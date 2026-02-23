La Juventus se tourne vers le gardien de Tottenham Guglielmo Vicario après avoir perdu confiance en Michele Di Gregorio, sujet aux erreurs

Selon La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario est en tête de liste des remplaçants potentiels. La star de Tottenham Hotspur a passé les trois dernières saisons en Premier League, s'imposant comme l'un des joueurs les plus réguliers d'Europe. Cependant, le joueur de 29 ans serait ouvert à un retour en Serie A, d'autant plus que les Spurs ont peiné à remporter des titres malgré leur triomphe en Ligue Europa. La Juve avait auparavant envisagé de recruter Mike Maignan lors d'un transfert gratuit, mais le renouvellement du contrat du Français à l'AC Milan a mis fin à cette possibilité, laissant Vicario comme cible principale pour un club désireux de restaurer son prestige entre les poteaux.

Sur le plan financier, l'opération semble viable dans le cadre de la structure salariale actuelle de la Juventus. Vicario gagne actuellement environ 4,5 millions d'euros par saison à Londres, un chiffre qui s'inscrit parfaitement dans le budget des Bianconeri. Tottenham devrait demander entre 25 et 30 millions d'euros, une évaluation raisonnable étant donné que son contrat expire en 2028. Cependant, la Juve n'est pas la seule à le convoiter. L'Inter, son rival du Derby d'Italia, suit également la situation de près, alors qu'il se prépare à l'après-Yann Sommer, ouvrant la voie à une longue bataille estivale pour obtenir la signature de l'international italien.