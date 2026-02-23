Il a déclaré à Sky Bet's The Overlap : « Oui, j'ai parlé deux fois à Ed [Woodward] de la possibilité d'occuper un poste ici, mais à ce moment-là, je ne pensais pas que mon travail à l'Ajax était terminé, vu la voie que nous avions empruntée – nous n'étions pas encore arrivés au bout. J'ai eu deux bonnes conversations avec lui à deux moments différents au sujet d'un poste, qui aurait probablement été à ses côtés. Ed a fait un excellent travail à la tête du club. Principalement sur le plan commercial, bien sûr, il a été impliqué dans la vente du club.

À ce sujet, j'ai également participé à de nombreuses réunions avec l'ECA (Association des clubs européens) en sa compagnie, et même si certaines de ses qualités ne sont pas exceptionnelles, on pourrait dire qu'il serait bon d'avoir quelqu'un à ses côtés pour s'occuper des aspects footballistiques. Je pense que ces deux ou trois dernières années, United a essayé de s'organiser sur le plan footballistique, et pas seulement avec le PDG, David Gill, et Sir Alex Ferguson. Cela ne suffira plus, cela ne reviendra pas. »

Van der Sar a également été interrogé sur ses projets d'avenir, mais il n'a pas encore décidé de la suite de sa carrière.

« Je suis encore indécis. J'ai eu des conversations avec des chasseurs de têtes, certaines parties, certains propriétaires de plusieurs clubs, mais je n'ai pas encore trouvé le bon projet ni pris de décision », a-t-il ajouté.

« Je pense que la vie que je mène actuellement, où je voyage beaucoup et où je fais des choses intéressantes dans le domaine commercial en Asie, me convient. Mais à un certain moment, on se rend compte que les connaissances que j'ai acquises me permettent de franchir une nouvelle étape. J'ai 55 ans, donc je pense qu'il me reste encore quatre ou cinq ans à consacrer au football ou à une organisation. Il ne s'agit pas nécessairement d'un club de football, cela peut être une organisation liée au football, mais cela doit avoir un rapport avec le sport. »