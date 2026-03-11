La Penna revient arbitrer un mois après Inter-Juventus : que s'est-il passé ?

Revenons sur les événements de cette journée à travers les commentaires de l'ancien arbitre De Marco, au nom de l'AIA, sur Open Var, sur DAZN.

« L'arbitre La Penna, compte tenu de la vitesse à laquelle l'action s'est déroulée, a été induit en erreur par ce mouvement. L'équipe arbitrale sur le terrain peut aider, comme cela s'est souvent produit, et il y a beaucoup de collaboration. L'assistant numéro 2 était de l'autre côté et couvert, Doveri était du côté des bancs et pour prendre ce genre de décision, il faut avoir une certitude qu'ils n'avaient probablement pas ».

« On parle depuis longtemps de la possibilité d'intervenir et de remédier à une situation comme celle-ci grâce au double carton jaune. Il est clair que si une équipe se retrouve à 10 après l'expulsion d'un joueur, même de manière indirecte, cela change tout. Nous verrons quelles modifications l'IFAB apportera, en espérant que dès la prochaine Coupe du monde, puis lors des prochains championnats, cette partie du protocole qui pénalise excessivement une équipe pourra être corrigée. »