La légende de Tottenham critique le capitaine d'Arsenal pour sa réaction « inappropriée » après le match nul contre les Wolves

L'équipe de Mikel Arteta semblait se diriger vers une victoire facile à Molineux, avec une confortable avance de deux buts contre la lanterne rouge de la Premier League. Cependant, un effondrement catastrophique en fin de match a vu l'équipe londonienne perdre son avance, les buts d'Hugo Bueno et Tom Edozie permettant aux Wolves d'obtenir un point inespéré.

Ce résultat porte un coup dur aux aspirations de titre d'Arsenal et donne un coup de pouce considérable à Manchester City dans la course au titre, l'équipe de Pep Guardiola étant désormais à cinq points avec un match en moins. La nature de ce match nul a laissé les Gunners sous le choc, d'autant plus qu'ils avaient complètement dominé la première heure de jeu avant que leurs faiblesses défensives ne se manifestent.

Le capitaine Saka n'a pas caché sa déception après le coup de sifflet final, admettant que l'ambiance dans le camp avait changé. « L'ambiance [dans le vestiaire] est très morose », a déclaré Saka à Sky Sports. « Je suis très déçu du résultat et surtout de la façon dont nous avons joué en deuxième mi-temps, qui est loin du niveau que nous avons atteint cette saison. »