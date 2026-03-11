Goal.com
En direct
grafica cm arbitro la pennaGetty Images

Traduit par

La Penna revient arbitrer un mois après Inter-Juventus : que s'est-il passé ?

L'arbitre qui a commis l'erreur dans l'affaire Bastoni-Kalulu revient sur le terrain : il arbitrera le match Pise-Cagliari.

Federico La Penna, l'arbitre malgré lui protagoniste du cas le plus retentissant de la saison, fait son retour : le double carton jaune suivi de l'expulsion de Pierre Kalulu pour simulation d'Alessandro Bastoni lors du match Inter-Juventus 3-2 du 14 février. Après un mois d'absence en raison de cette erreur retentissante, qui a entraîné l'expulsion de Kalulu à la place de Bastoni (lui aussi déjà averti) et sur laquelle le VAR, conformément au protocole, ne pouvait pas intervenir, La Penna revient arbitrer en Serie A. 

La Penna a été désigné pour arbitrer le match entre Pise et Cagliari, comptant pour la 29e journée de Serie A, prévu le dimanche 15 mars à 15 heures. L'affaire Bastoni a finalement coûté un mois d'arrêt à La Penna.

PISE – CAGLIARI, la désignation

ARBITRE : LA PENNA

ASSISTANTS : BERCIGLI – TRINCHIERI

IV : FOURNEAU

VAR : PATERNA

AVAR : CAMPLONE

  • INTER-JUVENTUS, CE QUI S'EST PASSÉ

    Revenons sur les événements de cette journée à travers les commentaires de l'ancien arbitre De Marco, au nom de l'AIA, sur Open Var, sur DAZN.

    « L'arbitre La Penna, compte tenu de la vitesse à laquelle l'action s'est déroulée, a été induit en erreur par ce mouvement. L'équipe arbitrale sur le terrain peut aider, comme cela s'est souvent produit, et il y a beaucoup de collaboration. L'assistant numéro 2 était de l'autre côté et couvert, Doveri était du côté des bancs et pour prendre ce genre de décision, il faut avoir une certitude qu'ils n'avaient probablement pas ».

    « On parle depuis longtemps de la possibilité d'intervenir et de remédier à une situation comme celle-ci grâce au double carton jaune. Il est clair que si une équipe se retrouve à 10 après l'expulsion d'un joueur, même de manière indirecte, cela change tout. Nous verrons quelles modifications l'IFAB apportera, en espérant que dès la prochaine Coupe du monde, puis lors des prochains championnats, cette partie du protocole qui pénalise excessivement une équipe pourra être corrigée. » 

    • Publicité
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0