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La saison de Paul Pogba s’achève sur une note décevante : le milieu de terrain manque le dernier match de Monaco
Coup dur pour la star de Monaco : blessure
Paul Pogba manquera la dernière journée de Ligue 1 pour l’AS Monaco, saison 2025-2026, après avoir été écarté du groupe retenu pour la rencontre de dimanche face à Strasbourg. Le milieu de terrain de 33 ans, souvent contrarié par des problèmes de condition physique tout au long de l’exercice, est actuellement indisponible en raison d’une lésion à la cuisse suffisamment sérieuse pour le priver de cette ultime sortie.
L’international français, arrivé à Monaco à l’été 2025 après avoir purgé sa suspension pour un contrôle antidopage positif, avait tout de même participé à trois des six dernières journées de championnat, rappelant par flashes le talent qui en avait fait le joueur le plus cher du monde. Ce nouveau pépin physique le contraint donc à conclure l’exercice avec seulement six apparitions, un total qui illustre les difficultés rencontrées par le champion du monde alors qu’il aborde le crépuscule de sa carrière.
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Pocognoli doit faire face à une longue liste d’absents.
L’entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, doit résoudre un véritable casse-tête pour constituer son groupe en vue du déplacement au Stade de la Meinau. Pogba n’est pas le seul cadet manquant à l’appel : le club de la Principauté subit une série de blessures qui a décimé le cœur de l’équipe première au pire moment.
Outre le Français, Monaco devra se passer d’Eric Dier, de Kassoum Ouattara, de Caio Henrique et de Vanderson. Le secteur offensif est également décimé, Aleksandr Golovin et Stanis Idumbo étant tous deux indisponibles. Une profondeur d’effectif réduite qui limite les choix de Pocognoli pour franchir cet ultime obstacle à l’extérieur.
Une qualification européenne est en jeu
Malgré un infirmerie bien remplie, Monaco reste sous pression : le club lutte pour obtenir un billet pour la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Actuellement 7^e avec 54 points, à seulement deux longueurs de Marseille (6^e), l’AS Monaco doit impérativement battre Strasbourg pour préserver ses chances de disputer une compétition européenne en 2026-2027.
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Le groupe complet retenu pour le déplacement à Strasbourg a été officialisé.
Le groupe monégasque retenu pour la rencontre de dimanche soir est le suivant : Lukas Hradecky, Philipp Kohn, Yann Lienard - Wout Faes, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Samuel Nibombe, Jordan Teze - Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Pape Cabral, Lamine Camara, Mamadou Coulibaly, Ilane Touré, Denis Zakaria – Simon Adingra, Folarin Balogun, Mika Biereth, Paris Brunner, Ansu Fati et Oumar Konaté.