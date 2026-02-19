Getty Images Sport
La légende de Tottenham critique le capitaine d'Arsenal pour sa réaction « inappropriée » après le match nul contre les Wolves
Les Gunners stupéfaits par la remontée tardive des Wolves
L'équipe de Mikel Arteta semblait se diriger vers une victoire facile à Molineux, avec une confortable avance de deux buts contre la lanterne rouge de la Premier League. Cependant, un effondrement catastrophique en fin de match a vu l'équipe londonienne perdre son avance, les buts d'Hugo Bueno et Tom Edozie permettant aux Wolves d'obtenir un point inespéré.
Ce résultat porte un coup dur aux aspirations de titre d'Arsenal et donne un coup de pouce considérable à Manchester City dans la course au titre, l'équipe de Pep Guardiola étant désormais à cinq points avec un match en moins. La nature de ce match nul a laissé les Gunners sous le choc, d'autant plus qu'ils avaient complètement dominé la première heure de jeu avant que leurs faiblesses défensives ne se manifestent.
Le capitaine Saka n'a pas caché sa déception après le coup de sifflet final, admettant que l'ambiance dans le camp avait changé. « L'ambiance [dans le vestiaire] est très morose », a déclaré Saka à Sky Sports. « Je suis très déçu du résultat et surtout de la façon dont nous avons joué en deuxième mi-temps, qui est loin du niveau que nous avons atteint cette saison. »
La fragilité mentale refait surface dans la course au titre
Ce match nul s'inscrit dans une série de points perdus pour les hommes d'Arteta, qui ont également trébuché contre Brentford la semaine dernière. Hoddle estime que ces résultats témoignent d'un changement psychologique plus profond au sein de l'équipe, suggérant que l'assurance « autoritaire » qui caractérisait leur forme en début de saison a été remplacée par un sentiment visible d'inquiétude.
Pour une jeune équipe qui a eu du mal à franchir la ligne d'arrivée lors des saisons précédentes, ces revers consécutifs sont considérés comme un test décisif pour leur maturité. Hoddle a noté que la confiance dont faisait preuve auparavant une équipe qui affirmait « nous allons remporter le titre » a été remplacée par un groupe qui semble douter de ses propres capacités sous les feux des projecteurs de la fin de saison.
L'ancien entraîneur de Tottenham a souligné que la pression repose désormais fermement sur les épaules des joueurs pour qu'ils restent unis. « Je regarde Arsenal contre Brentford et les Wolves et j'ai juste l'impression qu'ils commencent à douter d'eux-mêmes », a déclaré Hoddle à Premier League Productions. « Il y a quelques mois, ils ne faisaient pas cela... mais ils doutent d'eux-mêmes et maintenant ils sont sous pression et tout est une question de mentalité. »
Hoddle remet en question l'attitude du capitaine Saka
Après avoir analysé les conséquences, Hoddle a évalué de manière clinique l'interview d'après-match de Saka. Alors que beaucoup ont salué l'honnêteté de l'international anglais concernant la performance de l'équipe, l'expert a fait valoir que le langage corporel d'un capitaine doit inspirer davantage de confiance dans les moments de crise.
« C'est intéressant, car c'était lui le capitaine ce soir », a fait remarquer Hoddle. « Pour moi, il a été très honnête, très honnête en disant qu'ils devaient faire mieux... bla bla bla. Mais son attitude ne me semblait pas appropriée. Il faut avoir une attitude un peu plus dynamique, il était très plat, très plat. »
Saka, cependant, est resté concentré sur les questions tactiques et liées à la dynamique auxquelles l'équipe est confrontée. « Il est temps pour nous de réfléchir à nos dernières performances et de régler immédiatement les problèmes afin de pouvoir recommencer à gagner des matchs, enchaîner les victoires et créer une dynamique, car nous avons un peu perdu cela en ce moment », a conclu l'ailier.
Un week-end décisif pour les Londoniens
Le match nul à Molineux a laissé Arsenal dans une position précaire où le club ne peut plus se permettre la moindre erreur. Avec un élan qui pourrait basculer en faveur de ses rivaux, les prochains matchs sont largement considérés comme décisifs pour déterminer si les Gunners pourront maintenir leur niveau ou si leurs efforts seront réduits à néant.
Arteta doit relever le défi de dissiper les doutes qui ont envahi l'esprit de ses joueurs avant le prochain match. Le staff technique va probablement se concentrer sur la stabilité défensive et le rééquilibrage psychologique afin d'éviter que les effondrements en fin de match, comme celui observé dans les West Midlands, ne deviennent une habitude.
Arsenal doit désormais se préparer pour son prochain match de Premier League, où il affrontera Tottenham dans le derby du nord de Londres dimanche, un jour après la rencontre entre City et Newcastle.
