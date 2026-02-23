La légende de Manchester United lance une attaque cinglante contre Vinicius Junior, accusé de « provoquer la colère », alors que des rumeurs circulent sur un transfert imminent de la star du Real Madrid

Parker n'est pas convaincu que le joueur de 25 ans soit le bon choix pour United. Il a déclaré à PariuriX: « Ce serait très intéressant que Vinicius Junior rejoigne la Premier League, mais pour être tout à fait honnête, je préférerais qu'il le fasse pour une autre équipe. On n'a pas besoin de quelqu'un comme lui dans l'équipe. Il a beaucoup de talent, mais celui-ci ne sera jamais reconnu à sa juste valeur à cause de sa personnalité. Pour moi, c'est juste un provocateur. Il cherche toutes les raisons possibles pour continuer à se comporter comme il le fait, ce qui est dommage.

« Avoir autant de talent et se comporter ainsi est vraiment dommage. Il avait le potentiel pour être respecté par tout le monde, mais vu son comportement, je suis sûr qu'il sera difficile à gérer dans les vestiaires.

« Les gens vont tout faire pour le faire sortir de ses gonds, ce qui est très facile pour lui. Quand il perd son sang-froid, cela affecte l'équipe de football. Nous l'avons vu tellement de fois au Real Madrid.

« On pourrait citer une centaine de choses qu'il pourrait faire différemment, mais ce que je n'aime pas chez lui, ni chez aucun autre joueur noir ou métissé, c'est quand ils parlent de quitter le terrain. Je ne veux pas de ces absurdités. Je n'ai pas besoin de voir un provocateur venir à Manchester United. Nous avons besoin de footballeurs. Jouez 90 minutes et faites tout ce que vous pouvez, ne transformez pas cela en autre chose.

Je ne vois aucun autre joueur noir faire la même chose que lui. Son comportement n'est pas normal. En fin de compte, il y aura toujours une minorité, mais il serait plus respecté s'il se contentait de jouer au football.

À bien des égards, il est détesté par tous les fans de football. C'est la même chose avec [Marc] Cucurella. Les fans de Chelsea disent qu'ils l'adorent, mais ils le détesteraient s'il jouait dans un autre club. Les fans de Brighton le détestent, alors qu'il a joué là-bas. Si Vinicius Junior ne jouait pas au Real Madrid, les fans le détesteraient aussi. »