La légende de Tottenham quitte l'interview après avoir répondu sèchement à une question sur sa nomination au poste d'entraîneur principal

L'incident s'est produit après la victoire écrasante 4-0 de Ferencvaros en Coupe de Hongrie mercredi soir. Malgré ce résultat positif sur le terrain, l'ambiance après le match est devenue glaciale lorsque la conversation est passée de la victoire en coupe à la crise qui touche Tottenham. Les Spurs étant actuellement à la recherche d'un nouvel entraîneur après le licenciement de Thomas Frank en début de semaine, le nom de Keane a été fortement associé à ce poste vacant.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé directement s'il s'attendait à recevoir une invitation de Tottenham pour devenir leur prochain entraîneur, Keane s'est immédiatement renfrogné. L'Irlandais a haussé les épaules d'un air maussade avant de rétorquer : « Je ne peux pas m'empêcher de spéculer. » Sans attendre la question suivante, il a brusquement mis fin à l'interview et s'est éloigné. Cette réaction met en évidence la pression qui entoure la situation, Keane étant clairement peu impressionné par les rumeurs incessantes qui détournent l'attention de son succès actuel en Hongrie.