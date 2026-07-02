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cm grafica thuram juventus 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus a tranché : Thuram cède sa place à Kessie et Lobotka

Juventus FC
Mercato
K. Thuram-Ulien
Franck Kessié
S. Lobotka

Le club bianconero envisage un transfert de premier ordre pour remanier son milieu de terrain.

Juve : Thuram pour financer un double coup : Kessie et Lobotka dans le viseur


La Juventus envisage un sacrifice de taille pour redynamiser son milieu de terrain. Suite à l’accord de règlement conclu avec l’UEFA et aux contraintes budgétaires, les Bianconeri ne peuvent se permettre qu’un seul renfort entre Franck Kessie et Stanislav Lobotka, à moins qu’un transfert important ne se concrétise.


Selon Tuttosport, le candidat le plus probableest Khéphren Thuram, courtisé par Liverpool, le PSG et Galatasaray. La Juve l’estime à plus de 40 millions d’euros et, en cas d’offre à la hauteur, donnerait son feu vert à son départ. Les fonds ainsi dégagés permettraient de négocier simultanément les arrivées de Kessie et de Lobotka.


  • La piste menant au Slovaque est la plus compliquée : Naples vise à renouveler son contrat qui expire en 2027 (avec une clause libératoire de 25 millions valable uniquement pour l'étranger), mais, en cas de départ, le club ne le laisserait guère partir vers un concurrent direct pour moins de 30 à 35 millions. Kessié, en revanche, représente un dossier distinct : le principal point d’achoppement reste le salaire, même si l’Ivoirien, ancien joueur du Milan, se serait montré disposé à accepter une baisse sensible de sa rémunération pour revenir en Serie A, après sa riche expérience en Arabie saoudite.


    Parallèlement, la Juventus souhaiterait conserver Andrea Cambiaso et Bremer ne semble pas enclin à quitter Turin. Thuram devient donc la principale option pour financer le mercato bianconero et offrir à Luciano Spalletti un milieu de terrain de premier plan.




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