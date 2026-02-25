Instagram (@kairooney.10) / Getty Images
La nouvelle génération de Manchester United ! Wayne Rooney assiste au match alors que son fils Kai entre en jeu comme remplaçant pour l'équipe U18 de Manchester United, mais un autre jeune prodige vole la vedette
Wayne regarde son fils Kai jouer pour les moins de 18 ans de Manchester United.
Wayne était dans les tribunes mercredi lorsque les moins de 18 ans de Manchester United ont facilement battu Derby, les jeunes Red Devils s'imposant 6-1. L'ancien capitaine de l'Angleterre était un père fier lorsque son fils Kai est entré en jeu depuis le banc des remplaçants. L'actuel entraîneur Michael Carrick et son ancien coéquipier John O'Shea étaient également présents pour regarder l'équipe de Darren Fletcher.
Louie Bradbury a donné l'avantage à United dès la sixième minute, mais Sean Corry a égalisé pour Derby juste avant la demi-heure de jeu. Cependant, JJ Gabriel a redonné l'avantage à son équipe sur penalty avant que Noah Ajayi ne porte le score à 3-1 à la mi-temps.
Bradbury a inscrit son doublé à la 67e minute, tandis que Gabriel et Ayaji ont également réussi leur doublé en seconde période. Cette victoire permet à United de se rapprocher à un point du leader Manchester City dans le championnat Premier League des moins de 18 ans, même s'il a disputé trois matchs de plus que son rival local.
Le fils d'une légende anglaise éclipsé par le jeune prodige de Manchester United
Si Kai s'est bien comporté lors de son apparition, aidant United à marquer deux autres buts et obtenant une passe décisive pour le sixième, c'est une autre jeune star qui a fait parler d'elle, Gabriel ayant une fois de plus volé la vedette.
Son premier but était relativement simple, marqué sur penalty, mais son deuxième but de l'après-midi était magnifique. Le jeune joueur de 15 ans s'est avancé vers la surface de réparation de Derby et a décoché un tir imparable que le gardien adverse Cristiano Dzialuk n'a pu que regarder passer entre ses gants et finir dans le coin du but.
Gabriel promis à un brillant avenir après s'être entraîné avec l'équipe senior
Gabriel a déjà reçu le surnom intimidant de « Kid Messi », mais l'adolescent est extrêmement apprécié par les responsables d'Old Trafford, qui pensent qu'il a de réelles chances de transformer son immense potentiel en une carrière senior épanouissante.
En octobre dernier, des rumeurs faisaient état de l'intérêt d'Arsenal, rival en Premier League, mais l'admiration des Gunners pour Gabriel était jugée « prématurée » et aucun transfert n'était imminent.
Depuis, il n'a cessé de progresser, établissant un nouveau record du club en devenant le plus jeune buteur de l'histoire deUnited en FA Youth Cup en décembre, lors de sa première apparition en compétition à Old Trafford.
Des rumeurs ont même couru sur un éventuel début avec l'équipe senior lorsque Gabriel s'est entraîné aux côtés de Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo et Casemiro dans l'équipe première. Il semble encore un peu tôt pour lancer l'adolescent dans le chaudron de la Premier League, un avis que partage également le manager des moins de 18 ans, Fletcher, mais Gabriel a toutes les chances de jouer au plus haut niveau à l'avenir.
Kai s'est vu proposer un contrat juteux avec Manchester United
Gabriel fait beaucoup parler de lui grâce à ses six buts marqués lors de ses quatre derniers matchs, mais Rooney junior a également de nombreux admirateurs. Kai a récemment marqué quatre buts en un seul match pour les moins de 16 ans de Manchester United, rappelant ainsi les finitions cliniques de son père pour l'équipe première.
Kai reste toutefois humble, déclarant à l'époque : « Je suis moi-même. Je veux voir comment ma carrière évolue, essayer évidemment de faire de mon mieux et atteindre les plus hauts niveaux.
Je me concentre simplement sur moi-même et j'essaie de ne pas me laisser impressionner par la pression, en continuant à travailler jour après jour, mois après mois. »
Manchester United souhaite le garder et lui aurait proposé un contrat d'une valeur de 50 000 £ par an, impressionné par ses performances dans les équipes juniors.
