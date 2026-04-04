La saison de Barcelone risque de s'effondrer suite à la blessure de Raphinha

Malheureusement pour les Blaugrana, les examens effectués dans l'immédiat par la Fédération brésilienne de football (CBF) ont confirmé une nouvelle blessure aux ischio-jambiers. « Le joueur rentre à Barcelone pour commencer le traitement approprié », indique un communiqué publié par le club le 27 mars. « La durée estimée de la convalescence est de cinq semaines. »
En conséquence, Raphinha sera absent pour une série de matchs cruciaux, notamment une trilogie contre l'Atlético de Madrid qui pourrait bien être décisive pour la saison et qui débutera samedi soir par un choc de championnat au Metropolitano. Il existe donc désormais un risque très réel que toute la campagne de Barcelone s'effondre complètement sans celui qui est sans doute son joueur le plus influent...