« La récupération s’annonce longue et difficile. » Le fils de Jürgen Klinsmann a subi une blessure impressionnante

La saison est terminée pour le gardien titulaire de Cesena. Klinsmann doit passer des examens complémentaires et consulter un neurochirurgien. Marco De Marchi, l’agent de Jonathan Klinsmann, se dit inquiet : « Le chemin vers la guérison sera long », a-t-il déclaré selon les médias. Né à Munich, Klinsmann évolue en Italie depuis 2024.