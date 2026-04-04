Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Raphinha Barcelona season risk GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

La saison de Barcelone risque de s'effondrer suite à la blessure de Raphinha

Opinion
FC Barcelone
FEATURES
Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
LaLiga
FC Barcelone vs Atletico Madrid
Ligue des Champions
Raphinha
M. Rashford
H. Flick

Il ne restait que quelques minutes à jouer en première mi-temps du match amical opposant le Brésil à la France la semaine dernière lorsque Raphinha a commencé à ressentir ce que Carlo Ancelotti a qualifié de « légère gêne » à la cuisse droite. Cependant, le simple fait qu'il ne soit pas revenu sur le terrain pour la deuxième mi-temps au Gillette Stadium a immédiatement mis l'équipe médicale du FC Barcelone en alerte rouge, et celle-ci a rapidement pris contact avec l'ailier, espérant désespérément obtenir l'assurance qu'il n'avait pas aggravé un problème qui l'avait déjà écarté des terrains à deux reprises cette saison.

Malheureusement pour les Blaugrana, les examens effectués dans l'immédiat par la Fédération brésilienne de football (CBF) ont confirmé une nouvelle blessure aux ischio-jambiers. « Le joueur rentre à Barcelone pour commencer le traitement approprié », indique un communiqué publié par le club le 27 mars. « La durée estimée de la convalescence est de cinq semaines. »

En conséquence, Raphinha sera absent pour une série de matchs cruciaux, notamment une trilogie contre l'Atlético de Madrid qui pourrait bien être décisive pour la saison et qui débutera samedi soir par un choc de championnat au Metropolitano. Il existe donc désormais un risque très réel que toute la campagne de Barcelone s'effondre complètement sans celui qui est sans doute son joueur le plus influent...

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    « C'est exaspérant »

    Sans surprise, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est montré furieux que Raphinha ait subi une blessure aussi inopportune lors d'un match amical aux États-Unis.

    « C'est vraiment dommage », a-t-il déclaré à Mon Esport. « Nous devons demander à la FIFA d'établir un calendrier international qui tienne compte des compétitions auxquelles participent les grands clubs.

    On ne peut pas blâmer les joueurs, ce sont des professionnels et ils donnent tout pour leur pays. Le problème, c’est le calendrier surchargé à ce moment de la saison où nous jouons pour tout. C’est exaspérant ! »

    Selon certaines informations, le Barça pourrait prétendre à une indemnisation au titre du Programme de protection des clubs de la FIFA, Raphinha devant être indisponible pendant plus d’un mois.

    Cependant, l'indemnité estimée à 144 000 € est dérisoire par rapport au montant des primes que le Barça risque de perdre s'il ne remporte pas la Liga ou s'il ne parvient pas à battre l'Atlético en quarts de finale de la Ligue des champions – et cela ne serait d'ailleurs d'aucune consolation ni pour le joueur lui-même, ni pour son entraîneur, Hansi Flick.

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    « Vraiment furieux »

    L'ancien attaquant du FC Barcelone, Pau Victor, a admis en début de semaine qu'il n'avait même pas encore pris contact avec Raphinha, car « le connaissant, il doit être dévasté et vraiment furieux ».

    Il ne fait aucun doute que le moment choisi pour cette blessure a dû porter un coup très dur à ce polyvalent ailier. Outre le fait que la Coupe du monde n'est plus qu'à un peu plus de deux mois, ce qui fait craindre que Raphinha ne soit pas tout à fait prêt pour le début de la campagne du Brésil, il s'est également montré très franc sur sa détermination à remporter la Ligue des champions avec Barcelone, qu'il considère comme une sorte de « défi personnel ».

    L'ancienne star de Leeds United n'aurait certainement pas pu en faire beaucoup plus pour aider les Blaugrana à remporter leur sixième Coupe d'Europe la saison dernière, Raphinha ayant terminé meilleur buteur ex æquo du tournoi, avec 13 buts.

    Malgré ses problèmes de blessures, il a également joué un rôle central dans la qualification du Barça pour les quarts de finale cette saison en marquant deux buts et en en créant trois autres lors de la victoire écrasante 7-2 contre Newcastle au Camp Nou, juste avant la trêve internationale.

    De plus, trois jours seulement avant cette performance exceptionnelle, Raphinha avait réussi un triplé lors de la victoire 5-2 contre son rival de Liga, Séville, ce qui ne fait que souligner à quel point il était en forme avant son dernier problème aux ischio-jambiers.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Rashford à la rescousse ?

    Bien sûr, l'indisponibilité de Raphinha offre une occasion en or aux remplaçants du FC Barcelone, dont Marcus Rashford, et cette opportunité ne pouvait pas mieux tomber pour l'international anglais.

    Fin janvier encore, les Blaugrana semblaient presque certains d'exercer leur option pour recruter Rashford de manière définitive auprès de Manchester United cet été pour 30 millions d'euros (25 millions de livres sterling / 32 millions de dollars). Il n'était peut-être pas titulaire à chaque match, mais il contribuait régulièrement par des buts et des passes décisives, notamment en Ligue des champions.

    Cependant, on rapporte désormais que le Barça explore d'autres options de recrutement pour l'été, notamment Abde Ezzalzouli, Jan Virgili et Victor Muñoz – et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.

    Cela fait désormais plus de deux mois que Rashford n'a pas été directement impliqué dans un but pour le Barça et il n'est même pas sorti du banc lors du match retour des huitièmes de finale contre Newcastle.

    Néanmoins, l'Anglais reste le remplaçant idéal de Raphinha et s'il excelle en l'absence du Brésilien, il pourrait bien convaincre les Catalans de le recruter définitivement pour le reste de la saison.

  • RaphinhaGetty Images

    Ce n'est plus la même équipe sans Raphinha

    Rashford a assurément le talent nécessaire pour combler le vide laissé par Raphinha. Nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises cette saison, notamment grâce au doublé décisif qu'il a inscrit à St James' Park en septembre dernier, qui a véritablement relancé sa carrière en Catalogne.

    Ce n'est pas comme si Barcelone manquait de qualité en attaque non plus, avec Ferran Torres, Fermin Lopez et Dani Olmo qui se disputent également une place dans la ligne d'attaque de Flick aux côtés de Robert Lewandowski et Lamine Yamal, tandis que l'on pense que l'entraîneur allemand envisage également de donner plus de temps de jeu à Toni Fernandez, la sensation de 17 ans, dans les semaines à venir.

    Malgré tout ce talent offensif, le fait est que Barcelone n'est tout simplement pas la même équipe sans Raphinha, comme cela a été prouvé à maintes reprises au cours des huit derniers mois.

    Les Blaugrana n'ont perdu que sept matchs cette saison. Raphinha en a manqué cinq pour cause de blessure et n'était suffisamment en forme pour disputer que 28 minutes lors de la défaite en Ligue des champions contre Chelsea à Stamford Bridge.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    « Celui qui met la pression »

    L'importance de Raphinha pour Barcelone tient évidemment à ses performances exceptionnelles.

    Même s'il n'a disputé que 31 matches toutes compétitions confondues en raison de ses problèmes inquiétants aux ischio-jambiers, le joueur de 29 ans reste le deuxième meilleur buteur des Blaugrana cette saison, avec 19 buts, tout en ayant également délivré huit passes décisives.

    D'un point de vue purement offensif, il va donc beaucoup manquer, en particulier lors de la triple confrontation avec l'Atlético.

    Cependant, comme l'a souligné Flick lors de la crise des blessures qui a frappé le Barça au cours de la première moitié de la saison 2025-2026, l'absence de Raphinha a été particulièrement préjudiciable « car c'est lui qui met la pression » sur les adversaires.

    De son propre aveu, cependant, il ne laisse jamais non plus un instant de répit à ses coéquipiers.

    « J’ai souvent l’impression d’être un peu trop exigeant, peut-être même trop », a admis Raphinha en début de saison. « Il arrive souvent que les autres trouvent que je parle trop, que je suis agaçant et que j’en demande trop à mes coéquipiers.

    Mais c’est simplement ma nature et j’exige davantage de ceux dont je sais qu’ils peuvent donner bien plus. Quelqu’un doit le faire, et j’assume cette responsabilité. »

    Et Raphinha savoure pleinement son rôle de capitaine de facto du FC Barcelone.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Irremplaçable

    Ronald Araujo est peut-être le capitaine officiel du Barça, mais Raphinha, qui a remplacé à plusieurs reprises le capitaine cette saison, est incontestablement le véritable leader de l'équipe.

    Il jouit de la plus haute estime auprès des figures de proue du vestiaire et est également considéré comme un véritable modèle pour les jeunes joueurs en raison de son abattage, de son professionnalisme et de la manière remarquable dont il est passé du statut de figurant à Barcelone à celui de pilier de tout le projet.

    Sa simple présence sur le terrain galvanise donc tout le monde autour de lui – et c’est pourquoi son indisponibilité de cinq semaines est un coup dur pour les Blaugrana, qui ont peu de chances de pouvoir compter sur Raphinha pour les demi-finales de la Ligue des champions, s’ils parviennent à passer l’Atleti.

    Rien ne garantit non plus qu’il sera complètement remis d’ici le week-end du 10 mai, date du dernier Clásico de la saison, qui pourrait s’avérer crucial.

    Le Barça occupe bien sûr une position solide en Liga, avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, mais les Blancos ont commencé à retrouver une forme respectable sous la houlette d’Álvaro Arbeloa et Kylian Mbappé est désormais de retour pour renforcer leurs chances de réaliser le doublé Ligue des champions-Liga.

    Le Barça, en revanche, a été privé de son talisman à un moment crucial de la saison et, comme l'a déclaré Victor, « la perte de Raphinha est l'une des plus douloureuses que le Barça puisse subir en ce moment ».

    L'attaquant insiste sur le fait que son ancien club dispose toujours « des ressources nécessaires pour s'en sortir sans lui », mais il est indéniable que Raphinha pourrait bien s'avérer une fois de plus douloureusement irremplaçable.

Ligue des Champions
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM