La légende d'Arsenal qualifie Viktor Gyokeres, « le Thierry Henry à son apogée », de « chaînon manquant » dans la course au titre de Premier League
Gyokeres a inscrit huit buts en 2026.
Gyokeres a rejoint l'Emirates Stadium pour 55 millions de livres sterling (75 millions de dollars) au cours de l'été 2025. Il a mis du temps à s'adapter à Arsenal, malgré son expérience préalable du football anglais, et sa capacité à mener l'attaque de l'une des équipes les plus ambitieuses a été remise en question.
Cependant, depuis le début de l'année, il a régulièrement démontré ses qualités. Le joueur de 27 ans a inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 contre les Spurs lors du derby, portant son total à 15 buts pour la saison, toutes compétitions confondues. Il a marqué huit buts en 2026 et personne en Premier League ne peut se vanter d'avoir fait mieux.
L'attaquant suédois comparé au grand Henry des Gunners
L'icône d'Arsenal, Parlour, estime que Gyokeres pourrait être un joueur clé pour les Gunners dans leur quête d'un titre tant attendu. Il a déclaré au Sun : « S'il peut reproduire semaine après semaine ce qu'il a fait contre Tottenham, ce serait fantastique. Il semblait être un joueur différent contre Tottenham. Il semble beaucoup plus confiant.
Ce n'est pas seulement grâce aux buts qu'il a marqués, mais aussi parce que son jeu était globalement bien meilleur. Il se plaçait aux bons endroits. Le dernier but ressemblait à ceux que marquait Thierry Henry à son apogée. Henry faisait cela régulièrement. Donc, s'il peut continuer sur cette lancée, cela pourrait être le chaînon manquant, car c'est probablement là que réside la plus grande faiblesse d'Arsenal. Si l'on regarde l'équipe dans son ensemble, c'est l'attaque qui pose problème.
Il faut le faire semaine après semaine. C'est ce qui est difficile. Thierry le faisait évidemment semaine après semaine. Et si Gyokeres peut le faire, cela pourrait faire la différence cette année, c'est certain. »
Parlour faisait partie de la légendaire équipe des « Invincibles » d'Arsenal en 2003-2004, qui reste la dernière équipe des Gunners à avoir remporté le titre de Premier League. La promotion 2025-2026 occupe actuellement la tête du classement avec cinq points d'avance.
Parlour a déclaré : « Si vous m'aviez dit en 2004 que nous ne remporterions plus le championnat avant une vingtaine d'années, j'aurais répondu : « Impossible. Nous remporterons certainement le championnat avant cela. » Cela montre à quel point il est difficile de remporter ce championnat. »
Arsenal a déclaré que licencier Arteta serait une « folie ».
Arteta est sous pression pour obtenir des résultats cette saison après avoir terminé trois fois consécutives à la deuxième place. Il mène Arsenal dans la course à un quadruplé sans précédent, mais son poste pourrait être menacé si une nouvelle saison se terminait sans titre.
Parlour estime qu'un changement à la tête de l'équipe serait une décision désastreuse, quelle que soit l'issue de la saison. L'ancien international anglais ajoute : « Le problème, c'est de savoir qui est la bonne personne. Combien y a-t-il de managers disponibles ? On ne peut pas continuer à faire comme les autres équipes, à choisir des managers pour le plaisir et à les licencier ensuite.
Je pense simplement que ce serait de la folie de se débarrasser de lui. Je sais que nous serions tous très déçus s'ils finissaient à nouveau deuxièmes, et je serais le premier à le dire. Les gens diront « il faut changer », mais changer pour qui ? C'est la grande question. Qui est capable de faire le travail de Mikel Arteta ? Je ne sais pas. »
Gyokeres sera-t-il la dernière pièce du puzzle pour remporter le titre ?
Arsenal est déterminé à éviter d'être contraint de se lancer dans ce qui pourrait être un marché des entraîneurs très encombré cet été, avec des clubs comme Manchester United, Tottenham et le Real Madrid également à la recherche de nouveaux entraîneurs permanents.
Gyokeres était considéré comme la dernière pièce du puzzle pour permettre aux Gunners de remporter le titre lorsqu'il est arrivé du Sporting, alors que l'équipe avait désespérément besoin d'un numéro 9 redoutable, et il pourrait encore remplir cette mission.
