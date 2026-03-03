Getty
La saison de Jeremy Jacquet, qui s'apprête à rejoindre Liverpool, est pratiquement terminée, Rennes ayant confirmé l'opération chirurgicale du défenseur blessé
Jacquet prêt pour l'opération
La blessure s'est produite lors de la défaite 3-1 de Rennes contre Lens, un match qui s'est avéré dévastateur pour le jeune défenseur central. Jacquet a été contraint de quitter le terrain, visiblement en détresse, après un tacle qui l'a laissé se tenant l'épaule, souffrant de douleurs importantes. Après des examens médicaux approfondis et des consultations avec des spécialistes, les pires craintes du staff médical ont été confirmées.
Le joueur de 20 ans, que les dirigeants d'Anfield ont réussi à recruter malgré la concurrence acharnée de Chelsea, doit désormais subir une intervention chirurgicale qui met pratiquement fin à sa saison 2025-26. C'est un coup dur pour un joueur qui commençait tout juste à finaliser ses préparatifs en vue d'un transfert de rêve en Premier League.
Le Stade Rennais a publié un communiqué officiel concernant l'état de santé du défenseur, dans lequel on peut lire : « Jérémy Jacquet va subir une intervention chirurgicale. Sur le terrain contre Lens le 7 février, Jérémy Jacquet a été contraint de quitter le match prématurément en raison d'une blessure à l'épaule gauche. Après des examens médicaux, une intervention chirurgicale a été programmée dans les prochains jours. Le Stade Rennais F.C. lui souhaite un prompt rétablissement. »
Prêt à rattraper son retard pendant la pré-saison
Les supporters de Liverpool suivaient avec impatience les progrès de Jacquet en France, considérant le jeune joueur comme un élément clé de l'évolution défensive à long terme du club. Si l'opération devrait permettre de résoudre le problème, la longue période de convalescence signifie que le Français arrivera dans le Merseyside cet été après avoir manqué plusieurs mois de compétition.
Son programme de remise en forme pendant la pré-saison sera donc d'autant plus important, car il devra rattraper son retard pour s'intégrer à ses nouveaux coéquipiers. Les Reds ont déboursé la somme astronomique de 60 millions de livres sterling pour s'assurer sa signature, un montant qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du Stade Rennais, dépassant les 55,5 millions de livres sterling payés par Manchester City pour Jeremy Doku en 2023. Malgré ce contretemps, Liverpool reste pleinement engagé envers le joueur de 20 ans et suivra de près sa rééducation.
La bataille pour les meilleurs espoirs européens
Avant que Liverpool ne conclue un accord pour faire venir Jacquet en Angleterre, le défenseur suscitait un vif intérêt de la part de Stamford Bridge. Chelsea était largement considéré comme le favori pour signer le jeune joueur prometteur pendant le mercato hivernal, car le club cherchait à renforcer ses propres rangs défensifs. Cependant, les Blues ont finalement reculé devant le prix demandé par le club français et ont refusé de le payer, permettant à Liverpool de s'engouffrer dans la brèche et de conclure le transfert.
À la suite de sa décision de se retirer de la course pour Jacquet, Chelsea a choisi de faire confiance à son effectif interne et à sa stratégie de recrutement existante plutôt que de dépenser trop pour le joueur de Rennes. Jacquet est quant à lui considéré comme un renfort à long terme pour la défense de Liverpool, actuellement menée par Virgil van Dijk. Si son arrivée est considérée comme une étape importante pour maintenir le niveau de rotation défensive des Reds, il devra d'abord surmonter un obstacle physique avant de pouvoir prétendre à une place de titulaire.
Le long chemin vers la reprise
L'avenir immédiat de Jacquet comprend une période de repos postopératoire suivie d'un programme de rééducation rigoureux en France. Le personnel médical de Liverpool assurera la supervision afin de s'assurer qu'il soit prêt à affronter les rigueurs du football anglais d'ici le début de la saison 2026-27. L'objectif est que le défenseur soit suffisamment en forme pour rejoindre l'équipe au début de sa tournée estivale.
