La saga du transfert de Mohamed Salah en Arabie saoudite commence ! La star de Liverpool en pourparlers avec les géants de la Pro League pour un transfert cet été après avoir changé d'avis.

Salah a sans doute été le joueur clé de Liverpool lors de la conquête du titre de Premier League lors de la première saison d'Arne Slot en tant qu'entraîneur à Anfield. L'international égyptien a marqué 29 buts dans l'élite anglaise l'année dernière, son meilleur total depuis sa première saison sur les bords de la Mersey en 2017-18, en plus de 18 passes décisives, mais il a été beaucoup moins prolifique cette fois-ci.

Après avoir prolongé son contrat en avril, Salah n'a marqué que quatre buts en Premier League cette saison, mais cela n'a pas diminué l'intérêt de l'Arabie saoudite. Foot Mercato rapporte que les négociations entre Salah et Al-Ittihad ont commencé et qu'il y a plus d'optimisme cette année quant à la conclusion d'un accord qu'il y a 12 mois. Le joueur de 33 ans serait désormais plus ouvert à l'idée de rejoindre le Moyen-Orient, où il deviendrait probablement la plus grande star du championnat malgré la présence de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Sadio Mané.