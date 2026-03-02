La Premier League contrainte de SUPPRIMER une vidéo controversée publiée sur les réseaux sociaux qui contenait un commentaire déplacé à propos du gardien de but de Tottenham, Guglielmo Vicario

Le compte officiel de la Premier League, qui compte 44,9 millions d'abonnés sur X, a publié dimanche soir une vidéo de 13 secondes montrant un moment particulièrement malencontreux du gardien italien. La vidéo montre Vicario tentant un long coup franc qui finit directement hors du terrain, donnant lieu à un coup de pied de but pour Fulham. S'il est courant que les comptes des supporters rivaux soulignent ce genre d'erreurs, il est très inhabituel que la plateforme de la ligue elle-même se joigne à la « plaisanterie » aux dépens d'un joueur de l'un de ses clubs membres.

C'est la légende accompagnant la vidéo qui a vraiment déclenché l'indignation. Elle disait : « Exactement comme le jeu avait été prévu... », avant d'ajouter « Un coup franc intéressant de Vicario », accompagné d'un emoji souriant. Le message se terminait par le mot « Oups », suivi d'un autre emoji souriant. Il a été publié dimanche soir à 22h55 GMT et a rapidement gagné en popularité, enregistrant près de 400 000 vues avant que la direction de la ligue ne le retire lundi matin, suite à une plainte officielle rapide des responsables de Tottenham, mécontents du ton utilisé.