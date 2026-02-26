La légende d'Arsenal qualifie Viktor Gyokeres, « le Thierry Henry à son apogée », de « chaînon manquant » dans la course au titre de Premier League

L'icône d'Arsenal, Parlour, estime que Gyokeres pourrait être un joueur clé pour les Gunners dans leur quête d'un titre tant attendu. Il a déclaré au Sun : « S'il peut reproduire semaine après semaine ce qu'il a fait contre Tottenham, ce serait fantastique. Il semblait être un joueur différent contre Tottenham. Il semble beaucoup plus confiant.

Ce n'est pas seulement grâce aux buts qu'il a marqués, mais aussi parce que son jeu était globalement bien meilleur. Il se plaçait aux bons endroits. Le dernier but ressemblait à ceux que marquait Thierry Henry à son apogée. Henry faisait cela régulièrement. Donc, s'il peut continuer sur cette lancée, cela pourrait être le chaînon manquant, car c'est probablement là que réside la plus grande faiblesse d'Arsenal. Si l'on regarde l'équipe dans son ensemble, c'est l'attaque qui pose problème.

Il faut le faire semaine après semaine. C'est ce qui est difficile. Thierry le faisait évidemment semaine après semaine. Et si Gyokeres peut le faire, cela pourrait faire la différence cette année, c'est certain. »

Parlour faisait partie de la légendaire équipe des « Invincibles » d'Arsenal en 2003-2004, qui reste la dernière équipe des Gunners à avoir remporté le titre de Premier League. La promotion 2025-2026 occupe actuellement la tête du classement avec cinq points d'avance.

Parlour a déclaré : « Si vous m'aviez dit en 2004 que nous ne remporterions plus le championnat avant une vingtaine d'années, j'aurais répondu : « Impossible. Nous remporterons certainement le championnat avant cela. » Cela montre à quel point il est difficile de remporter ce championnat. »