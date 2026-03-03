Getty/GOAL
La « longévité » de Kylian Mbappé, comparable à celle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, remise en question alors qu'un ancien attaquant d'Arsenal fait part de ses craintes concernant la star du Real Madrid
Combien de buts Mbappé doit-il marquer pour battre le record historique de la France ?
Mbappé a marqué 55 buts pour son pays en 94 sélections. Il n'est plus qu'àdeux buts du record historique d'Olivier Giroud avec les Bleus, et devrait entrer dans l'histoire dans un avenir proche.
La barre sera alors placée à une hauteur que peu de joueurs peuvent espérer atteindre, mais le cap des 100 buts sera-t-il franchi ? Les grands joueurs de tous les temps, Messi et Ronaldo, ont dépassé ce cap avec l'Argentine et le Portugal respectivement et ne montrent aucun signe de ralentissement alors qu'ils se préparent à disputer une nouvelle Coupe du monde.
Si sa condition physique le permet, Mbappé participera au tournoi de cet été en Amérique du Nord, après avoir disputé les deux dernières finales, remporté le titre en 2018 et inscrit un triplé contre l'Argentine en 2022. Il reste une figure emblématique de l'équipe de France.
Mbappé peut-il imiter Messi et Ronaldo en atteignant les 100 buts internationaux ?
Interrogé sur la capacité de Mbappé à atteindre les 100 buts, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Lorient Aliadière, s'exprimant en association avec le casino 7bet UK, a déclaré à GOAL : « Sans aucun doute. S'il reste en forme, c'est le meilleur joueur à mes yeux. Nous l'avons vu en France, il est tout simplement incroyable. Les buts, ce ne sont pas seulement les buts, c'est ce qu'il peut faire et accomplir individuellement.
La seule chose que je dirais, c'est que comme il a commencé à jouer très jeune, sera-t-il capable d'avoir la longévité de Cristiano Ronaldo et Messi ? Sera-t-il capable de continuer à performer et à jouer au plus haut niveau à 35 ans ? Nous savons bien sûr que ce sport est très exigeant physiquement et qu'il devient peut-être de plus en plus difficile. Même si la science est au service du jeu, elle aide davantage les joueurs en termes de récupération, avec tous les gadgets, tous les médecins et tout ce dont on dispose aujourd'hui pour les aider.
Mais oui, pour moi, il est irréel. C'est un joueur incroyable. Le meilleur que j'ai vu depuis longtemps. Mais pourra-t-il y arriver ? Il lui reste encore 45 matchs à jouer pour atteindre les 100, il a encore un long chemin à parcourir. Il doit continuer à performer.
Jusqu'à présent, il a été très, très régulier dans sa carrière et dans son jeu. Mais je ne vois pas comment il pourrait ne pas atteindre ces chiffres, car il joue pour l'un des meilleurs clubs du monde. Il continue à marquer des buts et à être performant. On s'occupe de lui. Il bénéficie du meilleur traitement possible. Donc, oui, je pense qu'il y arrivera. Ce sera intéressant de voir la Coupe du monde cet été. S'il peut nous mener à nouveau à la victoire, ce serait bien. »
Giroud heureux de céder son record à son coéquipier vainqueur de la Coupe du monde
L'ancien attaquant d'Arsenal, de Chelsea et de l'AC Milan, Giroud, s'est résigné à voir son recordde buts battu par Mbappé, l'attaquant vétéran espérant que son illustre compatriote puisse intégrer ce club très fermé.
Le joueur de 39 ans, qui est de retour dans son pays natal avec Lille après un bref passage au LAFC en MLS, a déclaré à propos de Mbappé : « Bien sûr, il me battra. Il a encore au moins cinq, sept, voire plus d'années devant lui en équipe de France. J'espère même qu'il atteindra les 100 buts. »
Mbappé s'est abstenu de fixer des objectifs, le succès collectif étant plus important pour lui que les distinctions individuelles. Le joueur de 27 ans a déclaré : « Je ne brise aucun tabou en disant que je peux marquer contre n'importe qui. Mais le plus important est de gagner et d'aider l'équipe. Le record viendra naturellement, quand cela arrivera, je serai heureux et je passerai à autre chose. »
Blessure de Mbappé : problème au genou avant les matchs contre Manchester City et le Brésil
Mbappé soigne actuellement une blessure au genou qui l'empêche de jouer avec le Real Madrid. Aucune date de retour n'a encore été fixée, alors que les Blancos comptent les jours avant leur match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City et que la France se prépare pour ses matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie.
