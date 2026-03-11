La Penna revient arbitrer un mois après Inter-Juventus : que s'est-il passé ?

Federico La Penna, l'arbitre malgré lui protagoniste du cas le plus retentissant de la saison, fait son retour : le double carton jaune suivi de l'expulsion de Pierre Kalulu pour simulation d'Alessandro Bastoni lors du match Inter-Juventus 3-2 du 14 février. Après un mois d'absence en raison de cette erreur retentissante, qui a entraîné l'expulsion de Kalulu à la place de Bastoni (lui aussi déjà averti) et sur laquelle le VAR, conformément au protocole, ne pouvait pas intervenir, La Penna revient arbitrer en Serie A.
La Penna a été désigné pour arbitrer le match entre Pise et Cagliari, comptant pour la 29e journée de Serie A, prévu le dimanche 15 mars à 15 heures. L'affaire Bastoni a finalement coûté un mois d'arrêt à La Penna.
PISE – CAGLIARI, la désignation
ARBITRE : LA PENNA
ASSISTANTS : BERCIGLI – TRINCHIERI
IV : FOURNEAU
VAR : PATERNA
AVAR : CAMPLONE