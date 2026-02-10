Getty Images Sport
La saga du transfert de Mohamed Salah en Arabie saoudite commence ! La star de Liverpool en pourparlers avec les géants de la Pro League pour un transfert cet été après avoir changé d'avis.
Salah prêt pour un transfert cet été malgré son récent nouveau contrat
Salah a sans doute été le joueur clé de Liverpool lors de la conquête du titre de Premier League lors de la première saison d'Arne Slot en tant qu'entraîneur à Anfield. L'international égyptien a marqué 29 buts dans l'élite anglaise l'année dernière, son meilleur total depuis sa première saison sur les bords de la Mersey en 2017-18, en plus de 18 passes décisives, mais il a été beaucoup moins prolifique cette fois-ci.
Après avoir prolongé son contrat en avril, Salah n'a marqué que quatre buts en Premier League cette saison, mais cela n'a pas diminué l'intérêt de l'Arabie saoudite. Foot Mercato rapporte que les négociations entre Salah et Al-Ittihad ont commencé et qu'il y a plus d'optimisme cette année quant à la conclusion d'un accord qu'il y a 12 mois. Le joueur de 33 ans serait désormais plus ouvert à l'idée de rejoindre le Moyen-Orient, où il deviendrait probablement la plus grande star du championnat malgré la présence de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Sadio Mané.
- Getty Images Sport
Al-Ittihad sous le choc après avoir perdu Benzema et Kanté
Al-Ittihad, l'un des quatre clubs détenus directement par le PIF, a connu une défense de titre difficile cette année. Le champion en titre occupe actuellement la septième place, avec 16 points de retard sur le leader Al-Hilal après 20 matchs disputés. Le club a également beaucoup souffert pendant le mercato de janvier, deux de ses joueurs les plus importants ayant quitté le club pour de nouveaux horizons.
L'attaquant vedette Karim Benzema a signé à Al-Hilal et vise désormais un deuxième titre consécutif en Pro League, tandis que le milieu de terrain N'Golo Kante est retourné en Europe pour jouer à Fenerbahçe en Turquie. L'effectif d'Al-Ittihad est désormais décimé, Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar et le nouveau venu Youssef En-Nesyri étant les noms les plus connus.
L'intérêt d'Al-Ittihad n'est pas une surprise, étant donné qu'il aurait identifié Salah comme le remplaçant idéal de Benzema la semaine dernière.
Salah de retour dans l'équipe de Liverpool après un drame en milieu de saison
Le manque de forme de Salah en début de saison a conduit l'entraîneur Slot à le retirer de son onze de départ habituel. Après avoir passé trois matchs sur le banc, Salah s'en est pris à Liverpool en décembre, affirmant qu'il avait été « jeté sous le bus », déclarant que sa relation avec Slot était rompue et qu'il était injustement blâmé pour les résultats irréguliers des Reds.
L'attaquant est parti pour la Coupe d'Afrique des nations peu après, mais il a été réintégré dans l'équipe titulaire de Slot ces dernières semaines, figurant dans le onze de départ lors de ses cinq matchs depuis son retour de la sélection nationale. Il a marqué un but pendant cette période, lors de la victoire 6-0 contre Qarabag en Ligue des champions.
- Getty Images Sport
Les Reds engagés dans une course cruciale pour la qualification en Ligue des champions
Alors que l'avenir de Salah fera sans doute l'objet d'une couverture médiatique intense d'ici la fin de la saison, Slot et le reste de son équipe de Liverpool doivent rester concentrés sur ce qui est devenu une course tendue et haletante pour la qualification en Ligue des champions.
Les Reds ont quitté le top 4 après avoir remporté une seule victoire en sept matchs de Premier League, une série qui a commencé par quatre nuls consécutifs avant les défaites contre Bournemouth et Manchester City. Ils comptent désormais cinq points de retard sur Manchester United, qui occupe actuellement la quatrième place. Cet écart pourrait passer à huit points si United bat West Ham United mardi avant que Liverpool ne se rende à Sunderland jeudi soir.
Slot doit déjà composer avec les absences pour blessure d'Alexander Isak, Joe Gomez, Jeremie Frimpong et Conor Bradley, et doit également faire face à la suspension d'un match de Dominik Szoboszlai, après que le Hongrois ait été expulsé en fin de match lors de la défaite contre City dimanche.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité