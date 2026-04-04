La saison de Barcelone risque de s'effondrer suite à la blessure de Raphinha

Sans surprise, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est montré furieux que Raphinha ait subi une blessure aussi inopportune lors d'un match amical aux États-Unis.

« C'est vraiment dommage », a-t-il déclaré à Mon Esport. « Nous devons demander à la FIFA d'établir un calendrier international qui tienne compte des compétitions auxquelles participent les grands clubs.

On ne peut pas blâmer les joueurs, ce sont des professionnels et ils donnent tout pour leur pays. Le problème, c’est le calendrier surchargé à ce moment de la saison où nous jouons pour tout. C’est exaspérant ! »

Selon certaines informations, le Barça pourrait prétendre à une indemnisation au titre du Programme de protection des clubs de la FIFA, Raphinha devant être indisponible pendant plus d’un mois.

Cependant, l'indemnité estimée à 144 000 € est dérisoire par rapport au montant des primes que le Barça risque de perdre s'il ne remporte pas la Liga ou s'il ne parvient pas à battre l'Atlético en quarts de finale de la Ligue des champions – et cela ne serait d'ailleurs d'aucune consolation ni pour le joueur lui-même, ni pour son entraîneur, Hansi Flick.