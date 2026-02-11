« La réconciliation avec Lionel Messi devrait être une priorité ! » - Le candidat à la présidence du FC Barcelone promet d'envoyer une offre de transfert « en trois volets » à la superstar de l'Inter Miami pour qu'il revienne au club.

Font a intensifié la pression sur l'actuel président du FC Barcelone, Laporta, accusant la direction du club d'avoir commis un péché capital en s'aliénant le plus grand joueur de son histoire. S'exprimant sur Cadena SER, l'ancien candidat à la présidence a critiqué le conseil d'administration actuel pour avoir privilégié une alliance stratégique avec le Real Madrid plutôt que de réparer les ponts avec Messi.

Font, qui a terminé deuxième derrière Laporta lors des élections de 2021, a souligné le contraste saisissant entre les relations amicales entre Laporta et le président du Real Madrid, Florentino Perez, dues en grande partie à leurs intérêts communs dans la Super Ligue, et la distance glaciale qui subsiste entre le club et son ancien capitaine.

« Le fait qu'il doive se faufiler au Camp Nou, que nous ayons rompu nos relations avec Leo et non avec le Real Madrid, est impardonnable », a-t-il déclaré, ajoutant que « la réconciliation avec Messi devrait être une priorité depuis son départ ».