nous avons joué avec beaucoup de courage à l'Emirates Stadium. Même lorsque nous étions menés au score, nous n'avons à aucun moment baissé les bras ou abandonné notre plan de jeu. Il s'agit d'avoir une mentalité de gagnant, de croire en ce que l'entraîneur a préparé pendant la semaine. Nous avons besoin de cela, de croire que nous pouvons affronter n'importe qui. C'était l'un de ces matchs qui marquent une carrière. Je ne l'oublierai jamais. »
Carrick espère certainement que les bons moments se poursuivront d'ici la fin de la saison. Le prochain match au programme pour United est une confrontation avec Crystal Palace à Old Trafford, avant de se rendre à St James' Park pour affronter Newcastle United.
