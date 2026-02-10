Getty Images Sport
La position de Newcastle concernant Sandro Tonali révélée alors que l'on parle d'un transfert de 100 millions de livres sterling à Manchester United cet été
La position ferme de Newcastle : « pas à vendre »
Newcastle a pris des mesures décisives pour mettre fin aux spéculations croissantes concernant l'avenir de son milieu de terrain vedette. Malgré une avalanche d'articles suggérant que l'Italien pourrait quitter le club cet été, celui-ci a fermement rejeté l'idée selon laquelle il serait un « club vendeur » vulnérable aux manœuvres prédatrices de ses rivaux de Premier League. Les rumeurs selon lesquelles les Magpies auraient fixé le prix du joueur à 100 millions de livres sterling ont été jugées inexactes, rapporte INews, les dirigeants de St James' Park affirmant tant en public qu'en privé qu'il n'est tout simplement pas à vendre.
Le club traverse actuellement une saison de transition difficile, mais il reste fidèle à son engagement envers le joueur de 25 ans. La direction de Newcastle considère Tonali comme la pierre angulaire de sa vision à long terme et n'est pas disposée à envisager des offres, quel que soit le montant proposé. Cette position intransigeante est considérée comme un test crucial pour l'autorité du club, d'autant plus qu'il cherche à surmonter ses récentes erreurs de recrutement et à s'imposer comme une force constante au sommet du football anglais.
- AFP
Manchester United et Chelsea en état d'alerte maximale
Alors que Newcastle reste intransigeant, ses rivaux semblent se positionner pour une éventuelle bataille estivale. Manchester United aurait inscrit Tonali sur une « longue liste » de remplaçants potentiels pour le vétéran Casemiro. De son côté, Chelsea aurait reçu des « encouragements » concernant un éventuel transfert de l'international italien. Pour le club londonien, Tonali est considéré comme une alternative de grande qualité à d'autres cibles, telles que Kees Smit, la sensation de l'AZ, qui se trouve également dans le viseur de Newcastle.
Les Magpies sont parfaitement conscients du « facteur Isak » qui pèse sur ces négociations. L'incapacité du club à convaincre son attaquant vedette Isak de rester l'été dernier a été un coup dur qui a mis la hiérarchie sur la défensive en termes de rétention de l'effectif. Le club est déterminé à faire en sorte que Tonali ne suive pas le même chemin. L'émergence de ces rumeurs de transfert, qui ont commencé par une affirmation, le jour de la date limite, selon laquelle il avait été proposé à Arsenal - une affirmation qualifiée par les membres du club de « totalement infondée » - suggère que les clubs rivaux pensent que Newcastle pourrait être contraint de vendre pour satisfaire aux réglementations financières.
Vous recherchez des paris footballistiques plus intelligents ? Obtenez des aperçus d'experts, des pronostics basés sur des données et des informations gagnantes avec GOAL Tips sur Telegram. Rejoignez dès maintenant notre communauté en pleine expansion !
La loyauté de Tonali envers les Magpies
L'un des facteurs les plus importants en faveur de Newcastle est la position du joueur lui-même. Tonali aurait récemment rassuré le club quant à sa motivation, son bonheur et ses intentions futures. Cette loyauté s'explique en grande partie par le soutien indéfectible qu'il a reçu du club et des supporters pendant les dix mois où il a été suspendu pour avoir parié illégalement. Tonali serait profondément reconnaissant envers le club de l'avoir soutenu pendant la période la plus difficile de sa carrière, même si certains des dirigeants qui l'avaient initialement soutenu ont depuis changé.
De plus, Newcastle est bien protégé par la situation contractuelle. Le milieu de terrain est lié par un contrat à long terme qui a été prolongé pendant sa suspension, ce qui donne au club un contrôle total sur son avenir. Même si la position personnelle de Tonali venait à changer, les Magpies ne subissent aucune pression immédiate pour vendre un joueur considéré comme essentiel à leur identité tactique. Pour l'instant, Tonali semble satisfait de rester le pilier du milieu de terrain de Newcastle, qui cherche à retrouver la forme qui l'a mené en Ligue des champions.
- Getty Images Sport
Protéger le projet Newcastle
La lutte pour garder Tonali s'inscrit dans un combat plus large visant à préserver le projet de Newcastle en 2026. L'avenir de l'Italien n'est pas le seul à être sous les projecteurs ; le club doit également faire face à des négociations contractuelles au point mort avec Tino Livramento et à l'intérêt continu des clubs européens de premier plan pour Anthony Gordon. Pour que Newcastle soit pris au sérieux en tant que projet capable de rivaliser pour les plus grands honneurs, le club estime qu'il est absolument essentiel de conserver ses meilleurs talents.
À cette incertitude s'ajoute la situation précaire du manager Eddie Howe. Après une défaite décevante contre Brentford, Howe a admis qu'il « quitterait » le club s'il ne se sentait plus capable de le mener vers l'avant. Les propriétaires soutiennent actuellement Howe, mais l'atmosphère reste tendue à Tyneside. Dans ce contexte de doute quant à la direction du club et de transition au sein de l'équipe, conserver un joueur du calibre de Tonali est considéré comme un « atout majeur » tant pour les joueurs que pour les supporters à l'approche d'un mercato estival décisif.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité