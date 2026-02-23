Getty Images Sport
La Juventus se tourne vers le gardien de Tottenham Guglielmo Vicario après avoir perdu confiance en Michele Di Gregorio, sujet aux erreurs
Di Gregorio hué alors que les supporters perdent patience
La situation a atteint son paroxysme à Turin, où des informations indiquent que Di Gregorio est un problème que l'entraîneur Luciano Spalletti doit régler immédiatement, envisageant même un changement pour le prochain match de Ligue des champions contre Galatasaray. La frustration des supporters était palpable lors de la récente défaite 2-0 contre Côme, où le gardien a été sifflé par un public qui semble avoir perdu patience. Avec une défense déjà décimée par les blessures et la rotation, le staff technique se méfie d'un gardien qui ne transmet plus de sécurité à sa ligne arrière, ce qui l'amène à rechercher une alternative fiable avant le mercato estival.
Guglielmo Vicario devient la priorité absolue
Selon La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario est en tête de liste des remplaçants potentiels. La star de Tottenham Hotspur a passé les trois dernières saisons en Premier League, s'imposant comme l'un des joueurs les plus réguliers d'Europe. Cependant, le joueur de 29 ans serait ouvert à un retour en Serie A, d'autant plus que les Spurs ont peiné à remporter des titres malgré leur triomphe en Ligue Europa. La Juve avait auparavant envisagé de recruter Mike Maignan lors d'un transfert gratuit, mais le renouvellement du contrat du Français à l'AC Milan a mis fin à cette possibilité, laissant Vicario comme cible principale pour un club désireux de restaurer son prestige entre les poteaux.
Sur le plan financier, l'opération semble viable dans le cadre de la structure salariale actuelle de la Juventus. Vicario gagne actuellement environ 4,5 millions d'euros par saison à Londres, un chiffre qui s'inscrit parfaitement dans le budget des Bianconeri. Tottenham devrait demander entre 25 et 30 millions d'euros, une évaluation raisonnable étant donné que son contrat expire en 2028. Cependant, la Juve n'est pas la seule à le convoiter. L'Inter, son rival du Derby d'Italia, suit également la situation de près, alors qu'il se prépare à l'après-Yann Sommer, ouvrant la voie à une longue bataille estivale pour obtenir la signature de l'international italien.
L'alternative Atalanta et l'identité italienne
Si le transfert de Vicario ne se concrétise pas, la Juventus a prévu Marco Carnesecchi, de l'Atalanta, comme alternative de grande qualité. Âgé de 25 ans, il est sans doute le gardien de but le plus remarquable de la division cette saison, mais son prix serait plus élevé. Le club turinois devrait demander entre 30 et 40 millions d'euros pour son précieux atout. Investir dans Carnesecchi représenterait une solution à long terme pour la Vieille Dame, qui pourrait ainsi assurer son poste pendant une décennie, mais une dépense aussi importante dépendrait probablement de la capacité du club à obtenir les revenus lucratifs associés à la qualification pour la Ligue des champions.
Cette recherche de talents italiens s'inscrit dans une stratégie plus large de la Continassa visant à rétablir un noyau « Azzurri » au sein de l'équipe. Actuellement, seuls Andrea Cambiaso et Manuel Locatelli sont des titulaires italiens réguliers aux côtés de Di Gregorio. En ciblant Vicario ou Carnesecchi, la Juventus espère renforcer l'identité nationale du vestiaire. La direction du club estime qu'il est essentiel de disposer d'un noyau italien pour faire face aux pressions de la Serie A, d'autant plus que l'équipe entre dans une période de transition sous la houlette de Spalletti après les récentes déceptions sur le terrain.
Une révolution totale dans le département cet été
Les changements ne devraient pas s'arrêter au gardien titulaire. La Juventus se prépare à une révolution totale dans ce secteur cet été. Mattia Perin, dont le contrat court jusqu'en 2027, a exprimé son désir de trouver un club où il pourrait être titulaire, tandis que le vétéran Carlo Pinsoglio, troisième gardien, pourrait prendre sa retraite à l'âge de 36 ans. Ce vide a conduit le département de recrutement à surveiller plusieurs options de milieu de tableau en Serie A pour combler les postes de remplaçants, notamment Ivan Provedel de la Lazio, Lorenzo Montipò de Vérone et Wladimiro Falcone de Lecce.
D'autres noms sont également évoqués, comme Federico Ravaglia, de Bologne, et Emil Audero, dont le statut d'ancien joueur formé à la Juventus constituerait un avantage significatif pour l'inscription sur la liste des joueurs de l'UEFA. Christos Mandas, de Bournemouth, qui avait déjà été évalué lors du mercato de janvier, suscite également de l'intérêt. Alors que la saison touche à sa fin, le « dossier gardien » reste largement ouvert à la Juventus. Que ce soit Vicario ou un autre candidat, une chose est sûre : l'ère de Di Gregorio en tant que numéro un incontesté est sérieusement menacée, alors que le club cherche à reconstruire son mur défensif.
