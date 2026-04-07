La légende du Bayern provoque le Real : seul le Barça peut nous rivaliser

À quelques heures du choc au sommet entre le Real Madrid et le Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, la légende du football allemand Lothar Matthäus a fait une comparaison surprenante qui a placé Barcelone au cœur de l'équation.

Selon Matthäus, Barcelone est actuellement la seule équipe capable de suivre le rythme offensif effréné du Bayern Munich.

Il a vivement salué la ligne d'attaque bavaroise composée de Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Harry Kane, soulignant qu'elle fonctionne avec une synchronisation digne d'une « horloge suisse ».

Dans le même temps, Matheus a adressé des avertissements clairs et fermes aux joueurs du Bayern et à l'entraîneur Vincent Kompany.