Getty
Traduit par
La légende de Leeds United explique pourquoi Elland Road vaut plus que n'importe quel transfert et pourquoi cela pourrait aider les Whites à rester en Premier League
De quoi se réjouir : Leeds répond aux attentes de ses fervents supporters
Le titre de champion a été savouré la saison dernière, avec 100 points accumulés et un retour en première division assuré dans le style des vainqueurs. Rester compétitif parmi l'élite du football anglais n'allait pas être facile.
Leeds a toutefois constitué une équipe qui allie une capacité à changer le cours d'un match à une énergie débordante. Le bruit qui envahit les tribunes escarpées à chaque match à domicile contribue à apporter ce qui est le plus recherché : des gains marginaux.
Les Whites n'étant pas encore en mesure de rivaliser avec le pouvoir d'achat de leurs rivaux, qui n'hésitent pas à investir des milliards de livres sterling lors d'un nombre relativement restreint de périodes de transfert, ils doivent faire preuve de créativité pour obtenir de précieux points.
Ils ont trouvé des joueurs intéressants sur le marché des transferts, comme Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson et Anton Stach, mais la meilleure affaire conclue par Leeds a été de donner à ses fidèles supporters une raison de se réjouir.
- Getty
Pourquoi l'ambiance d'Elland Road vaut plus que n'importe quel transfert
L'ancienne star de Leeds, McAllister, qui a remporté le titre, le reconnaît volontiers. Le légendaire milieu de terrain écossais, s'exprimant en association avec Grosvenor Casino, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si un Elland Road en effervescence valait plus qu'un transfert très lucratif : « Absolument. Elland Road est un endroit fantastique pour jouer au football et je pense que lorsque les supporters voient qu'il y a un groupe de joueurs sur ce terrain - on peut débattre du niveau des joueurs dont dispose Leeds actuellement par rapport à ceux qu'ils avaient dans le passé - mais dès que le public sent qu'il vit le début du match et que les joueurs qui entrent en jeu pendant le match leur donnent tout, vous obtenez un soutien incroyable.
C'est avant tout ce qu'ils veulent voir. Ils veulent évidemment voir du football attractif, ils veulent voir des joueurs faire preuve de talent individuel, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont en pleine lutte et qu'ils ont un écart avec les équipes qui les suivent. J'ai le sentiment qu'ils en ont assez, mais ils n'en auront assez que si le public reste avec eux, et je pense que Daniel l'a compris. Je pense qu'il l'a prouvé cette année. »
Ajustement tactique : Farke a mis fin aux rumeurs de départ grâce à des décisions courageuses.
McAllister a ajouté que les ajustements tactiques ont bien servi Leeds cette saison, Farke - qui a dû faire face à des questions sur son avenir à un moment donné - prouvant qu'il n'a pas peur de prendre des décisions importantes tout en opérant sous les feux des projecteurs : « Il y a eu ce changement à l'Etihad, où ils sont passés à une défense à trois, alors qu'ils étaient un peu malmenés [contre Manchester City], et ils ont simplement changé et ont commencé à faire remonter le ballon un peu plus rapidement vers Calvert-Lewin. Cela a en quelque sorte renversé leur saison.
C'était intéressant à regarder l'autre soir contre Sunderland. J'ai trouvé qu'ils jouaient un peu trop prudemment et qu'ils essayaient peut-être de protéger le match nul plutôt que d'attaquer Sunderland. Sunderland, ce n'était pas un grand match, donc je pense qu'ils en tireront des leçons. Je pense que s'ils sont un peu plus audacieux, qu'ils passent le ballon à Calvert-Lewin et qu'ils lui fournissent des passes correctes, il sera un autre catalyseur, avec le public, pour maintenir Leeds en Premier League. »
- Getty Images Sport
Calendrier des matchs de Leeds pour la saison 2025-26 : une fin de saison cruciale pour les Whites
La défaite 1-0 de Leeds contre Sunderland les a relégués à la 15e place du classement, à trois places et autant de points de la zone de relégation, avec neuf matchs encore à disputer. Il leur reste encore à affronter la plupart des équipes qui les entourent, notamment les Wolves, Burnley, West Ham, Tottenham, Brighton et Crystal Palace.
Cependant, l'attention va bientôt se porter sur la FA Cup, les Whites espérant que leur légendaire ambiance à domicile les aidera à se qualifier pour les quarts de finale après leur match de cinquième tour contre Norwich, équipe de Championship, dimanche.
Publicité