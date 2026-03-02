Getty Images Sport
La Premier League contrainte de SUPPRIMER une vidéo controversée publiée sur les réseaux sociaux qui contenait un commentaire déplacé à propos du gardien de but de Tottenham, Guglielmo Vicario
Défaite à Craven Cottage
Les hommes d'Igor Tudor se sont rapidement retrouvés dans une situation difficile, menés 2-0 après 34 minutes de jeu, suite aux buts de Harry Wilson et Alex Iwobi qui ont donné une avance confortable aux Cottagers. Bien que Richarlison ait réussi à réduire l'écart d'une tête en seconde période, Tottenham n'a pas réussi à égaliser. Ce résultat marque leur quatrième défaite consécutive en première division, prolongeant ainsi leur série de 10 matchs sans victoire en championnat. Le club n'ayant que quatre points d'avance sur la zone de relégation, l'ambiance parmi les supporters était déjà tendue avant que le compte officiel du championnat ne décide de s'en mêler avec une publication qui a manqué sa cible.
La publication controversée sur les réseaux sociaux
Le compte officiel de la Premier League, qui compte 44,9 millions d'abonnés sur X, a publié dimanche soir une vidéo de 13 secondes montrant un moment particulièrement malencontreux du gardien italien. La vidéo montre Vicario tentant un long coup franc qui finit directement hors du terrain, donnant lieu à un coup de pied de but pour Fulham. S'il est courant que les comptes des supporters rivaux soulignent ce genre d'erreurs, il est très inhabituel que la plateforme de la ligue elle-même se joigne à la « plaisanterie » aux dépens d'un joueur de l'un de ses clubs membres.
C'est la légende accompagnant la vidéo qui a vraiment déclenché l'indignation. Elle disait : « Exactement comme le jeu avait été prévu... », avant d'ajouter « Un coup franc intéressant de Vicario », accompagné d'un emoji souriant. Le message se terminait par le mot « Oups », suivi d'un autre emoji souriant. Il a été publié dimanche soir à 22h55 GMT et a rapidement gagné en popularité, enregistrant près de 400 000 vues avant que la direction de la ligue ne le retire lundi matin, suite à une plainte officielle rapide des responsables de Tottenham, mécontents du ton utilisé.
Les fans critiquent la ligue pour son manque de neutralité
La réaction négative de la communauté footballistique a été quasi instantanée, les supporters de différents clubs se demandant pourquoi un organisme neutre agissait comme un compte parodique. Comme le rapporte le Daily Mirror, un observateur a fait remarquer avant la suppression : « Je ne suis même pas fan des Spurs, mais ça me semble juste... méchant ? Je peux tout à fait comprendre et apprécier qu'un compte d'une équipe adverse se moque, mais le compte officiel de la Premier League ? Beurk. » Ce sentiment a été repris sur toute la plateforme, les fans exigeant plus de décorum de la part du principal canal de communication de la ligue.
D'autres réponses ont été tout aussi cinglantes à l'égard de la décision de publier la vidéo. « Compte officiel de la Premier League... bravo les gars », a remarqué un utilisateur avec sarcasme. Un autre a ajouté : « Se faire ridiculiser par le compte officiel de la Premier League, c'est dingue », tandis qu'un troisième s'est interrogé sur le rôle fondamental du compte : « N'êtes-vous pas censés être neutres et impartiaux ? » Un fan mécontent a résumé la situation en ces termes : « Je ne pense pas qu'il soit approprié que la Premier League essaie d'être un compte humoristique. Elle devrait être au-dessus de ça. »
La pression monte sur Igor Tudor et son équipe des Spurs
En fin de compte, la décision de la Premier League de supprimer la vidéo équivaut à reconnaître une erreur de jugement éditorial. Si la ligue utilise souvent les réseaux sociaux pour attirer un public plus jeune avec des temps forts et des contenus légers, le commentaire « oups » concernant Vicario a dépassé les limites pour beaucoup. Le club étant désormais confronté à la fois à une crise sportive et à une bataille de relations publiques avec la ligue, la pression sur Igor Tudor et son équipe pour remporter une victoire n'a jamais été aussi forte, alors qu'ils cherchent à se distancer des trois derniers du classement.
