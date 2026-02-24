Getty
La Juventus envisage un transfert ambitieux pour la star de Liverpool Alisson malgré les discussions avec le gardien de Tottenham Guglielmo Vicario
Di Gregorio sous le feu des critiques alors que la Juve prévoit de remanier son effectif de gardiens
La situation à Turin a atteint un point critique après plusieurs erreurs coûteuses. Selon La Gazetta dello Sport, Di Gregorio est désormais considéré comme un handicap et une source de discorde majeure au sein du club après que ses récentes erreurs aient coûté des points à l'équipe en Serie A et en Ligue des champions. Alors que son remplaçant Mattia Perin chercherait à obtenir un poste de titulaire ailleurs et que le vétéran Carlo Pinsoglio, troisième gardien, envisagerait de prendre sa retraite, le club envisage désormais une refonte complète de son effectif de gardiens. Le rapport indique que cette recherche d'un nouveau gardien fiable a ramené la Juventus en Premier League, où elle suit de près la situation d'Alisson à Anfield, alors que les spéculations vont bon train sur son avenir à Liverpool.
Le rêve d'Alisson Becker
Alisson, dont le contrat avec Liverpool expire en 2027, est considéré comme le candidat idéal pour apporter l'expérience et l'autorité dont l'Allianz Stadium a tant besoin. Le Brésilien de 33 ans n'est pas étranger au football italien, puisqu'il a déjà joué pour la Roma, et il a l'avantage supplémentaire d'avoir travaillé sous les ordres de l'actuel entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti, dans la capitale. À l'époque, Alisson était le « gardien de but de coupe », tandis que Wojciech Szczesny occupait la place de titulaire en championnat, mais il est depuis devenu l'un des meilleurs gardiens de but du football mondial au cours de son passage couronné de succès à Merseyside.
La logistique d'un transfert du joueur de Liverpool pourrait être facilitée par le fait que les Reds ont déjà trouvé son successeur à long terme en la personne de Giorgi Mamardashvili. La Juve espère que la situation contractuelle d'Alisson et son histoire avec Spalletti pourraient faciliter son retour sensationnel en Italie. Si le club obtient la manne estimée à 60 millions d'euros grâce à sa qualification en Ligue des champions, il pourrait avoir les moyens financiers nécessaires pour attirer le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions loin de l'Angleterre afin de diriger sa nouvelle défense.
Vicario reste une cible
Si Alisson représente l'« opportunité » phare, Vicario, de Tottenham, reste en tête de liste. Le rapport suggère que la Juve s'est tournée vers la star des Spurs comme priorité absolue pour remplacer Di Gregorio, sujet aux erreurs. Les négociations ont déjà commencé, de nouveaux contacts ayant été pris ces derniers jours avec l'entourage du joueur de 29 ans. Les Bianconeri sont déterminés à remporter la course pour sa signature devant leurs rivaux de l'Inter, qui recherchent également un remplaçant à long terme pour Yann Sommer.
Vicario serait ouvert à un retour en Serie A, d'autant plus que les Spurs ont du mal à rester dans la course pour les grands trophées. Tottenham estime la valeur de l'international italien entre 25 et 30 millions d'euros, un chiffre qui correspond au budget de la Juve. De plus, son salaire actuel d'environ 4,5 millions d'euros par saison n'est pas considéré comme un obstacle pour la Vieille Dame. Le club estime que l'arrivée d'un joueur comme Vicario permettrait non seulement de résoudre ses problèmes sur le terrain, mais aussi de reconstruire le noyau « Azzurri » au sein de l'équipe.
Spalletti défend son numéro 1 critiqué
Malgré la pression croissante et la recherche clinique d'un successeur, Spalletti a publiquement tenté de protéger Di Gregorio des critiques les plus sévères. Au sujet des récentes difficultés du gardien, l'entraîneur de la Juve a souligné que le joueur « n'avait pas plus de responsabilités que les autres », même s'il a dû admettre que le numéro 1 « traversait une période difficile, comme toute l'équipe ». Ces commentaires interviennent alors que les supporters de l'Allianz Stadium ont commencé à exprimer leur frustration en sifflant le gardien lors de la défaite décevante 2-0 contre Côme samedi dernier.
Si les transferts des deux joueurs de Premier League ne se concrétisent pas, Marco Carnesecchi, de l'Atalanta, reste une alternative de grande qualité. Cependant, le prix de 40 à 50 millions d'euros demandé pour le jeune joueur en fait une option nationale plus coûteuse. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers Alisson et Vicario, alors que la Juventus cherche à rectifier un transfert estival qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Le dossier du gardien de but est largement ouvert, et à l'approche du mercato estival, les Bianconeri sont déterminés à ne pas entamer une nouvelle saison avec une faiblesse aussi flagrante en défense.
