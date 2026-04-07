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La légende du Bayern provoque le Real : seul le Barça peut nous rivaliser

Real Madrid vs Bayern Munich
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Bayern Munich
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FC Barcelone vs Atletico Madrid
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L. Diaz
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... et une mise en garde sévère contre la magie du Bernabéu !

À quelques heures du choc au sommet entre le Real Madrid et le Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, la légende du football allemand Lothar Matthäus a fait une comparaison surprenante qui a placé Barcelone au cœur de l'équation.

Selon Matthäus, Barcelone est actuellement la seule équipe capable de suivre le rythme offensif effréné du Bayern Munich.

Il a vivement salué la ligne d'attaque bavaroise composée de Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Harry Kane, soulignant qu'elle fonctionne avec une synchronisation digne d'une « horloge suisse ».

Dans le même temps, Matheus a adressé des avertissements clairs et fermes aux joueurs du Bayern et à l'entraîneur Vincent Kompany.

  • La magie du Bernabéu… Attention, danger !

    « À mon avis, à Madrid, ce ne sont pas tant les joueurs pris individuellement qui comptent, mais surtout l’état d’esprit de l’équipe », a déclaré Matthäus à « Sky Sports ». « Le Bayern doit rester calme et concentré, car au Bernabéu, il peut se créer une atmosphère très particulière, que de nombreuses équipes ont déjà connue, notamment en Ligue des champions. »

    Il a ajouté que le Real Madrid « blessé » devient plus dangereux que lorsqu’il joue sans pression, avertissant que les récents résultats négatifs du Real (comme la défaite face à Majorque ou sa situation en Liga) n’auront aucune importance dans le contexte de la Ligue des champions.

    Il a affirmé : « L'Europe fait ressortir le meilleur de Madrid et le pire de ses adversaires. »

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  • L'égoïsme ?... Le Bayern, à l'opposé du Real

    Malgré ces mises en garde, le champion du monde 1990 estime que le Bayern Munich est le favori pour se qualifier.

    Il a expliqué : « L'équipe de Vincent Kompany me donne une impression de plus grande stabilité… La composition du Bayern montre qu'elle n'est pas constituée de joueurs égoïstes, tandis qu'au Real Madrid, au contraire, l'égoïsme se manifeste à maintes reprises, et c'est souvent là que l'on constate un manque de cohésion collective. »

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  • Une revanche en suspens… Le Bayern mettra-t-il fin à un blocage vieux d'un quart de siècle ?

    Le Bayern cherche à prendre sa revanche au « Santiago Bernabéu », où il s'est incliné lors de 7 de ses 8 dernières visites dans l'antre du Real.

    Malgré sa victoire aux tirs au but en 2012, la dernière victoire du Bayern en Espagne remonte à la saison 2000-2001.

    Matthäus demande à ses joueurs de ne pas se laisser aveugler par la mauvaise passe que traverse le Real, car la Ligue des champions est « tout autre chose », et c'est là que le Bernabéu se transforme en un lieu magique qui met à l'épreuve le mental plus que tout autre chose.

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