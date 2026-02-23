Getty/GOAL
Traduit par
La légende de Manchester United lance une attaque cinglante contre Vinicius Junior, accusé de « provoquer la colère », alors que des rumeurs circulent sur un transfert imminent de la star du Real Madrid
Transferts à Manchester United : qui les Red Devils vont-ils recruter en 2026 ?
Les spéculations concernant les cibles potentielles pour le mercato estival commencent à aller bon train à Manchester. Sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, Manchester United est de nouveau en lice pour terminer parmi les quatre premiers et pourrait offrir à ses recrues potentielles la possibilité de disputer la Ligue des champions.
Cela facilitera le recrutement des meilleurs joueurs, alors que des questions se posent quant à la durée du séjour de l'ancien candidat au Ballon d'Or Vinicius au Santiago Bernabeu. Son transfert en Premier League est envisagé depuis un certain temps déjà.
- Getty
Parker explique pourquoi Vinicius Jr ne conviendrait pas à Manchester United.
Parker n'est pas convaincu que le joueur de 25 ans soit le bon choix pour United. Il a déclaré à PariuriX: « Ce serait très intéressant que Vinicius Junior rejoigne la Premier League, mais pour être tout à fait honnête, je préférerais qu'il le fasse pour une autre équipe. On n'a pas besoin de quelqu'un comme lui dans l'équipe. Il a beaucoup de talent, mais celui-ci ne sera jamais reconnu à sa juste valeur à cause de sa personnalité. Pour moi, c'est juste un provocateur. Il cherche toutes les raisons possibles pour continuer à se comporter comme il le fait, ce qui est dommage.
« Avoir autant de talent et se comporter ainsi est vraiment dommage. Il avait le potentiel pour être respecté par tout le monde, mais vu son comportement, je suis sûr qu'il sera difficile à gérer dans les vestiaires.
« Les gens vont tout faire pour le faire sortir de ses gonds, ce qui est très facile pour lui. Quand il perd son sang-froid, cela affecte l'équipe de football. Nous l'avons vu tellement de fois au Real Madrid.
« On pourrait citer une centaine de choses qu'il pourrait faire différemment, mais ce que je n'aime pas chez lui, ni chez aucun autre joueur noir ou métissé, c'est quand ils parlent de quitter le terrain. Je ne veux pas de ces absurdités. Je n'ai pas besoin de voir un provocateur venir à Manchester United. Nous avons besoin de footballeurs. Jouez 90 minutes et faites tout ce que vous pouvez, ne transformez pas cela en autre chose.
Je ne vois aucun autre joueur noir faire la même chose que lui. Son comportement n'est pas normal. En fin de compte, il y aura toujours une minorité, mais il serait plus respecté s'il se contentait de jouer au football.
À bien des égards, il est détesté par tous les fans de football. C'est la même chose avec [Marc] Cucurella. Les fans de Chelsea disent qu'ils l'adorent, mais ils le détesteraient s'il jouait dans un autre club. Les fans de Brighton le détestent, alors qu'il a joué là-bas. Si Vinicius Junior ne jouait pas au Real Madrid, les fans le détesteraient aussi. »
Bowen a déclaré qu'il serait remplaçant à Old Trafford.
Tout en exhortant Manchester United à ne pas recruter Vinicius, Parker a ajouté, lorsqu'on lui a demandé si le capitaine de West Ham, Bowen, serait une alternative judicieuse pour renforcer les ailes : « Je pense que Jarrod Bowen est un bon joueur, mais je ne pense pas qu'il corresponde aux besoins de Manchester United. Je pense également qu'il a baissé de niveau, même s'il reste très important pour West Ham.
Serais-je extrêmement en colère si le club le recrutait pour être remplaçant ? Probablement pas, mais il ne serait jamais titulaire et je pense qu'il a besoin d'être titulaire. Il l'a toujours été et il n'est pas un joueur qui a un impact en tant que tel. C'est un joueur qui aime être impliqué dans le jeu du début à la fin.
« Je l'apprécie, mais il n'améliorerait pas Manchester United. C'est le genre de joueur qui a un plafond et, à mon avis, il l'a atteint. Il ne va pas beaucoup s'améliorer avec de meilleurs joueurs autour de lui et il n'est pas meilleur que ceux que nous avons. »
- Getty
Manchester United aura-t-il les fonds nécessaires pour recruter la star de Villa, Rogers ?
Parker n'est peut-être pas convaincu par Bowen, mais il pense qu'un autre international anglais, la star de Villa Rogers, aurait un impact incroyable à Old Trafford si ses rivaux nationaux pouvaient être convaincus de le vendre.
Le double vainqueur du titre de Premier League a déclaré à propos d'un homme qui espère gagner une place de titulaire avec les Three Lions lors de la Coupe du monde cet été : « Oh, Morgan Rogers est très, très, très bon. Extrêmement bon. Pour l'instant, nous le considérons comme un titulaire pour l'Angleterre à la Coupe du monde. S'il jouait pour un autre club qu'Aston Villa, il serait l'un des premiers joueurs sur la feuille de match de l'Angleterre. C'est un joueur fantastique et, pour moi, c'est le meilleur milieu offensif du pays.
Le problème, c'est que si Aston Villa venait à le perdre, je pense qu'Unai Emery démissionnerait. Il dirait qu'il ne peut plus continuer à être l'entraîneur. voudrait-il voir Morgen Rogers arriver et le détruire en jouant pour Man United ? C'est tout simplement impossible. Mais je pense qu'il serait un fantastique atout pour l'équipe de Man United. J'ai juste du mal à imaginer que cela se produise, mais ce serait une recrue extraordinaire. »
United aura de l'argent à dépenser cet été, mais le montant de ce budget reste à déterminer, car le club tente de se qualifier pour les compétitions européennes, et on ne sait pas encore à qui sera confié ce trésor de guerre, car le successeur permanent de Ruben Amorim ne sera pas nommé avant la fin de la saison 2025-26.
Publicité