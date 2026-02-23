Getty Images Sport
Traduit par
La légende de Manchester United révèle avoir refusé de revenir à Old Trafford pour rester dans son club actuel
Van der Sar : une légende de Manchester United
Van der Sar s'est imposé comme une véritable légende du club pendant son séjour à Old Trafford, remportant huit trophées majeurs avec les Red Devils. Le Néerlandais a joué un rôle clé dans la victoire de Manchester United en Ligue des champions contre Chelsea en 2008, en arrêtant le penalty décisif de Nicolas Anelka lors des tirs au but, permettant ainsi aux Red Devils d'être sacrés champions d'Europe. L'ancien entraîneur des gardiens de Manchester United, Eric Steele, a déclaré que Van der Sar était à égalité avec Peter Schmeichel. Il a déclaré à BBC Radio Manchester : « C'était un joueur fantastique. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé aux côtés de Peter Schmeichel à Villa et j'ai travaillé avec Edwin pendant deux ans et demi. Ce penalty arrêté à Moscou a élevé Edwin au même rang que Peter. »
Le gardien de but a pris sa retraite du football en 2011, mais a continué à travailler dans ce sport. Il est revenu à l'Ajax, d'abord dans un rôle de marketing, puis a été promu au poste de PDG. Van der Sar a démissionné en 2023 et a maintenant révélé qu'il aurait pu occuper un poste à United, mais qu'il avait décidé de ne pas retourner en Angleterre.
- AFP
Pourquoi Van der Sar a refusé l'offre de Manchester United
Il a déclaré à Sky Bet's The Overlap : « Oui, j'ai parlé deux fois à Ed [Woodward] de la possibilité d'occuper un poste ici, mais à ce moment-là, je ne pensais pas que mon travail à l'Ajax était terminé, vu la voie que nous avions empruntée – nous n'étions pas encore arrivés au bout. J'ai eu deux bonnes conversations avec lui à deux moments différents au sujet d'un poste, qui aurait probablement été à ses côtés. Ed a fait un excellent travail à la tête du club. Principalement sur le plan commercial, bien sûr, il a été impliqué dans la vente du club.
À ce sujet, j'ai également participé à de nombreuses réunions avec l'ECA (Association des clubs européens) en sa compagnie, et même si certaines de ses qualités ne sont pas exceptionnelles, on pourrait dire qu'il serait bon d'avoir quelqu'un à ses côtés pour s'occuper des aspects footballistiques. Je pense que ces deux ou trois dernières années, United a essayé de s'organiser sur le plan footballistique, et pas seulement avec le PDG, David Gill, et Sir Alex Ferguson. Cela ne suffira plus, cela ne reviendra pas. »
Van der Sar a également été interrogé sur ses projets d'avenir, mais il n'a pas encore décidé de la suite de sa carrière.
« Je suis encore indécis. J'ai eu des conversations avec des chasseurs de têtes, certaines parties, certains propriétaires de plusieurs clubs, mais je n'ai pas encore trouvé le bon projet ni pris de décision », a-t-il ajouté.
« Je pense que la vie que je mène actuellement, où je voyage beaucoup et où je fais des choses intéressantes dans le domaine commercial en Asie, me convient. Mais à un certain moment, on se rend compte que les connaissances que j'ai acquises me permettent de franchir une nouvelle étape. J'ai 55 ans, donc je pense qu'il me reste encore quatre ou cinq ans à consacrer au football ou à une organisation. Il ne s'agit pas nécessairement d'un club de football, cela peut être une organisation liée au football, mais cela doit avoir un rapport avec le sport. »
Van der Sar donne son avis sur Carrick
Une autre légende de Manchester United, Michael Carrick, est désormais aux commandes des Red Devils, et Van der Sar a fait part de ses impressions sur les débuts de son ancien coéquipier en tant qu'entraîneur.
Il a déclaré à Sky Sports : « Un début incroyable, bien sûr. Je pense que United a longtemps connu des difficultés avec ses entraîneurs. Bien sûr, je sais qu'il n'est pas l'entraîneur permanent, mais vous voyez comment il a créé une atmosphère autour de l'équipe pour les supporters, en mettant en place un système que beaucoup de gens connaissent, à la manière de Manchester United. Il a pris un excellent départ lors de ces cinq matchs. Avoir autant de points est incroyable. »
- Getty
Et ensuite ?
Carrick compte quatre victoires et un match nul après ses cinq premiers matchs à la tête de l'équipe et espère remporter d'autres points lundi soir, lorsque son équipe affrontera Everton en Premier League.
Publicité