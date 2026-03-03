La saison de Jeremy Jacquet, qui s'apprête à rejoindre Liverpool, est pratiquement terminée, Rennes ayant confirmé l'opération chirurgicale du défenseur blessé

La blessure s'est produite lors de la défaite 3-1 de Rennes contre Lens, un match qui s'est avéré dévastateur pour le jeune défenseur central. Jacquet a été contraint de quitter le terrain, visiblement en détresse, après un tacle qui l'a laissé se tenant l'épaule, souffrant de douleurs importantes. Après des examens médicaux approfondis et des consultations avec des spécialistes, les pires craintes du staff médical ont été confirmées.

Le joueur de 20 ans, que les dirigeants d'Anfield ont réussi à recruter malgré la concurrence acharnée de Chelsea, doit désormais subir une intervention chirurgicale qui met pratiquement fin à sa saison 2025-26. C'est un coup dur pour un joueur qui commençait tout juste à finaliser ses préparatifs en vue d'un transfert de rêve en Premier League.

Le Stade Rennais a publié un communiqué officiel concernant l'état de santé du défenseur, dans lequel on peut lire : « Jérémy Jacquet va subir une intervention chirurgicale. Sur le terrain contre Lens le 7 février, Jérémy Jacquet a été contraint de quitter le match prématurément en raison d'une blessure à l'épaule gauche. Après des examens médicaux, une intervention chirurgicale a été programmée dans les prochains jours. Le Stade Rennais F.C. lui souhaite un prompt rétablissement. »