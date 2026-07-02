La Juventus a tranché : Thuram cède sa place à Kessie et Lobotka

Juve : Thuram pour financer un double coup : Kessie et Lobotka dans le viseur





La Juventus envisage un sacrifice de taille pour redynamiser son milieu de terrain. Suite à l’accord de règlement conclu avec l’UEFA et aux contraintes budgétaires, les Bianconeri ne peuvent se permettre qu’un seul renfort entre Franck Kessie et Stanislav Lobotka, à moins qu’un transfert important ne se concrétise.





Selon Tuttosport, le candidat le plus probableest Khéphren Thuram, courtisé par Liverpool, le PSG et Galatasaray. La Juve l’estime à plus de 40 millions d’euros et, en cas d’offre à la hauteur, donnerait son feu vert à son départ. Les fonds ainsi dégagés permettraient de négocier simultanément les arrivées de Kessie et de Lobotka.



