La « longévité » de Kylian Mbappé, comparable à celle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, remise en question alors qu'un ancien attaquant d'Arsenal fait part de ses craintes concernant la star du Real Madrid

Interrogé sur la capacité de Mbappé à atteindre les 100 buts, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Lorient Aliadière, s'exprimant en association avec le casino 7bet UK, a déclaré à GOAL : « Sans aucun doute. S'il reste en forme, c'est le meilleur joueur à mes yeux. Nous l'avons vu en France, il est tout simplement incroyable. Les buts, ce ne sont pas seulement les buts, c'est ce qu'il peut faire et accomplir individuellement.

La seule chose que je dirais, c'est que comme il a commencé à jouer très jeune, sera-t-il capable d'avoir la longévité de Cristiano Ronaldo et Messi ? Sera-t-il capable de continuer à performer et à jouer au plus haut niveau à 35 ans ? Nous savons bien sûr que ce sport est très exigeant physiquement et qu'il devient peut-être de plus en plus difficile. Même si la science est au service du jeu, elle aide davantage les joueurs en termes de récupération, avec tous les gadgets, tous les médecins et tout ce dont on dispose aujourd'hui pour les aider.

Mais oui, pour moi, il est irréel. C'est un joueur incroyable. Le meilleur que j'ai vu depuis longtemps. Mais pourra-t-il y arriver ? Il lui reste encore 45 matchs à jouer pour atteindre les 100, il a encore un long chemin à parcourir. Il doit continuer à performer.

Jusqu'à présent, il a été très, très régulier dans sa carrière et dans son jeu. Mais je ne vois pas comment il pourrait ne pas atteindre ces chiffres, car il joue pour l'un des meilleurs clubs du monde. Il continue à marquer des buts et à être performant. On s'occupe de lui. Il bénéficie du meilleur traitement possible. Donc, oui, je pense qu'il y arrivera. Ce sera intéressant de voir la Coupe du monde cet été. S'il peut nous mener à nouveau à la victoire, ce serait bien. »