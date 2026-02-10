La position de Newcastle concernant Sandro Tonali révélée alors que l'on parle d'un transfert de 100 millions de livres sterling à Manchester United cet été

Alors que Newcastle reste intransigeant, ses rivaux semblent se positionner pour une éventuelle bataille estivale. Manchester United aurait inscrit Tonali sur une « longue liste » de remplaçants potentiels pour le vétéran Casemiro. De son côté, Chelsea aurait reçu des « encouragements » concernant un éventuel transfert de l'international italien. Pour le club londonien, Tonali est considéré comme une alternative de grande qualité à d'autres cibles, telles que Kees Smit, la sensation de l'AZ, qui se trouve également dans le viseur de Newcastle.

Les Magpies sont parfaitement conscients du « facteur Isak » qui pèse sur ces négociations. L'incapacité du club à convaincre son attaquant vedette Isak de rester l'été dernier a été un coup dur qui a mis la hiérarchie sur la défensive en termes de rétention de l'effectif. Le club est déterminé à faire en sorte que Tonali ne suive pas le même chemin. L'émergence de ces rumeurs de transfert, qui ont commencé par une affirmation, le jour de la date limite, selon laquelle il avait été proposé à Arsenal - une affirmation qualifiée par les membres du club de « totalement infondée » - suggère que les clubs rivaux pensent que Newcastle pourrait être contraint de vendre pour satisfaire aux réglementations financières.

Vous recherchez des paris footballistiques plus intelligents ? Obtenez des aperçus d'experts, des pronostics basés sur des données et des informations gagnantes avec GOAL Tips sur Telegram. Rejoignez dès maintenant notre communauté en pleine expansion !