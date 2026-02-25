Wayne était dans les tribunes mercredi lorsque les moins de 18 ans de Manchester United ont facilement battu Derby, les jeunes Red Devils s'imposant 6-1. L'ancien capitaine de l'Angleterre était un père fier lorsque son fils Kai est entré en jeu depuis le banc des remplaçants. L'actuel entraîneur Michael Carrick et son ancien coéquipier John O'Shea étaient également présents pour regarder l'équipe de Darren Fletcher.

Louie Bradbury a donné l'avantage à United dès la sixième minute, mais Sean Corry a égalisé pour Derby juste avant la demi-heure de jeu. Cependant, JJ Gabriel a redonné l'avantage à son équipe sur penalty avant que Noah Ajayi ne porte le score à 3-1 à la mi-temps.

Bradbury a inscrit son doublé à la 67e minute, tandis que Gabriel et Ayaji ont également réussi leur doublé en seconde période. Cette victoire permet à United de se rapprocher à un point du leader Manchester City dans le championnat Premier League des moins de 18 ans, même s'il a disputé trois matchs de plus que son rival local.