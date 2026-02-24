La Juventus envisage un transfert ambitieux pour la star de Liverpool Alisson malgré les discussions avec le gardien de Tottenham Guglielmo Vicario

Alisson, dont le contrat avec Liverpool expire en 2027, est considéré comme le candidat idéal pour apporter l'expérience et l'autorité dont l'Allianz Stadium a tant besoin. Le Brésilien de 33 ans n'est pas étranger au football italien, puisqu'il a déjà joué pour la Roma, et il a l'avantage supplémentaire d'avoir travaillé sous les ordres de l'actuel entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti, dans la capitale. À l'époque, Alisson était le « gardien de but de coupe », tandis que Wojciech Szczesny occupait la place de titulaire en championnat, mais il est depuis devenu l'un des meilleurs gardiens de but du football mondial au cours de son passage couronné de succès à Merseyside.

La logistique d'un transfert du joueur de Liverpool pourrait être facilitée par le fait que les Reds ont déjà trouvé son successeur à long terme en la personne de Giorgi Mamardashvili. La Juve espère que la situation contractuelle d'Alisson et son histoire avec Spalletti pourraient faciliter son retour sensationnel en Italie. Si le club obtient la manne estimée à 60 millions d'euros grâce à sa qualification en Ligue des champions, il pourrait avoir les moyens financiers nécessaires pour attirer le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions loin de l'Angleterre afin de diriger sa nouvelle défense.