La légende de Tottenham quitte l'interview après avoir répondu sèchement à une question sur sa nomination au poste d'entraîneur principal
Keane s'insurge contre les rumeurs concernant Tottenham
L'incident s'est produit après la victoire écrasante 4-0 de Ferencvaros en Coupe de Hongrie mercredi soir. Malgré ce résultat positif sur le terrain, l'ambiance après le match est devenue glaciale lorsque la conversation est passée de la victoire en coupe à la crise qui touche Tottenham. Les Spurs étant actuellement à la recherche d'un nouvel entraîneur après le licenciement de Thomas Frank en début de semaine, le nom de Keane a été fortement associé à ce poste vacant.
Lorsqu'un journaliste lui a demandé directement s'il s'attendait à recevoir une invitation de Tottenham pour devenir leur prochain entraîneur, Keane s'est immédiatement renfrogné. L'Irlandais a haussé les épaules d'un air maussade avant de rétorquer : « Je ne peux pas m'empêcher de spéculer. » Sans attendre la question suivante, il a brusquement mis fin à l'interview et s'est éloigné. Cette réaction met en évidence la pression qui entoure la situation, Keane étant clairement peu impressionné par les rumeurs incessantes qui détournent l'attention de son succès actuel en Hongrie.
Pas intéressé par un emploi temporaire
Malgré ces liens, certaines sources suggèrent que Keane n'est pas intéressé par un poste temporaire à Tottenham. L'homme de 45 ans, qui mène actuellement la course au titre avec Ferencvaros, n'envisagerait un retour dans le club où il a marqué 91 buts que si l'offre concernait un poste d'entraîneur permanent. Selon le Daily Mail, il n'a aucune envie d'être un « remplaçant » ou une solution provisoire pendant que le conseil d'administration cherche un successeur à long terme à Frank.
Le parcours de Keane en tant qu'entraîneur a été éclectique et couronné de succès jusqu'à présent. Après avoir débuté comme joueur-entraîneur à l'ATK en Inde, il a été assistant à la République d'Irlande, à Middlesbrough et à Leeds. Il a ensuite gravi les échelons pour devenir numéro un au Maccabi Tel Aviv, où il a remporté le titre de champion lors de sa seule saison avant de partir. Depuis qu'il a pris les rênes du Ferencvaros en janvier dernier, il a maintenu cette dynamique, son équipe occupant actuellement la première place du classement du championnat hongrois. Ce succès l'a naturellement placé dans le viseur de clubs plus importants, mais sa réponse laconique suggère qu'il se concentre sur son projet actuel, à moins qu'une offre sérieuse ne se concrétise.
De Zerbi en tête dans la course au poste d'entraîneur des Spurs
Si Keane figure en bonne place sur les listes des bookmakers, il n'est toutefois pas leur favori. Le candidat actuellement en tête pour reprendre les rênes du Tottenham Hotspur Stadium est Roberto De Zerbi. L'Italien est disponible après avoir quitté Marseille à la suite d'une humiliante défaite 5-0 contre le PSG. Son sens tactique et son expérience de la Premier League font de lui une option intéressante pour la direction des Spurs, qui cherche désespérément à enrayer la chute du club.
Parmi les autres noms cités, on trouve John Heitinga, qui a été engagé comme assistant le mois dernier et qui est actuellement le deuxième favori pour prendre la relève. L'ancien entraîneur Mauricio Pochettino reste dans la course en tant que troisième favori, offrant une réunion potentielle romantique mais compliquée. La fascination autour de cette nomination est intense, chaque geste et chaque déclaration des candidats potentiels étant scrutés à la loupe alors que le club cherche à prendre une décision décisive pour sauver sa saison.
Une campagne désastreuse dans le nord de Londres
Quiconque acceptera ce poste aura une tâche monumentale à accomplir. Tottenham traverse une saison catastrophique, se languissant à la 16e place de la Premier League et se retrouvant entraîné dans une véritable lutte contre la relégation. Le limogeage de Frank est survenu après une défaite cuisante à domicile contre Newcastle, un résultat qui s'est avéré être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la hiérarchie. L'atmosphère au sein du club est toxique, les supporters redoutant la perspective inimaginable d'une relégation si les résultats ne s'améliorent pas immédiatement.
Cependant, il y a une lueur d'espoir au milieu de cette morosité nationale. Le nouveau manager héritera d'une équipe qui participe aux phases finales de la Ligue des champions. Mener Tottenham dans la phase décisive de la compétition européenne d'élite offre une occasion unique de sauver la fierté et peut-être même de remporter un trophée dans une saison qui, autrement, aurait été un cauchemar. Que ce soit Keane, De Zerbi ou un autre candidat, le prochain manager devra se mettre immédiatement au travail pour mener la lutte contre la relégation tout en participant à la plus grande compétition européenne de football.
