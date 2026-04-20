Goal.com
En direct
KlinsmannIMAGO / IPA Sport

Traduit par

« La récupération s’annonce longue et difficile. » Le fils de Jürgen Klinsmann a subi une blessure impressionnante

Serie B
J. Klinsmann
Palerme vs Cesena
Palerme
Cesena

Coup dur pour Jonathan Klinsmann : selon le club, le gardien de but de l'AC Cesena, formation de deuxième division italienne, souffre d'une fracture de la première vertèbre cervicale.

Le fils de l’ancien champion du monde 1990 Jürgen Klinsmann a été contraint de céder sa place et d’être conduit à l’hôpital samedi, lors de la rencontre sur la pelouse de l’US Palerme (défaite 0-2), après un violent choc.

  • La saison est terminée pour le gardien titulaire de Cesena. Klinsmann doit passer des examens complémentaires et consulter un neurochirurgien. Marco De Marchi, l’agent de Jonathan Klinsmann, se dit inquiet : « Le chemin vers la guérison sera long », a-t-il déclaré selon les médias. Né à Munich, Klinsmann évolue en Italie depuis 2024.

    • Publicité
Serie B
AC Reggiana 1919 crest
AC Reggiana 1919
ACR
Palerme crest
Palerme
PAL
Serie B
Cesena crest
Cesena
CES
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM