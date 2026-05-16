Paul Pogba manquera la dernière journée de Ligue 1 pour l’AS Monaco, saison 2025-2026, après avoir été écarté du groupe retenu pour la rencontre de dimanche face à Strasbourg. Le milieu de terrain de 33 ans, souvent contrarié par des problèmes de condition physique tout au long de l’exercice, est actuellement indisponible en raison d’une lésion à la cuisse suffisamment sérieuse pour le priver de cette ultime sortie.

L’international français, arrivé à Monaco à l’été 2025 après avoir purgé sa suspension pour un contrôle antidopage positif, avait tout de même participé à trois des six dernières journées de championnat, rappelant par flashes le talent qui en avait fait le joueur le plus cher du monde. Ce nouveau pépin physique le contraint donc à conclure l’exercice avec seulement six apparitions, un total qui illustre les difficultés rencontrées par le champion du monde alors qu’il aborde le crépuscule de sa carrière.