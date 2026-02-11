Getty Images Sport
« La réconciliation avec Lionel Messi devrait être une priorité ! » - Le candidat à la présidence du FC Barcelone promet d'envoyer une offre de transfert « en trois volets » à la superstar de l'Inter Miami pour qu'il revienne au club.
Font critique l'erreur « impardonnable » de Laporta
Font a intensifié la pression sur l'actuel président du FC Barcelone, Laporta, accusant la direction du club d'avoir commis un péché capital en s'aliénant le plus grand joueur de son histoire. S'exprimant sur Cadena SER, l'ancien candidat à la présidence a critiqué le conseil d'administration actuel pour avoir privilégié une alliance stratégique avec le Real Madrid plutôt que de réparer les ponts avec Messi.
Font, qui a terminé deuxième derrière Laporta lors des élections de 2021, a souligné le contraste saisissant entre les relations amicales entre Laporta et le président du Real Madrid, Florentino Perez, dues en grande partie à leurs intérêts communs dans la Super Ligue, et la distance glaciale qui subsiste entre le club et son ancien capitaine.
« Le fait qu'il doive se faufiler au Camp Nou, que nous ayons rompu nos relations avec Leo et non avec le Real Madrid, est impardonnable », a-t-il déclaré, ajoutant que « la réconciliation avec Messi devrait être une priorité depuis son départ ».
Un plan en trois volets pour le retour de Messi
Font ne s'est pas contenté de critiquer ; il a proposé une vision concrète pour une réconciliation. Il a révélé que son équipe travaillait sur une proposition « en trois volets » visant à inciter Messi à revenir en Catalogne, couvrant des rôles institutionnels, commerciaux et sportifs. Bien que Messi soit actuellement sous contrat avec l'Inter Miami en MLS, Font insiste sur le fait que la porte n'est pas fermée pour un dernier chapitre à Barcelone.
« C'est quelque chose qui va enthousiasmer les fans du Barça », a-t-il déclaré à propos de son projet pour « le meilleur joueur de l'histoire ».
La campagne de Font bénéficie du soutien de l'ancien milieu de terrain et entraîneur légendaire Xavi, qui, selon lui, estime nécessaire de revoir complètement la direction du club.
« Il est très déçu par le conseil d'administration actuel. Xavi se sent très trahi et ce qu'il souhaite, c'est un changement de modèle, une modernisation du club et que la présidence cesse d'être aussi personnalisée », a-t-il ajouté.
« Le Real Madrid a toujours été mon club préféré. »
Au cours de l'interview, Font s'en est également pris violemment à son grand rival, le Real Madrid, et à l'arbitrage de la Liga, soulignant ce qu'il considère comme un parti pris évident en faveur des Merengues.
« Il est évident que les arbitres ont toujours favorisé le Real Madrid », a-t-il déclaré. « Même avant l'existence de RMTV, oui. Depuis mon enfance, j'ai souffert des décisions arbitrales qui favorisent le Real Madrid. Voici les faits : Madrid a obtenu 16 penalties en 23 matchs. Je me réfère à des réalités historiques, et ce qui n'a aucun sens, c'est la rhétorique populiste, la rhétorique qui trompe les membres du FC Barcelone. »
Rêver de Haaland et soutenir Flick
Se tournant vers l'avenir, Font a exposé sa vision sportive s'il venait à prendre les rênes du Camp Nou. Il a apporté son soutien à Hansi Flick pour qu'il reste entraîneur principal, mais a précisé qu'il ne conserverait pas Deco au poste de directeur sportif.
Cependant, la partie la plus médiatisée de ses projets d'avenir concernait l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland. Font a qualifié le buteur norvégien de « striker typique » qu'il ciblerait en tant que président, alors que le club se prépare à l'après-Lewandowski. Il a toutefois admis que City ne voudrait pas vendre son prolifique attaquant.
