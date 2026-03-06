La légende de Leeds United explique pourquoi Elland Road vaut plus que n'importe quel transfert et pourquoi cela pourrait aider les Whites à rester en Premier League

Le titre de champion a été savouré la saison dernière, avec 100 points accumulés et un retour en première division assuré dans le style des vainqueurs. Rester compétitif parmi l'élite du football anglais n'allait pas être facile.

Leeds a toutefois constitué une équipe qui allie une capacité à changer le cours d'un match à une énergie débordante. Le bruit qui envahit les tribunes escarpées à chaque match à domicile contribue à apporter ce qui est le plus recherché : des gains marginaux.

Les Whites n'étant pas encore en mesure de rivaliser avec le pouvoir d'achat de leurs rivaux, qui n'hésitent pas à investir des milliards de livres sterling lors d'un nombre relativement restreint de périodes de transfert, ils doivent faire preuve de créativité pour obtenir de précieux points.

Ils ont trouvé des joueurs intéressants sur le marché des transferts, comme Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson et Anton Stach, mais la meilleure affaire conclue par Leeds a été de donner à ses fidèles supporters une raison de se réjouir.